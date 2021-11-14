https://tr.sputniknews.com/20211114/diyanet-isleri-baskani-erbas-diyanet-mensuplari-olarak-topluma-rehberlik-eden-hizmetkrlariz-1050778596.html

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Diyanet mensupları olarak topluma rehberlik eden hizmetkârlarız

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Diyanet mensupları olarak topluma rehberlik eden hizmetkârlarız

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Diyanet İşleri mensupları olarak toplumun önünde rehberlik eden hizmetkarlar olduklarını söyledi. 14.11.2021, Sputnik Türkiye

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türkiye

diyanet işleri başkanlığı

ali erbaş

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Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Antalya Korkuteli ilçesinde, Alaaddin Şehzade Korkut Camii ve Kuran Kursu, Karşıyaka Şehitler Camii, Sultan Ahmet Aydın Kuran Kursu ve Gençlik Merkezi, Uzunoluk Mustafa-Naciye Gencer Camii ve Varsak Yaylası Kuba Camii açılış törenine katıldı. Törende konuşan Erbaş, mekanların en hayırlısının cami ve Kur'an kursları olduğunu, bu açılışlarda bulunmanın da hayırlı bir görev olduğunu söyledi.Camilerin yanında gençlik merkezlerinin kendileri için çok önemli ve değerli olduğunu vurgulayan Erbaş, "Camilerimizi, Kur'an kurslarımızı, gençlik merkezlerimizi, hele 4-5 yaşındaki çocuklarımız için açılan sınıfları, kursları yapmak için gayret eden, hayır yarışına giren o kardeşlerimizden, hayır sahibi insanlarımızdan Allah razı olsun" diye konuştu.İnsanın öldükten sonra amel defterinin kapandığını savunan Erbaş, buna karşılık, cami, okul ve Kur'an kursu yaptıran, hayırlı insan yetiştiren ve son olarak da ilminden yararlanılan ilim insanların amel defterinin kapanmayacağını iddia etti.Diyanet İşleri mensupları olarak toplumun önünde rehberlik eden hizmetkarlar olduklarını belirten Erbaş, şöyle konuştu:

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diyanet işleri başkanlığı, ali erbaş