En hızlı baştan çıkarıcı Bond: Kadınlarla yatağa girmesine 7-8 cümle yetiyor

The Daily Mail, serinin 'No Time To Die' (Ölmek İçin Zaman Yok) isimli son halkasından önce çevrilen 24 filmi mercek altına alan Utrecht Üniversitesi'nden Dr Richard Zegers'in araştırmasını haberleştirdi. Araştırmaya göre, Ajan 007, bir martininin hazırlanması için gerekenden daha kısa süre içinde kadınları baştan çıkarıyor.