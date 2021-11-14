Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan: Kur'an-ı Kerim okuyarak sosyal demokrasiyi benimsemiş biriyim

"Biraz dilim sivri herhalde, ‘milletvekilliğinden gelme bir alışkanlık’ diyor bazıları. ‘Kardeşim sen çöpünü topla, parkını yap, işine bak’ diyorlar. Bunları yapıyoruz zaten ama parlamentoda uzun süre görev yapmış bir insan olarak bazen duramıyorum, Türk milletinin genel sorunları ile ilgili de çıkışlar yapıyorum. Ben Atatürkçüyüm. Sosyal demokrasiyi sol yazarların eserlerinden okuyarak benimsemiş biri değilim. Tam tersi, Kur'an-ı Kerim’i ve Hz. Peygamber'in hadis-i şeriflerini okuyarak sosyal demokrasiyi benimsemiş biriyim. Her zaman söylüyorum, etnik anlamda değil, Atatürk’ün tanımladığı anlamda Türk milliyetçisiyim. Bu ülkede yaşayan Türklerin, Kürtlerin, Çerkezlerin, Abazaların tüm etnik unsurlarımızın üst kimliği olan Türk milletinin geleceğini korumak adına bazı şeyler söylüyoruz. Zaman zaman sürçü lisan ettiysek af ola. Niyetimiz kötü değil, kendimizle ilgili özel bir beklentimiz de yok. Türk ulusu hep var olsun, hep güçlü olsun, bundan başka bir gayemiz yok.”