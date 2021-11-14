https://tr.sputniknews.com/20211114/ehliyet-sinavinda-bir-ilk-animasyonlu-sorular-da-sorulacak-1050781257.html

Ehliyet sınavında bir ilk: Animasyonlu sorular da sorulacak

Ehliyet sınavında bir ilk: Animasyonlu sorular da sorulacak

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, e-Sınav formatında yapılan ehliyet sınavlarında ilk kez animasyonlu soruların yer alacağını belirterek "Uygulama, soruların... 14.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-14T11:17+0300

2021-11-14T11:17+0300

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ehliyet

işaret dili

animasyon

mahmut özer

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Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; ehliyet sınavlarında yer alan soruları görsel açıdan zenginleştirmek, soruların içeriğini ve sağlayacağı yararı geliştirmek için animasyonlu soruların hazırlanacağı belirtildi. Hazırlanacak animasyonlu sorularda adaylar, gerçek yaşama uygun durumlarla karşılaşacak. Adayların sınav öncesinde soru çeşidini tanıması için animasyonlu soruların da yer aldığı deneme sınavları hazırlanarak Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün http://odsgm.meb.gov.tr ve http://esinavdeneme.meb.gov.tr/ uzantılı internet adresinde erişime açıldı. İşaret dilinde de sorular hazırlanacakEhliyet sınavlarında ilk defa animasyonlu soruların yer alacağını duyuran Bakan Mahmut Özer şunları söyledi: "Uygulama, soruların daha anlaşılabilir olmasını sağladığı gibi ölçülmesi istenen davranışların da net bir şekilde ortaya konulmasına katkıda bulunacak. İşitme engelli adaylarımız için de işaret dilinde sürücü eğitim setleri ve animasyonlu soruların hazırlanmasına yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Tüm çalışmalarımız büyük bir özveriyle yürütülüyor. Emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."

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ehliyet, işaret dili, animasyon, mahmut özer