https://tr.sputniknews.com/20211114/en-hizli-bastan-cikarici-bond-kadinlarla-yataga-girmesine-7-8-cumle-yetiyor-1050784147.html

En hızlı baştan çıkarıcı Bond: Kadınlarla yatağa girmesine 7-8 cümle yetiyor

En hızlı baştan çıkarıcı Bond: Kadınlarla yatağa girmesine 7-8 cümle yetiyor

25 filme ulaşan Bond serisinin 24 filmiyle ilgili bir araştırmaya göre, Ajan 007, gözüne kestirdiği kadınların yaklaşık yüzde 30'uyla 7-8 cümle, genel... 14.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-14T13:40+0300

2021-11-14T13:40+0300

2021-11-14T14:15+0300

yaşam

daniel craig

james bond

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Britanyalı istihbaratçı, gazeteci, yazar Ian Fleming tarafından 1952'de edebiyat dünyasına kazandırılmasının ardından 1962'den beri sinema dünyasında maceradan maceraya ve yataktan yatağa koşan James Bond'un mahremiyle ilgili bir araştırma, beyaz perdenin en namlı baştan çıkarıcısının hızını ortaya koydu.The Daily Mail, serinin 'No Time To Die' (Ölmek İçin Zaman Yok) isimli son halkasından önce çevrilen 24 filmi mercek altına alan Utrecht Üniversitesi'nden Dr Richard Zegers'in araştırmasını haberleştirdi. Araştırmaya göre, Ajan 007, bir martininin hazırlanması için gerekenden daha kısa süre içinde kadınları baştan çıkarıyor. Sekste korunmanın işareti yokKadınlarla ortalama 2.3 karşılaşmada bir yatağa giren Bond'un hedeflerinin yüzde 27.8'inden fazlası ilk tanışmada yenik düşerken, bu gruptakilerle ilk sohbet ile yatak odası arasında sarf edilen cümle sayısı 7-8'i geçmiyor.Ancak 24 filmin tamamına bakıldığında daha yavaştan alan Bond, baştan çıkarma başına yaklaşık 37 cümleye ihtiyaç duyuyor.Hiçbir filmde Britanya dış istihbarat servisi MI6'in en kaliteli ajanının güvenli seks yaptığına dair herhangi bir ipucu verilmiyor. MeToo hareketinden sonra yoldaşlığa kaymaAraştırmaya göre iki kişinin birbirlerinin cinsel tarihiyle ilgili sağlıklı sohbetine çok az zaman bırakan kısa ilişkilere giren majestelerinin ajanının 25. macerasında 'woke' kültürüne hicret ettiği, kadınları yatağa atmaktansa profesyonel şekilde el sıkışıp yoldaşlık geliştirmeyi tercih ettiği, eleştirmenlerin gözünden kaçmadı. Nitekim son James Bond aktörü Daniel Craig, 25. filmle ilgili röportajlarında 'karakterinin zamana uyum sağlaması gerektiğini ve önceki filmlerde olup bitenlerin çoğunun artık bir şekilde sorgulanabilir hale geldiğini' itiraf etti.

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daniel craig, james bond