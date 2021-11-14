https://tr.sputniknews.com/20211114/bozayilarin-su-yalaginda-yikandigi-anlar-fotokapanla-goruntulendi-1050783290.html

Bozayıların su yalağında yıkandığı anlar fotokapanla görüntülendi

Bozayıların su yalağında yıkandığı anlar fotokapanla görüntülendi

Tunceli'de koruma altında bulunan bozayıların, yaban hayatı için doğaya bırakılan su yalaklarında geçirdiği anlar fotokapana yansıdı. 14.11.2021, Sputnik Türkiye

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tunceli

ayı

munzur

yaşam

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Munzur, Hel, Yılan ve Sülbüs dağları arasında kurulu Tunceli, sahip olduğu doğal, tarihi ve kültürel güzelliklerin yanı sıra yaban hayatı zenginliğiyle de dikkati çekiyor.Dağlık ve ormanlık alanlarla çevrili kentte, yaban keçisi, bozayı, çengel boynuzlu dağ keçisi, kurt, vaşak, su samuru, yaban domuzu ve sansar gibi canlı türleri de yaşam sürüyor.Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü görevlilerince de 2021 yılından beri kentte yaban hayatının korunması ve popülasyon takibi için çalışmalar yürütülüyor.Kentin çeşitli noktalarına video ve fotoğraf çekme özelliğine sahip fotokapanlar yerleştiren görevliler, bu sayede kent merkezi ve 7 ilçenin kırsalında yaban hayatı varlığını kayıt altına alıyor.DKMP Tunceli Şube Müdürlüğü personelince belirli aralıklarla incelenen fotokapanlara, bu kez renkli görüntüler yansıdı.Görüntülerde, doğaya bırakılan bir yalağa belirli aralıklarla gelen yetişkin ve yavru bozayıların, burada susuzluklarını giderdikten sonra yıkandıkları görülüyor.

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tunceli, ayı, munzur