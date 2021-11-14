https://tr.sputniknews.com/20211114/calisma-bakani-bilginden-asgari-ucret-ve-3600-ek-gosterge-aciklamasi-enflasyona-ezdirmeyecegiz-1050786079.html

Çalışma Bakanı Bilgin'den asgari ücret ve 3600 ek gösterge açıklaması: 'Enflasyona ezdirmeyeceğiz'

Çalışma Bakanı Bilgin'den asgari ücret ve 3600 ek gösterge açıklaması: 'Enflasyona ezdirmeyeceğiz'

‘Memur-Sen Büyük Türkiye Buluşması’ etkinliğinde asgari ücretle ilgili açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, “Asgari ücreti... 14.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-14T15:27+0300

2021-11-14T15:27+0300

2021-11-14T15:32+0300

asgari ücret

ekonomi

enflasyon

ali yalçın

vedat bilgin

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Memur-Sen'in düzenlediği buluşmaya katılarak asgari ücret ve 3600 ek gösterge konuları ile ilgili açıklamalarda bulundu.İstanbul Kongre Merkezi’nde bugün gerçekleştirilen etkinlikte Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın’dan sonra Çalışma Bakanı Bilgin kürsüye çıktı.Bilgin, “Bugün devam eden pandemi krizi batı sisteminin sonunun yaklaştığını göstermektedir. Sağlık sistemine parası olmadığı için tedavi edilemeyen insanlar, batı sisteminin nasıl gayri insani sisteme dönüştüğünü gösterir” dedi.'Ocak ayında TBMM’ye getireceğiz'Bilgin asgari ücret ve 3600 ek gösterge konularında şunları söyledi:

https://tr.sputniknews.com/20211109/turk-is-asgari-ucreti-10-gunde-belirleyelim-1050631818.html

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asgari ücret, enflasyon, ali yalçın, vedat bilgin