https://tr.sputniknews.com/20211114/ceren-ozdemirin-babasi-basak-cengiz--cinayetinde-ihmali-olanlar-yargilanmali-1050781790.html
Ceren Özdemir'in babası: Başak Cengiz cinayetinde ihmali olanlar yargılanmalı
Ceren Özdemir'in babası: Başak Cengiz cinayetinde ihmali olanlar yargılanmalı
Ordu'da 2 yıl önce öldürülen Ceren Özdemir'in babası, Başak Cengiz cinayetiyle ilgili konuştu, "İhmali olanlar, başta avukat annesi olmak üzere herkes... 14.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-14T11:45+0300
2021-11-14T11:45+0300
2021-11-14T11:54+0300
samuray kılıcı
yılmaz özdemir
ceren özdemir
başak cengiz
çilem doğan
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İstanbul Ataşehir'de Başak Cengiz, Can Göktuğ Boz tarafından samuray kılıcıyla öldürüldü. 2 yıl önce de Ordu'da 20 yaşındaki Ceren Özdemir evinin önünde bıçaklanmıştı. Ceren Özdemir'in Sabah gazetesinden Gül Kireklo'ya konuşan babası Yılmaz Özdemir şunları söyledi:Çilem Doğan: Sıra kimde? Ben mi, sen mi, o mu? Katilimiz kim olacak?Öte yandan 2013’te kendisine şiddet uygulayıp fuhşa sürüklediği iddiasıyla eşi Hasan Karabulut'u tabancayla vurarak öldüren ve 8 yıl sonra geçen günlerde Yargıtay tarafından hakkında verilen 15 yıl hapis cezası onanan Çilem Doğan da Başak Cengiz için açıklama yaptı. Açıklamasında Cengiz’i öldüren Can Göktuğ Boz’un ifadesine dikkat çeken Doğan şu ifadeleri kullandı: “Dün yine bir kadın katledildi. Başak, iş için geldiği şehirden memleketine tabutuyla gitti. Katilin annesi 'Oğlum deliydi' diyor. Katil, ifadesinde, 'Bir sebebi yok, keyfim istedi' diyor. Her gün bir kadın katledilirken, hepimiz seyirci kalıyoruz ve bu suça ortak oluyoruz. Bugün bir kadın daha acımazsızca katledildi. Birinin annesi, birinin kızı, birinin arkadaşı, birinin komşusu. Sıra kimde? Ben mi, sen mi, o mu? Katilimiz kim olacak? Babamız, eşimiz, ağabeyimiz, belki de hiç tanımadığımız biri mi? Emine Bulut, Pınar Gültekin, Başak Cengiz gibi katledilmemek için can havliyle kendilerini kurtaran bizler böyle cezalandırılacak mıyız? Ben ve daha niceleri, sırf ölmeyi reddedip kendimizi savunduğumuz için çocuklarımızdan ayrı cezaevinde mi yaşayacağız? Ne yapsaydı Gülten, Fikriye, Nevin, Yasemin, Hülya? Ne yapsaydım ben? Bugün acımasızca katledilen kız kardeşimiz Başak Cengiz gibi sokak ortasında öldürülse miydik? Acımasızca katledilen kız kardeşlerimiz için derinden yaralıyım. Işıklar içinde uyu Başak. Seni her daim yaşatacağız. Sana sözümüz olsun.”
https://tr.sputniknews.com/20211111/iletisim-baskani-altun-basak-cengiz-cinayetinde-yargilama-surecinin-takipcisi-olacaklarini-bildirdi-1050712110.html
https://tr.sputniknews.com/20211104/yargitay-cilem-dogana-verilen-15-yillik-hapis-cezasini-onadi-1050469474.html
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samuray kılıcı, yılmaz özdemir, ceren özdemir, başak cengiz, çilem doğan
Ceren Özdemir'in babası: Başak Cengiz cinayetinde ihmali olanlar yargılanmalı
11:45 14.11.2021 (güncellendi: 11:54 14.11.2021)
Ordu'da 2 yıl önce öldürülen Ceren Özdemir'in babası, Başak Cengiz cinayetiyle ilgili konuştu, "İhmali olanlar, başta avukat annesi olmak üzere herkes yargılanmalı. Çünkü bu bombayı onlar sokağa saldı" dedi.
İstanbul Ataşehir'de Başak Cengiz, Can Göktuğ Boz tarafından samuray kılıcıyla öldürüldü. 2 yıl önce de Ordu'da 20 yaşındaki Ceren Özdemir evinin önünde bıçaklanmıştı. Ceren Özdemir'in Sabah gazetesinden Gül Kireklo'ya konuşan babası Yılmaz Özdemir şunları söyledi:
Ceren'in mezarına gittim. Ona dedim ki "Yavrum, senin gibi bir genç kızın daha bir canavar hayatını çaldı. Çok üzgünüm." Sözlerin bittiği noktaya geliyoruz.
Bu öyle bir acı ki. Bir daha dünyanız dönmüyor. 2 yıldır bizim hayatımız bitti. Bu acı dinmiyor. Ceren'in mezarına gidip, onunla konuşsam da dinmiyor. Şimdi Başak'ın ailesinin nasıl bir ateşin içinde olduğunu en iyi ben biliyorum, biz biliyoruz.
Ceren'in öldürülmesinde o cezaevi firarisinin sokakta olmasında payı olan ihmali olanların da katil gibi en ağır cezayla cezalandırılmasını istiyoruz. Adalet Bakanlığı 14 kişi hakkında ihmalleri var dese de bu kişiler hala ceza almadı.
Başak cinayetinde de ihmali olanlar, başta avukat annesi olmak üzere herkes yargılanmalı. Çünkü bu bombayı onlar sokağa saldı.
Çilem Doğan: Sıra kimde? Ben mi, sen mi, o mu? Katilimiz kim olacak?
Öte yandan 2013’te kendisine şiddet uygulayıp fuhşa sürüklediği iddiasıyla eşi Hasan Karabulut'u tabancayla vurarak öldüren ve 8 yıl sonra geçen günlerde Yargıtay tarafından hakkında verilen 15 yıl hapis cezası onanan Çilem Doğan da Başak Cengiz için açıklama yaptı.
Açıklamasında Cengiz’i öldüren Can Göktuğ Boz’un ifadesine dikkat çeken Doğan şu ifadeleri kullandı: “Dün yine bir kadın katledildi. Başak, iş için geldiği şehirden memleketine tabutuyla gitti. Katilin annesi 'Oğlum deliydi' diyor. Katil, ifadesinde, 'Bir sebebi yok, keyfim istedi' diyor. Her gün bir kadın katledilirken, hepimiz seyirci kalıyoruz ve bu suça ortak oluyoruz. Bugün bir kadın daha acımazsızca katledildi. Birinin annesi, birinin kızı, birinin arkadaşı, birinin komşusu. Sıra kimde? Ben mi, sen mi, o mu? Katilimiz kim olacak? Babamız, eşimiz, ağabeyimiz, belki de hiç tanımadığımız biri mi? Emine Bulut, Pınar Gültekin, Başak Cengiz gibi katledilmemek için can havliyle kendilerini kurtaran bizler böyle cezalandırılacak mıyız? Ben ve daha niceleri, sırf ölmeyi reddedip kendimizi savunduğumuz için çocuklarımızdan ayrı cezaevinde mi yaşayacağız? Ne yapsaydı Gülten, Fikriye, Nevin, Yasemin, Hülya? Ne yapsaydım ben? Bugün acımasızca katledilen kız kardeşimiz Başak Cengiz gibi sokak ortasında öldürülse miydik? Acımasızca katledilen kız kardeşlerimiz için derinden yaralıyım. Işıklar içinde uyu Başak. Seni her daim yaşatacağız. Sana sözümüz olsun.”