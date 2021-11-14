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https://tr.sputniknews.com/20211114/calisma-bakani-bilginden-asgari-ucret-ve-3600-ek-gosterge-aciklamasi-enflasyona-ezdirmeyecegiz-1050786079.html
Çalışma Bakanı Bilgin'den asgari ücret ve 3600 ek gösterge açıklaması: 'Enflasyona ezdirmeyeceğiz'
Çalışma Bakanı Bilgin'den asgari ücret ve 3600 ek gösterge açıklaması: 'Enflasyona ezdirmeyeceğiz'
‘Memur-Sen Büyük Türkiye Buluşması’ etkinliğinde asgari ücretle ilgili açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, “Asgari ücreti... 14.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-14T15:27+0300
2021-11-14T15:32+0300
asgari ücret
ekonomi
enflasyon
ali yalçın
vedat bilgin
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Memur-Sen'in düzenlediği buluşmaya katılarak asgari ücret ve 3600 ek gösterge konuları ile ilgili açıklamalarda bulundu.İstanbul Kongre Merkezi’nde bugün gerçekleştirilen etkinlikte Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın’dan sonra Çalışma Bakanı Bilgin kürsüye çıktı.Bilgin, “Bugün devam eden pandemi krizi batı sisteminin sonunun yaklaştığını göstermektedir. Sağlık sistemine parası olmadığı için tedavi edilemeyen insanlar, batı sisteminin nasıl gayri insani sisteme dönüştüğünü gösterir” dedi.'Ocak ayında TBMM’ye getireceğiz'Bilgin asgari ücret ve 3600 ek gösterge konularında şunları söyledi:
https://tr.sputniknews.com/20211109/turk-is-asgari-ucreti-10-gunde-belirleyelim-1050631818.html
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asgari ücret, enflasyon, ali yalçın, vedat bilgin

Çalışma Bakanı Bilgin'den asgari ücret ve 3600 ek gösterge açıklaması: 'Enflasyona ezdirmeyeceğiz'

15:27 14.11.2021 (güncellendi: 15:32 14.11.2021)
© AAVedat Bilgin
Vedat Bilgin - Sputnik Türkiye, 1920, 14.11.2021
© AA
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‘Memur-Sen Büyük Türkiye Buluşması’ etkinliğinde asgari ücretle ilgili açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, “Asgari ücreti enflasyona ezdirmeyeceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın” dedi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Memur-Sen'in düzenlediği buluşmaya katılarak asgari ücret ve 3600 ek gösterge konuları ile ilgili açıklamalarda bulundu.
İstanbul Kongre Merkezi’nde bugün gerçekleştirilen etkinlikte Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın’dan sonra Çalışma Bakanı Bilgin kürsüye çıktı.
Bilgin, “Bugün devam eden pandemi krizi batı sisteminin sonunun yaklaştığını göstermektedir. Sağlık sistemine parası olmadığı için tedavi edilemeyen insanlar, batı sisteminin nasıl gayri insani sisteme dönüştüğünü gösterir” dedi.

'Ocak ayında TBMM’ye getireceğiz'

Bilgin asgari ücret ve 3600 ek gösterge konularında şunları söyledi:
Memurumuzun maaşını yüzde 38 düzeyinde artırdıysak, işçilerimizde bu aşamayı gerçekleştirdiysek bu Türkiye'nin sosyal devlet olarak ne kadar etkin bir şekilde kullanıldığının göstergesidir.
Sosyal politikalarla hayata geçirme konularında yeni meseleler vardır. Bunlardan biri asgari ücret meselesidir ve asgari ücretin enflasyonun üzerinde bir refah düzeyine taşıyacak bir komisyonun çıkmasıdır.
3600 Ek Göstergede çalışmalarımız sona yaklaşıyor. Ocak ayında TBMM’ye getireceğiz.”
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