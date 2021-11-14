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Danıştay'dan Coca-Cola kararı: İçeriği araştırılsın
Danıştay'dan Coca-Cola kararı: İçeriği araştırılsın
Danıştay 10. Dairesi, Coca-Cola'nın içerisinde kimyasal, kanserojen ve sağlığa zararlı maddeler bulunup bulunmadığının tespit edilmesi ve bu ürünlerin... 14.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-14T10:23+0300
2021-11-14T10:27+0300
türkiye
coca-cola
danıştay
sağlık
rapor
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Deutsche Welle (DW) Türkçe'den Alican Uludağ'ın haberine göre çocuk eğitimi ve sağlığı konusunda çalışmalar yaptığını söyleyen Ethem Öztürk adlı vatandaş, 2014'te Tarım ve Orman Bakanlığı'na başvurarak Coca-Cola'nın sağlığa zararlı olup olmadığının belirlenmesini istedi. Üründe gösterilmeyen veya eksik gösterilen bileşenlerin açıkça yazılmasını talep eden Öztürk, bileşiminde kimyasal, kanserojen ve sağlığa zararlı maddeler bulunan ürünlerin tespit edilmesi ve bunların bileşimde kullanılmaması gerektiğini kaydetti.Öztürk ayrıca, çocukları etkileme potansiyeli bulunduğu gerekçesiyle bu ürünlere ilişkin her türlü reklam veya satış ve pazarlama yönteminin yasaklanmasını talep etti.Bakanlık ve mahkemeden retBakanlık bu talepleri reddetti. Öztürk, bunun üzerine avukatı aracılığıyla bakanlığın ret işleminin iptali istemiyle Ankara 18. İdare Mahkemesi'nde dava açtı. İdare mahkemesi, açılan davayı 2015 yılında reddetti.Mahkeme gerekçesinde, dava konusu maddelerin Türk Gıda Kodeksi mevzuatında yer alan ve risk/güvenlik değerlendirmeleri sonucunda kullanım koşulları belirlenmiş maddeler olduğu savunarak, Coca-Cola'nın TGK-Alkolsüz İçecekler Tebliği kapsamında olduğunu, kanun gereğince güvenilir olmayan gıdanın piyasaya arz edilmesinin mümkün olmadığı, mevzuat hükümleri ile tespit edilerek piyasaya sürülen ürün için 'sağlığa zararlıdır' ibaresinin konulamayacağını kaydetti.Kararda, Cola'nın içindeki maddelerin yönetmelikte tanımlanan aroma vericilerin risk değerlendirmesinin yapıldığı ve gıdalarda kullanımına izin verilmiş maddeler olduğu savunuldu. Ayrıca bu ürünlerin reklamının yasaklanması konusunda bakanlığın yetkisinin olmadığı iddia edildi.Ret kararı bu kez Danıştay'a taşındı. Danıştay 10. Dairesi itirazı kabul ederek, idare mahkemesinin kararının bozulmasına karar verdi. Daire, Cola'nın içerisinde bulunan katkı maddelerinin sağlığa zararlı olup olmadığının tespit edilmesi için bilirkişi araştırılması yaptırılmasını istedi. Danıştay'ın bu kararının ardından mahkeme, hazırlanacak bilirkişi raporu doğrultusunda yeni bir karar verecek.Öte yandan kararda, yeniden yapılacak yargılamanın Coca-Cola İçecek A.Ş'nin menfaatini etkileyeceği, bu nedenle davanın bu şirkete de bildirilmesi istendi.Şimdi ne olacak?Danıştay'ın bu kararının ardından yerel mahkemenin önünde iki yol var. Mahkeme, kararında direnirse dosya Danıştay Hukuk Genel Kurulu'na gidecek. Ancak yerel mahkeme, karara uyarsa dava kapsamında Coca-Cola'nın içeriğine ilişkin bilirkişi görevlendirilecek. Bilirkişinin hazırlayacağı rapor mahkemeye sunulacak. Mahkeme, rapordaki tespitlere göre davayı esastan karara bağlayacak.
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coca-cola, danıştay, sağlık, rapor

Danıştay'dan Coca-Cola kararı: İçeriği araştırılsın

10:23 14.11.2021 (güncellendi: 10:27 14.11.2021)
© REUTERS / Regis DuvignauCoca-Cola, Carrefour Hypermarket, Montreuil, Paris yakınları, 2018
Coca-Cola, Carrefour Hypermarket, Montreuil, Paris yakınları, 2018 - Sputnik Türkiye, 1920, 14.11.2021
© REUTERS / Regis Duvignau
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Danıştay 10. Dairesi, Coca-Cola'nın içerisinde kimyasal, kanserojen ve sağlığa zararlı maddeler bulunup bulunmadığının tespit edilmesi ve bu ürünlerin bileşiminde kullanılmaması talebiyle açılan davayı reddeden yerel mahkemenin kararını bozdu.
Deutsche Welle (DW) Türkçe'den Alican Uludağ'ın haberine göre çocuk eğitimi ve sağlığı konusunda çalışmalar yaptığını söyleyen Ethem Öztürk adlı vatandaş, 2014'te Tarım ve Orman Bakanlığı'na başvurarak Coca-Cola'nın sağlığa zararlı olup olmadığının belirlenmesini istedi. Üründe gösterilmeyen veya eksik gösterilen bileşenlerin açıkça yazılmasını talep eden Öztürk, bileşiminde kimyasal, kanserojen ve sağlığa zararlı maddeler bulunan ürünlerin tespit edilmesi ve bunların bileşimde kullanılmaması gerektiğini kaydetti.
Öztürk ayrıca, çocukları etkileme potansiyeli bulunduğu gerekçesiyle bu ürünlere ilişkin her türlü reklam veya satış ve pazarlama yönteminin yasaklanmasını talep etti.

Bakanlık ve mahkemeden ret

Bakanlık bu talepleri reddetti. Öztürk, bunun üzerine avukatı aracılığıyla bakanlığın ret işleminin iptali istemiyle Ankara 18. İdare Mahkemesi'nde dava açtı. İdare mahkemesi, açılan davayı 2015 yılında reddetti.
Mahkeme gerekçesinde, dava konusu maddelerin Türk Gıda Kodeksi mevzuatında yer alan ve risk/güvenlik değerlendirmeleri sonucunda kullanım koşulları belirlenmiş maddeler olduğu savunarak, Coca-Cola'nın TGK-Alkolsüz İçecekler Tebliği kapsamında olduğunu, kanun gereğince güvenilir olmayan gıdanın piyasaya arz edilmesinin mümkün olmadığı, mevzuat hükümleri ile tespit edilerek piyasaya sürülen ürün için 'sağlığa zararlıdır' ibaresinin konulamayacağını kaydetti.
Kararda, Cola'nın içindeki maddelerin yönetmelikte tanımlanan aroma vericilerin risk değerlendirmesinin yapıldığı ve gıdalarda kullanımına izin verilmiş maddeler olduğu savunuldu. Ayrıca bu ürünlerin reklamının yasaklanması konusunda bakanlığın yetkisinin olmadığı iddia edildi.
Ret kararı bu kez Danıştay'a taşındı. Danıştay 10. Dairesi itirazı kabul ederek, idare mahkemesinin kararının bozulmasına karar verdi. Daire, Cola'nın içerisinde bulunan katkı maddelerinin sağlığa zararlı olup olmadığının tespit edilmesi için bilirkişi araştırılması yaptırılmasını istedi. Danıştay'ın bu kararının ardından mahkeme, hazırlanacak bilirkişi raporu doğrultusunda yeni bir karar verecek.
Öte yandan kararda, yeniden yapılacak yargılamanın Coca-Cola İçecek A.Ş'nin menfaatini etkileyeceği, bu nedenle davanın bu şirkete de bildirilmesi istendi.

Şimdi ne olacak?

Danıştay'ın bu kararının ardından yerel mahkemenin önünde iki yol var. Mahkeme, kararında direnirse dosya Danıştay Hukuk Genel Kurulu'na gidecek.
Ancak yerel mahkeme, karara uyarsa dava kapsamında Coca-Cola'nın içeriğine ilişkin bilirkişi görevlendirilecek. Bilirkişinin hazırlayacağı rapor mahkemeye sunulacak. Mahkeme, rapordaki tespitlere göre davayı esastan karara bağlayacak.
Coca Cola - Sputnik Türkiye, 1920, 25.09.2021
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