Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyayı tanıdım, tanıyorum. Şu anki liderler içerisinde en kıdemli benim

Bunların hayal dediklerini biz gerçeğe dönüştürdük. Şu anda 18 Mart Köprüsü dünyada 1 numara, övünerek söylüyorum. Belki de 18 Mart'a bile kalmadan buranın açılışını yapacağız. Bunların hayal dediklerini biz gerçeğe dönüştürdük. Şu anda 18 Mart Köprüsü dünyada 1 numara, övünerek söylüyorum. Belki de 18 Mart'a bile kalmadan buranın açılışını yapacağız.

Biliyorsunuz 30 yaştı, seçme seçilme yaşı. Biz 'niçin 30 yaş?' dedik. 18'e çekelim dedik. Seçilme 25 olsun, seçme 18 olsun, böyle bir planlama yaptık. Ardından seçme de seçilme de 18 olsun dedik. Bu gençliğinize güvenmeyi getiriyor. Gençliğimizi seven biziz. Muhalefet gençliği seviyoruz diyor, hepsi yalan. Teknofest kuşağı Türkiye'de çok ciddi rağbet görmeye başladı. Biliyorsunuz 30 yaştı, seçme seçilme yaşı. Biz 'niçin 30 yaş?' dedik. 18'e çekelim dedik. Seçilme 25 olsun, seçme 18 olsun, böyle bir planlama yaptık. Ardından seçme de seçilme de 18 olsun dedik. Bu gençliğinize güvenmeyi getiriyor. Gençliğimizi seven biziz. Muhalefet gençliği seviyoruz diyor, hepsi yalan. Teknofest kuşağı Türkiye'de çok ciddi rağbet görmeye başladı.

Millet bize ne kadar görev verirse milletimin hizmetkarıyım. Tecrübemi arkadaşlarımızla beraber, bu millet uğruna yorulacağız. Dünyayı tanıdım, tanıyorum. Şu anki liderler içerisinde en kıdemli lider benim. Millet bize ne kadar görev verirse milletimin hizmetkarıyım. Tecrübemi arkadaşlarımızla beraber, bu millet uğruna yorulacağız. Dünyayı tanıdım, tanıyorum. Şu anki liderler içerisinde en kıdemli lider benim.

Şu anda üniversite olmayan il yok. Muhalefet 'bu kadar üniversiteye ne gerek var?' diyor. Hakkari'deki kardeşim evladını nasıl üniversiteye gönderecek? Ve şimdi oralardan birinci çıkıyor. Bu, artık niteliğin arttığını gösteriyor. Bu da bizim gururumuz oluyor. Şu anda üniversite olmayan il yok. Muhalefet 'bu kadar üniversiteye ne gerek var?' diyor. Hakkari'deki kardeşim evladını nasıl üniversiteye gönderecek? Ve şimdi oralardan birinci çıkıyor. Bu, artık niteliğin arttığını gösteriyor. Bu da bizim gururumuz oluyor.

Sizin yaşınızda ben, diyelim evde hastamız var, babam emekli sandığı mensubuydu. Onun sıra numarası için Kasımpaşa'dan Tophane'ye gider deniz hastanesinden numarasını alırdım. Şimdi bu yok. Şehir hastaneleri yapıyoruz, Bay Kemal 'ne gerek var?' diyor. Hastanemizin olmadığı il yok. Tek eksiğimiz, doktor ve hemşirelerdeki sayımızı daha da artırmak. Sizin yaşınızda ben, diyelim evde hastamız var, babam emekli sandığı mensubuydu. Onun sıra numarası için Kasımpaşa'dan Tophane'ye gider deniz hastanesinden numarasını alırdım. Şimdi bu yok. Şehir hastaneleri yapıyoruz, Bay Kemal 'ne gerek var?' diyor. Hastanemizin olmadığı il yok. Tek eksiğimiz, doktor ve hemşirelerdeki sayımızı daha da artırmak.

Adalet sarayları diye bir şey yoktu. Merdiven altlarında yargı adalet dağıtırdı. Bunların hepsini geride bıraktık. Şimdi adalet saraylarını yaygınlaştırdık ki adalet çok daha rahat dağıtılabilsin. Hakim, savcı hepsi aynı odada bu işleri yaparken mi daha sağlıklı adalet dağıtılabilirdi? Adalet sarayları diye bir şey yoktu. Merdiven altlarında yargı adalet dağıtırdı. Bunların hepsini geride bıraktık. Şimdi adalet saraylarını yaygınlaştırdık ki adalet çok daha rahat dağıtılabilsin. Hakim, savcı hepsi aynı odada bu işleri yaparken mi daha sağlıklı adalet dağıtılabilirdi?

Pentagon ne ise benim ülkemin Milli İstihbarat Teşkilatı'nın Pentagon'dan daha iyi olması lazım. Pentagon ne ise benim ülkemin Milli İstihbarat Teşkilatı'nın Pentagon'dan daha iyi olması lazım.

Şu anda TEKNOFEST'in yol haritasını, planlamasını daha çok BAYKAR yapıyor. Şu an itibarıyla da önümüzdeki 2022 olsun, 2023 olsun bir tanesinin yine İstanbul olduğunu biliyorum. Bir diğerinin Samsun olduğunu biliyorum. Yani Karadeniz, onları planladılar. Bir diğerinin de Azerbaycan'da olacağını biliyorum. İnşallah ondan sonraki sıraya Çanakkale girer mi girmez mi ona artık BAYKAR yönetimi, Selçuk Bayraktar Bey, daha çok o işleri organize ediyor. Zaten şimdi dinlemiştir sizin talebinizi. Hayırlısı olsun bakalım. Şu anda TEKNOFEST'in yol haritasını, planlamasını daha çok BAYKAR yapıyor. Şu an itibarıyla da önümüzdeki 2022 olsun, 2023 olsun bir tanesinin yine İstanbul olduğunu biliyorum. Bir diğerinin Samsun olduğunu biliyorum. Yani Karadeniz, onları planladılar. Bir diğerinin de Azerbaycan'da olacağını biliyorum. İnşallah ondan sonraki sıraya Çanakkale girer mi girmez mi ona artık BAYKAR yönetimi, Selçuk Bayraktar Bey, daha çok o işleri organize ediyor. Zaten şimdi dinlemiştir sizin talebinizi. Hayırlısı olsun bakalım.