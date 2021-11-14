https://tr.sputniknews.com/20211114/azerbaycan-ve-ermenistan-savunma-bakanlarindan-karsilikli-ates-acma-suclamalari-1050777122.html
Azerbaycan ve Ermenistan savunma bakanlarından karşılıklı ‘ateş açma’ suçlamaları
Azerbaycan ve Ermenistan savunma bakanlarından karşılıklı ‘ateş açma’ suçlamaları
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan Silahlı Kuvvetleri’nin Azerbaycan ordusunun Kelbecer bölgesindeki mevzilerine ateş açtığını bildirdi. Ardından... 14.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-14T00:49+0300
2021-11-14T00:49+0300
2021-11-14T00:49+0300
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ermenistan
azerbaycan
karabağ
suçlama
ateş açma
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geğarkunik
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Azerbaycan Savunma Bakanlığı, "Bakanığımıza bağlı ordu birlikleri, karşı tarafın provokasyonlarını önlemek için uygun önlemler alıyor ve bu yönde ateş açılmaya devam ediliyor" açıklamasında bulundu.Açıklamada, açılan ateş sonucu ölen ya da yaralanan olmadığı kaydedildi.Ermenistan Savunma Bakanlığı ise, "Karşı tarafın açtığı ateş, verilen karşılıkla bastırıldı. Ermeni tarafında herhangi bir kayıp yok" ifadelerini paylaştı.Dağlık Karabağ’da 27 Eylül’de alevlenen çatışmalar, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın 10 Kasım itibariyle imzaladıkları anlaşmayla sona ermişti.İmzalanan ortak bildiriye göre Azerbaycan ve Ermenistan güçleri anlaşmanın imzalandığı anda bulundukları noktalarda kaldı. Böylece çatışmalar esnasında ele geçirdiği yerleşim yerleri Azerbaycan’ın denetimine geçmiş oldu.6 ay sonra çatışmalar yeniden alevlendi.
https://tr.sputniknews.com/20211108/aliyev-askeri-potansiyelimizin-saglamlastirilmasi-cumhurbaskanligi-gorevimin-asli-unsurudur-1050582188.html
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ermenistan, azerbaycan, karabağ, suçlama, ateş açma, kelbecer, geğarkunik
Azerbaycan ve Ermenistan savunma bakanlarından karşılıklı ‘ateş açma’ suçlamaları
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan Silahlı Kuvvetleri’nin Azerbaycan ordusunun Kelbecer bölgesindeki mevzilerine ateş açtığını bildirdi. Ardından Ermenistan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan ordusunun Geğarkunik bölgesinde konuşlu Ermenistan mevzilerine ateş açtığını duyurdu.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, "Bakanığımıza bağlı ordu birlikleri, karşı tarafın provokasyonlarını önlemek için uygun önlemler alıyor ve bu yönde ateş açılmaya devam ediliyor" açıklamasında bulundu.
Açıklamada, açılan ateş sonucu ölen ya da yaralanan olmadığı kaydedildi.
Ermenistan Savunma Bakanlığı ise, "Karşı tarafın açtığı ateş, verilen karşılıkla bastırıldı. Ermeni tarafında herhangi bir kayıp yok" ifadelerini paylaştı.
Dağlık Karabağ’da 27 Eylül’de alevlenen çatışmalar, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın 10 Kasım itibariyle imzaladıkları anlaşmayla sona ermişti.
İmzalanan ortak bildiriye göre Azerbaycan ve Ermenistan güçleri anlaşmanın imzalandığı anda bulundukları noktalarda kaldı. Böylece çatışmalar esnasında ele geçirdiği yerleşim yerleri Azerbaycan’ın denetimine geçmiş oldu.
6 ay sonra çatışmalar yeniden alevlendi.