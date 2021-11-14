Başak Cengiz'in nişanlısı: Deli olduğuna inanmamızı bekleyemezsiniz

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Mızrak, "Gazeteciler fotoğraf çekerken yüzünü gizlemeyi akıl eden birinin deli olduğuna inanmamızı bekleyemezsiniz" dedi.Diğer yandan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İstanbul'da Başak Cengiz'in ailesini ziyaret etti.Gül'ün ziyareti sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Başak Cengiz'in anne ve babasıyla telefonla görüşerek başsağlığı diledi.Başak Cengiz, Ankara'dan iş amacıyla geldiği İstanbul'da sokakta yürüdüğü sırada saldırıya uğramıştı.9 Kasım Salı günü İstanbul Ataşehir'deki Barbaros Mahallesi'nde meydana gelen olayda Can Göktuğ Boz, sokakta yürüdüğü sırada mimar Cengiz'e samuray kılıcıyla saldırdı.Ağır yaralanan Cengiz, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.Gözaltına alınan Can Göktuğ Boz tutuklandı, Başak Cengiz'in cenazesi Ankara'da toprağa verildi.
İstanbul'da sokakta yürürken Can Göktuğ Boz tarafından samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in nişanlısı Mahir Mızrak, Boz'un akli dengesinin yerinde olmadığına dair yapılan açıklamalara tepki gösterdi.
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Mızrak, "Gazeteciler fotoğraf çekerken yüzünü gizlemeyi akıl eden birinin deli olduğuna inanmamızı bekleyemezsiniz" dedi.
Diğer yandan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İstanbul'da Başak Cengiz'in ailesini ziyaret etti.
Gül'ün ziyareti sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Başak Cengiz'in anne ve babasıyla telefonla görüşerek başsağlığı diledi.
Başak Cengiz, Ankara'dan iş amacıyla geldiği İstanbul'da sokakta yürüdüğü sırada saldırıya uğramıştı.
9 Kasım Salı günü İstanbul Ataşehir'deki Barbaros Mahallesi'nde meydana gelen olayda Can Göktuğ Boz, sokakta yürüdüğü sırada mimar Cengiz'e samuray kılıcıyla saldırdı.
Ağır yaralanan Cengiz, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Gözaltına alınan Can Göktuğ Boz tutuklandı, Başak Cengiz'in cenazesi Ankara'da toprağa verildi.