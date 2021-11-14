https://tr.sputniknews.com/20211114/erdal-kaplanseren-enstrumanlar-kulturler-arasindaki-benzerlikleri-cok-guzel-yansitiyor-1050806287.html

Erdal Kaplanseren: Enstrümanlar kültürler arasındaki benzerlikleri çok güzel yansıtıyor

Erdal Kaplanseren: Enstrümanlar kültürler arasındaki benzerlikleri çok güzel yansıtıyor

Erdal Kaplanseren, “Enstrümanların kültürler arasındaki benzerlikleri çok güzel yansıttığını düşünüyorum. Örneğin Karadeniz’de kullanılan kemençenin bir... 14.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-14T23:29+0300

2021-11-14T23:29+0300

2021-11-15T12:40+0300

gündem dişi

radyo

müzik

kültür

beste

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/0f/1050806389_29:0:1273:700_1920x0_80_0_0_fd83cf1df0463e78cdc1c9563bf78f08.jpg

Erdal Kaplanseren: Enstrümanlar kültürler arasındaki benzerlikleri çok güzel yansıtıyor Erdal Kaplanseren: Enstrümanlar kültürler arasındaki benzerlikleri çok güzel yansıtıyor

Erdal Kaplanseren, yeni müzik kariyeri ve albümüyle Radyo Sputnik'te Serhat Sarısözen’le Gündem Dışı’nda stüdyo konuğu oldu.TRT İstanbul Radyosu’nda şan, solfej ve müzik teorisi eğitimleri alan ve enstrümanlara olan merakı sebebiyle 30’a yakın tuşlu, telli, üflemeli ve ritim enstrümanını sahne yeterliliğinde çalabilen Erdal Kaplanseren, şunları söyledi:‘İnternetin kültürel bağlamda asıl etkisini göstereceği dönemi önümüzdeki yıllarda yaşayacağız’Kaplanseren, şöyle devam etti:Enstrümantal ilk albümü olan İstanbul’u Eylül 2021’de yayınlayan Kaplanseren, “Uzun süredir yaptığım bestelerim vardı. Pandemi dönemindeki kapanma benim düşüncelerimi hızlandırdı. Kayıtların bir kısmı Köln’de bir kısmı İstanbul’da yapıldı. Tüm çalgılar (kayıt sırasında) canlı çalındı. Albümün hazırlık çalışması 1 yıl kadar sürdü” dedi.

https://tr.sputniknews.com/20211111/alzheimer-olmaktan-korktu-5-enstruman-calmayi-ogrendi-1050687071.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Serhat Sarısözen https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102623/04/1026230424_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_76d2ec8880cd805004ae90317caec150.jpg

Serhat Sarısözen https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102623/04/1026230424_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_76d2ec8880cd805004ae90317caec150.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Serhat Sarısözen https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102623/04/1026230424_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_76d2ec8880cd805004ae90317caec150.jpg

radyo, müzik, kültür, beste