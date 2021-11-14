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Belarus sınırında görev yapan Polonyalı asker hayatını kaybetti
Belarus sınırında görev yapan Polonyalı asker hayatını kaybetti
Belarus sınırında görev yapan bir Polonyalı askerin hayatını kaybettiği, ölümün kaza sonucu meydana geldiği duyuruldu. 14.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-14T00:22+0300
2021-11-14T00:22+0300
2021-11-14T00:22+0300
dünya
polonya
belarus
asker
göçmen krizi
kaza
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Polonya Ordusu 17. Mekanize Tugay komutanlığı’ndan yapılan açıklamada, Belarus sınırında görevli bir askerin hayatını kaybettiği, ölümün kaza sonucu meydana geldiği belirtildi.Açıklamada, "13 Kasım tarihinde Polonya-Belarus sınırında görev yapan bir asker, kazanın meydana gelmesi sonucu hayatını kaybetti" ifadelerine yer verildi.Açıklamada ayrıca ‘olayda üçüncü kişilerin yer almadığı’ bilgisi verildi.Daha önce Polonya yönetiminin, önümüzdeki yılın ilk yarısının sonuna kadar Belarus sınırında duvar örmeyi planladığı bildirilmişti.Polonya İçişleri Bakanı Mariusz Kaminskiy, inşası planlanan duvarın uzunluğunun 180 kilometre, yüksekliğinin ise 5.5 metre olacağını ve yapımında yenilikçi çözümler kullanılacağını açıklamıştı.
https://tr.sputniknews.com/20211112/ingiltere-polonya-belarus-sinirina-askeri-personel-gonderdi-1050748609.html
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polonya, belarus, asker, göçmen krizi, kaza
Belarus sınırında görev yapan Polonyalı asker hayatını kaybetti
Belarus sınırında görev yapan bir Polonyalı askerin hayatını kaybettiği, ölümün kaza sonucu meydana geldiği duyuruldu.
Polonya Ordusu 17. Mekanize Tugay komutanlığı’ndan yapılan açıklamada, Belarus sınırında görevli bir askerin hayatını kaybettiği, ölümün kaza sonucu meydana geldiği belirtildi.
Açıklamada,
"13 Kasım tarihinde Polonya-Belarus sınırında görev yapan bir asker, kazanın meydana gelmesi sonucu hayatını kaybetti" ifadelerine yer verildi.
Açıklamada ayrıca ‘olayda üçüncü kişilerin yer almadığı’ bilgisi verildi.
Daha önce Polonya yönetiminin, önümüzdeki yılın ilk yarısının sonuna kadar Belarus sınırında duvar örmeyi planladığı bildirilmişti.
Polonya İçişleri Bakanı Mariusz Kaminskiy, inşası planlanan duvarın uzunluğunun 180 kilometre, yüksekliğinin ise 5.5 metre olacağını ve yapımında yenilikçi çözümler kullanılacağını açıklamıştı.