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Ehliyet sınavında bir ilk: Animasyonlu sorular da sorulacak
Ehliyet sınavında bir ilk: Animasyonlu sorular da sorulacak
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, e-Sınav formatında yapılan ehliyet sınavlarında ilk kez animasyonlu soruların yer alacağını belirterek "Uygulama, soruların... 14.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-14T11:17+0300
2021-11-14T11:17+0300
ehliyet
işaret dili
animasyon
mahmut özer
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Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; ehliyet sınavlarında yer alan soruları görsel açıdan zenginleştirmek, soruların içeriğini ve sağlayacağı yararı geliştirmek için animasyonlu soruların hazırlanacağı belirtildi. Hazırlanacak animasyonlu sorularda adaylar, gerçek yaşama uygun durumlarla karşılaşacak. Adayların sınav öncesinde soru çeşidini tanıması için animasyonlu soruların da yer aldığı deneme sınavları hazırlanarak Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün http://odsgm.meb.gov.tr ve http://esinavdeneme.meb.gov.tr/ uzantılı internet adresinde erişime açıldı. İşaret dilinde de sorular hazırlanacakEhliyet sınavlarında ilk defa animasyonlu soruların yer alacağını duyuran Bakan Mahmut Özer şunları söyledi: "Uygulama, soruların daha anlaşılabilir olmasını sağladığı gibi ölçülmesi istenen davranışların da net bir şekilde ortaya konulmasına katkıda bulunacak. İşitme engelli adaylarımız için de işaret dilinde sürücü eğitim setleri ve animasyonlu soruların hazırlanmasına yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Tüm çalışmalarımız büyük bir özveriyle yürütülüyor. Emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."
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ehliyet, işaret dili, animasyon, mahmut özer

Ehliyet sınavında bir ilk: Animasyonlu sorular da sorulacak

11:17 14.11.2021
© AA / Arşivehliyet
ehliyet - Sputnik Türkiye, 1920, 14.11.2021
© AA / Arşiv
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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, e-Sınav formatında yapılan ehliyet sınavlarında ilk kez animasyonlu soruların yer alacağını belirterek "Uygulama, soruların daha anlaşılabilir olmasını sağladığı gibi ölçülmek istenen davranışların da net bir şekilde ortaya konulmasına katkıda bulunacak" dedi.
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; ehliyet sınavlarında yer alan soruları görsel açıdan zenginleştirmek, soruların içeriğini ve sağlayacağı yararı geliştirmek için animasyonlu soruların hazırlanacağı belirtildi.
Hazırlanacak animasyonlu sorularda adaylar, gerçek yaşama uygun durumlarla karşılaşacak. Adayların sınav öncesinde soru çeşidini tanıması için animasyonlu soruların da yer aldığı deneme sınavları hazırlanarak Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün http://odsgm.meb.gov.tr ve http://esinavdeneme.meb.gov.tr/ uzantılı internet adresinde erişime açıldı.

İşaret dilinde de sorular hazırlanacak

Ehliyet sınavlarında ilk defa animasyonlu soruların yer alacağını duyuran Bakan Mahmut Özer şunları söyledi: "Uygulama, soruların daha anlaşılabilir olmasını sağladığı gibi ölçülmesi istenen davranışların da net bir şekilde ortaya konulmasına katkıda bulunacak. İşitme engelli adaylarımız için de işaret dilinde sürücü eğitim setleri ve animasyonlu soruların hazırlanmasına yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Tüm çalışmalarımız büyük bir özveriyle yürütülüyor. Emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."
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