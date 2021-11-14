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Bulgaristan'da cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kaldı
Bulgaristan'da cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kaldı
Bulgaristan'da resmi olmayan sonuçlara göre, cumhurbaşkanlığı seçiminde katılımın yüzde 33'te kalması ve adayların yüzde 50+1 oya ulaşamaması nedeniyle ikinci... 14.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-14T21:54+0300
2021-11-14T21:54+0300
dünya
bulgaristan
seçim
cumhurbaşkanlığı
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Bulgaristan'da resmi olmayan sonuçlara göre, cumhurbaşkanlığı seçiminde katılımın yüzde 33'te kalması ve adayların yüzde 50+1 oya ulaşamaması nedeniyle ikinci tura gidilecek.
https://tr.sputniknews.com/20211110/bulgaristanda-bir-ilk-turk-kokenli-karadayi-cumhurbaskanligina-aday-1050653725.html
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bulgaristan, seçim, cumhurbaşkanlığı

Bulgaristan'da cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kaldı

21:54 14.11.2021
© AA / Elif Öztürk ÖzgöncüBulgaristan seçimleri
Bulgaristan seçimleri - Sputnik Türkiye, 1920, 14.11.2021
© AA / Elif Öztürk Özgöncü
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Bulgaristan'da resmi olmayan sonuçlara göre, cumhurbaşkanlığı seçiminde katılımın yüzde 33'te kalması ve adayların yüzde 50+1 oya ulaşamaması nedeniyle ikinci tura gidilecek.
Bulgaristan'da resmi olmayan sonuçlara göre, cumhurbaşkanlığı seçiminde katılımın yüzde 33'te kalması ve adayların yüzde 50+1 oya ulaşamaması nedeniyle ikinci tura gidilecek.
Mustafa Karadayı - Sputnik Türkiye, 1920, 10.11.2021
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10 Kasım, 11:58
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