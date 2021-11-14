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Dili boğazına kaçan futbolcu hastaneye kaldırıldı
Dili boğazına kaçan futbolcu hastaneye kaldırıldı
Malatya'da maç sırasında dili boğazına kaçan futbolcu, hastaneye kaldırıldı. 14.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-14T19:10+0300
2021-11-14T19:10+0300
spor
türkiye futbol federasyonu (tff)
futbol
maç
futbolcu
amatör lig
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TFF Bölgesel Amatör Lig 3. Bölge 1.Grup'ta Malatya İdmanyurdu, sahasında Malatya Darendespor ile karşılaştı.Yeşiltepe Spor Kompleksi 1 nolu sahada oynanan maçın 78. dakikasında Malatya İdmanyurdu oyuncusu Osman Doğru, rakibiyle girdiği ikili mücadele sonrası dilinin boğazına kaçması sonucu nefessiz kalarak yere düştü.Oyuncuya ilk müdahale saha içinde yapılırken, futbolcu ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hasta Hastanesi'ne kaldırıldı.Futbolcunun durumunun iyi olduğu öğrenildi.Karşılaşma Malatya İdmanyurdu'nun 4-2'lik galibiyetiyle sona erdi.
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türkiye futbol federasyonu (tff), futbol, maç, futbolcu, amatör lig

Dili boğazına kaçan futbolcu hastaneye kaldırıldı

19:10 14.11.2021
© AAMalatya'da maç sırasında dili boğazına kaçan futbolcu, hastaneye kaldırıldı.
Malatya'da maç sırasında dili boğazına kaçan futbolcu, hastaneye kaldırıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 14.11.2021
© AA
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Malatya'da maç sırasında dili boğazına kaçan futbolcu, hastaneye kaldırıldı.
TFF Bölgesel Amatör Lig 3. Bölge 1.Grup'ta Malatya İdmanyurdu, sahasında Malatya Darendespor ile karşılaştı.
Yeşiltepe Spor Kompleksi 1 nolu sahada oynanan maçın 78. dakikasında Malatya İdmanyurdu oyuncusu Osman Doğru, rakibiyle girdiği ikili mücadele sonrası dilinin boğazına kaçması sonucu nefessiz kalarak yere düştü.
Oyuncuya ilk müdahale saha içinde yapılırken, futbolcu ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hasta Hastanesi'ne kaldırıldı.
Futbolcunun durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Karşılaşma Malatya İdmanyurdu'nun 4-2'lik galibiyetiyle sona erdi.
Bursalı teknik direktör İsmail Ertekin, Bursaspor-Ankaragücü maçını izlerken kalp krizi geçirdi. Hemen hastaneye kaldırılan Ertekin'in ameliyata alındığı öğrenildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 26.09.2021
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