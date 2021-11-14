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Bulgaristan’da cumhurbaşkanlığı ve erken parlamento seçimleri başladı
Bulgaristan’da cumhurbaşkanlığı ve erken parlamento seçimleri başladı
Bulgaristan’da bugün eş zamanlı yapılan cumhurbaşkanlığı ve erken parlamento seçimleri için halk sandık başına gitti. 14.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-14T10:41+0300
2021-11-14T10:43+0300
dünya
bulgaristan
seçim
cumhurbaşkanı
mustafa karadayı
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Bulgaristan'da ve yurt dışında yaşayan 6.6 milyonu aşkın kayıtlı seçmen bu yıl parlamento seçimleri için 3. kez oy kullanıyor. Yurt içinde 13 bine yakın, yurt dışında ise 68 ülkede 750 seçim yeri kuruldu. Seçim yasasında yapılan son değişikliklere göre ayrıca bu seçimde 300'den fazla kayıtlı seçmenin olması durumunda makine ile oy kullanılacak. Merkez Seçim Komisyonu (ZİK) Bulgaristan’da ve yurt dışında toplam 9 bin 309 makinanın kurulduğunu duyurdu. Türkiye’de yaşayan çifte vatandaş statüsündeki Bulgaristan göçmenleri için 58 merkezde 126 sandık kuruldu. Vatandaşlar cumhurbaşkanı ve cumhurbaşkanı yardımcılığı için 23 ikili aday ve 25 siyasi parti ile koalisyonun sunduğu 5 bin 67 aday arasında seçim yapacak. Cumhurbaşkanlığı seçiminde katılımın yüzde 50’nin altında olması durumunda yeni cumhurbaşkanı 21 Kasım’da yapılacak ikinci turda belirlenecek. Bu seçimlerde ilk kez nüfusun yüzde 10’una yakınını oluşturan Türk ve Müslümanlar da Türk kökenli bir aday için oy verebilecek. Üyelerinin çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) partisi, Genel Başkan Mustafa Karadayı’yı cumhurbaşkanlığına aday gösterdi. Oy verme işlemi 20.00’de sona erecek ve sandık başında bekleyenlerin olması durumunda süre 1 saat uzatılabilecek.
https://tr.sputniknews.com/20211110/bulgaristanda-bir-ilk-turk-kokenli-karadayi-cumhurbaskanligina-aday-1050653725.html
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bulgaristan, seçim, cumhurbaşkanı, mustafa karadayı

Bulgaristan’da cumhurbaşkanlığı ve erken parlamento seçimleri başladı

10:41 14.11.2021 (güncellendi: 10:43 14.11.2021)
© AA / Elif Öztürk ÖzgöncüBulgaristan seçimleri
Bulgaristan seçimleri - Sputnik Türkiye, 1920, 14.11.2021
© AA / Elif Öztürk Özgöncü
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Bulgaristan’da bugün eş zamanlı yapılan cumhurbaşkanlığı ve erken parlamento seçimleri için halk sandık başına gitti.
Bulgaristan'da ve yurt dışında yaşayan 6.6 milyonu aşkın kayıtlı seçmen bu yıl parlamento seçimleri için 3. kez oy kullanıyor. Yurt içinde 13 bine yakın, yurt dışında ise 68 ülkede 750 seçim yeri kuruldu. Seçim yasasında yapılan son değişikliklere göre ayrıca bu seçimde 300'den fazla kayıtlı seçmenin olması durumunda makine ile oy kullanılacak.
Merkez Seçim Komisyonu (ZİK) Bulgaristan’da ve yurt dışında toplam 9 bin 309 makinanın kurulduğunu duyurdu.
Türkiye’de yaşayan çifte vatandaş statüsündeki Bulgaristan göçmenleri için 58 merkezde 126 sandık kuruldu. Vatandaşlar cumhurbaşkanı ve cumhurbaşkanı yardımcılığı için 23 ikili aday ve 25 siyasi parti ile koalisyonun sunduğu 5 bin 67 aday arasında seçim yapacak.
Mustafa Karadayı - Sputnik Türkiye, 1920, 10.11.2021
DÜNYA
Bulgaristan’da bir ilk: Türk kökenli Karadayı cumhurbaşkanlığına aday
10 Kasım, 11:58
Cumhurbaşkanlığı seçiminde katılımın yüzde 50’nin altında olması durumunda yeni cumhurbaşkanı 21 Kasım’da yapılacak ikinci turda belirlenecek. Bu seçimlerde ilk kez nüfusun yüzde 10’una yakınını oluşturan Türk ve Müslümanlar da Türk kökenli bir aday için oy verebilecek. Üyelerinin çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) partisi, Genel Başkan Mustafa Karadayı’yı cumhurbaşkanlığına aday gösterdi.
Oy verme işlemi 20.00’de sona erecek ve sandık başında bekleyenlerin olması durumunda süre 1 saat uzatılabilecek.
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