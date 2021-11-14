https://tr.sputniknews.com/20211114/dugundeki-kavgada-otomobili-insanlarin-uzerine-surdu-6-yarali-1050777742.html

Düğündeki kavgada otomobili insanların üzerine sürdü: 6 yaralı

Düğündeki kavgada otomobili insanların üzerine sürdü: 6 yaralı

Kahramanmaraş’ta bir düğün etkinliğinde çıkan kavgaya karışan sürücü, kullandığı otomobili önce kalabalığın üzerine sürdü, sonra şarampolden yuvarlandı. 14.11.2021, Sputnik Türkiye

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türkiye

kahramanmaraş

düğün

kavga

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Olay, Onikişubat İlçesi Ağcalı Mahallesi’ndeki bir düğün salonu önünde meydana geldi.Düğün salonunda iki gurup arasında tartışma kavgaya dönüştü. Kavgaya karışan bir kişi, kişi kullandığı otomobili kalabalık grubun üzerine sürdü. Meydana gelen kazada 6 kişi etrafa savrulurken, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü otomobiliyle uçuruma yuvarlandı.Olay sonrası bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.Sağlık ekiplerince yapılan müdahale sonrası yaralılar hastaneye kaldırıldı. Bölgeye sevk edilen polis ekipleri kalabalığı dağıtırken soruşturma sürüyor.

türkiye

kahramanmaraş

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

kahramanmaraş, düğün, kavga