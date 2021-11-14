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https://tr.sputniknews.com/20211114/diyanet-isleri-baskani-erbas-diyanet-mensuplari-olarak-topluma-rehberlik-eden-hizmetkrlariz-1050778596.html
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Diyanet mensupları olarak topluma rehberlik eden hizmetkârlarız
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Diyanet mensupları olarak topluma rehberlik eden hizmetkârlarız
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Diyanet İşleri mensupları olarak toplumun önünde rehberlik eden hizmetkarlar olduklarını söyledi. 14.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-14T05:14+0300
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türkiye
diyanet işleri başkanlığı
ali erbaş
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Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Antalya Korkuteli ilçesinde, Alaaddin Şehzade Korkut Camii ve Kuran Kursu, Karşıyaka Şehitler Camii, Sultan Ahmet Aydın Kuran Kursu ve Gençlik Merkezi, Uzunoluk Mustafa-Naciye Gencer Camii ve Varsak Yaylası Kuba Camii açılış törenine katıldı. Törende konuşan Erbaş, mekanların en hayırlısının cami ve Kur'an kursları olduğunu, bu açılışlarda bulunmanın da hayırlı bir görev olduğunu söyledi.Camilerin yanında gençlik merkezlerinin kendileri için çok önemli ve değerli olduğunu vurgulayan Erbaş, "Camilerimizi, Kur'an kurslarımızı, gençlik merkezlerimizi, hele 4-5 yaşındaki çocuklarımız için açılan sınıfları, kursları yapmak için gayret eden, hayır yarışına giren o kardeşlerimizden, hayır sahibi insanlarımızdan Allah razı olsun" diye konuştu.İnsanın öldükten sonra amel defterinin kapandığını savunan Erbaş, buna karşılık, cami, okul ve Kur'an kursu yaptıran, hayırlı insan yetiştiren ve son olarak da ilminden yararlanılan ilim insanların amel defterinin kapanmayacağını iddia etti.Diyanet İşleri mensupları olarak toplumun önünde rehberlik eden hizmetkarlar olduklarını belirten Erbaş, şöyle konuştu:
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diyanet işleri başkanlığı, ali erbaş

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Diyanet mensupları olarak topluma rehberlik eden hizmetkârlarız

05:14 14.11.2021
© AAAli Erbaş
Ali Erbaş - Sputnik Türkiye, 1920, 14.11.2021
© AA
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Diyanet İşleri mensupları olarak toplumun önünde rehberlik eden hizmetkarlar olduklarını söyledi.
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Antalya Korkuteli ilçesinde, Alaaddin Şehzade Korkut Camii ve Kuran Kursu, Karşıyaka Şehitler Camii, Sultan Ahmet Aydın Kuran Kursu ve Gençlik Merkezi, Uzunoluk Mustafa-Naciye Gencer Camii ve Varsak Yaylası Kuba Camii açılış törenine katıldı.

Törende konuşan Erbaş, mekanların en hayırlısının cami ve Kur'an kursları olduğunu, bu açılışlarda bulunmanın da hayırlı bir görev olduğunu söyledi.
Camilerin yanında gençlik merkezlerinin kendileri için çok önemli ve değerli olduğunu vurgulayan Erbaş, "Camilerimizi, Kur'an kurslarımızı, gençlik merkezlerimizi, hele 4-5 yaşındaki çocuklarımız için açılan sınıfları, kursları yapmak için gayret eden, hayır yarışına giren o kardeşlerimizden, hayır sahibi insanlarımızdan Allah razı olsun" diye konuştu.
İnsanın öldükten sonra amel defterinin kapandığını savunan Erbaş, buna karşılık, cami, okul ve Kur'an kursu yaptıran, hayırlı insan yetiştiren ve son olarak da ilminden yararlanılan ilim insanların amel defterinin kapanmayacağını iddia etti.
Diyanet İşleri mensupları olarak toplumun önünde rehberlik eden hizmetkarlar olduklarını belirten Erbaş, şöyle konuştu:
"Kur'an, Kurban Bayramı faaliyetleri dolayısıyla ülkemizdeki tüm beldelere ulaştığımız gibi, Türkiye Diyanet Vakfı vasıtasıyla dünyanın 149 ülkesine ulaşıyoruz. Ramazan hizmetleri vasıtasıyla 100 civarında ülkede iftar sofraları kuruyoruz. Bu, milletimizin cömertliğini, milletimizin büyüklüğünü, yüceliğini, sevgisini ve muhabbetini milyonlarca insana tanıtmak anlamına geliyor. Sadece bir ramazan sofrası kurmaktan ibaret değil, bunun anlamı, sadece 1-2 kilo kurban eti ulaştırmak değil, bu bayrağımızı tanıtmak anlamına geliyor. Sadece Türkiye Diyanet Vakfının değil, milletimizin kurduğu yüzlerce vakfın hem ülkemizde hem de ülke dışındaki gönül coğrafyasında yapmış olduğu bu hizmetler, milletimizin bu şekilde ne kadar büyük olduğunu, cömert olduğunu tanıtmak anlamına geliyor."
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