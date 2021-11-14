Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Gündem dışı - Sputnik Türkiye, 1920
GÜNDEM DIŞI
Gündelik koşuşturmacada gözden kaçanlar; bilimden sanata, tiyatrodan sinemaya, seyahat alternatiflerinden modaya, festivallerden konserlere her şey Serhat Sarısözen’le Gündem Dışı’nda.
https://tr.sputniknews.com/20211114/erdal-kaplanseren-enstrumanlar-kulturler-arasindaki-benzerlikleri-cok-guzel-yansitiyor-1050806287.html
Erdal Kaplanseren: Enstrümanlar kültürler arasındaki benzerlikleri çok güzel yansıtıyor
Erdal Kaplanseren: Enstrümanlar kültürler arasındaki benzerlikleri çok güzel yansıtıyor
Erdal Kaplanseren, “Enstrümanların kültürler arasındaki benzerlikleri çok güzel yansıttığını düşünüyorum. Örneğin Karadeniz’de kullanılan kemençenin bir... 14.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-14T23:29+0300
2021-11-15T12:40+0300
gündem dişi
radyo
müzik
kültür
beste
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/0f/1050806389_29:0:1273:700_1920x0_80_0_0_fd83cf1df0463e78cdc1c9563bf78f08.jpg
Erdal Kaplanseren: Enstrümanlar kültürler arasındaki benzerlikleri çok güzel yansıtıyor
Erdal Kaplanseren: Enstrümanlar kültürler arasındaki benzerlikleri çok güzel yansıtıyor
Erdal Kaplanseren, yeni müzik kariyeri ve albümüyle Radyo Sputnik'te Serhat Sarısözen’le Gündem Dışı’nda stüdyo konuğu oldu.TRT İstanbul Radyosu’nda şan, solfej ve müzik teorisi eğitimleri alan ve enstrümanlara olan merakı sebebiyle 30’a yakın tuşlu, telli, üflemeli ve ritim enstrümanını sahne yeterliliğinde çalabilen Erdal Kaplanseren, şunları söyledi:‘İnternetin kültürel bağlamda asıl etkisini göstereceği dönemi önümüzdeki yıllarda yaşayacağız’Kaplanseren, şöyle devam etti:Enstrümantal ilk albümü olan İstanbul’u Eylül 2021’de yayınlayan Kaplanseren, “Uzun süredir yaptığım bestelerim vardı. Pandemi dönemindeki kapanma benim düşüncelerimi hızlandırdı. Kayıtların bir kısmı Köln’de bir kısmı İstanbul’da yapıldı. Tüm çalgılar (kayıt sırasında) canlı çalındı. Albümün hazırlık çalışması 1 yıl kadar sürdü” dedi.
https://tr.sputniknews.com/20211111/alzheimer-olmaktan-korktu-5-enstruman-calmayi-ogrendi-1050687071.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Serhat Sarısözen
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102623/04/1026230424_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_76d2ec8880cd805004ae90317caec150.jpg
Serhat Sarısözen
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102623/04/1026230424_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_76d2ec8880cd805004ae90317caec150.jpg
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/0f/1050806389_184:0:1117:700_1920x0_80_0_0_493ffec0dd2a70ee3a2a7ac3b597b973.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
radyo, müzik, kültür, beste

Erdal Kaplanseren: Enstrümanlar kültürler arasındaki benzerlikleri çok güzel yansıtıyor

23:29 14.11.2021 (güncellendi: 12:40 15.11.2021)
GÜNDEM DIŞI
Erdal Kaplanseren: Enstrümanlar kültürler arasındaki benzerlikleri çok güzel yansıtıyor
Abone ol
Serhat Sarısözen - Sputnik Türkiye
Serhat Sarısözen
Tüm yazılar
Erdal Kaplanseren, “Enstrümanların kültürler arasındaki benzerlikleri çok güzel yansıttığını düşünüyorum. Örneğin Karadeniz’de kullanılan kemençenin bir benzerini Çin’de de görüyoruz. Aynı şekilde kemençe Yunanistan’da da var. Kültürlerin iyi bir yansıması oluyor enstrümanlar” dedi.
Erdal Kaplanseren, yeni müzik kariyeri ve albümüyle Radyo Sputnik'te Serhat Sarısözen’le Gündem Dışı’nda stüdyo konuğu oldu.
TRT İstanbul Radyosu’nda şan, solfej ve müzik teorisi eğitimleri alan ve enstrümanlara olan merakı sebebiyle 30’a yakın tuşlu, telli, üflemeli ve ritim enstrümanını sahne yeterliliğinde çalabilen Erdal Kaplanseren, şunları söyledi:
“Çocukluğumdan beri enstrümanlara ilgim vardı. Elimi aldığım enstrümanı hemen çözmeye çalışırdım. TRT’de çalışırken her enstrümanın virtüözüyle tanışma şansım vardı. Bu insanlar elbette müzik konusunda çok yetenekli, Türk müziği konusunda çok iyiler ve aynı zamanda enstrümanlara da çok hakimler. Onların enstrümanlarına bağlılığı ve tutkusu bana çok ilham verdi.”

‘İnternetin kültürel bağlamda asıl etkisini göstereceği dönemi önümüzdeki yıllarda yaşayacağız’

Kaplanseren, şöyle devam etti:
“Daha etnik müzikler tanınır hale gelecek bunda internetin de çok önemli katkısı var. İnternetin kültürel paylaşım bağlamda ilk dönemlerini yaşıyoruz. Sanki internette çok büyük yollar kat ettik, artık zirvedeymişiz gibi geliyor fakat internetin kültürel bağlamda asıl etkisini göstereceği dönemi önümüzdeki yıllarda yaşayacağız.”
Enstrümantal ilk albümü olan İstanbul’u Eylül 2021’de yayınlayan Kaplanseren, “Uzun süredir yaptığım bestelerim vardı. Pandemi dönemindeki kapanma benim düşüncelerimi hızlandırdı. Kayıtların bir kısmı Köln’de bir kısmı İstanbul’da yapıldı. Tüm çalgılar (kayıt sırasında) canlı çalındı. Albümün hazırlık çalışması 1 yıl kadar sürdü” dedi.
“Enstrümanların kültürler arasındaki benzerlikleri çok güzel yansıttığını düşünüyorum. Örneğin Karadeniz’de kullanılan kemençenin bir benzerini Çin’de de görüyoruz. Yine Karadeniz’de kullanılan tulumun bir benzerini İskoçya’da gayda olarak görüyoruz. Aynı şekilde kemençe Yunanistan’da da var. Kültürlerin iyi bir yansıması oluyor enstrümanlar.”
Alzheimer olmaktan korktu, 5 enstrüman çalmayı öğrendi - Sputnik Türkiye, 1920, 11.11.2021
YAŞAM
Alzheimer olmaktan korktu, 5 enstrüman çalmayı öğrendi
11 Kasım, 06:55
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
14:05Sigortacı Akman: Mobil Kaza Tutanağı uygulaması ile tutanak süresi 10 dakikaya düşüyor
14:05Beki İkala Erikli'yi öldürmekten yargılanan sanığın cezası onandı
14:04Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: 'Camilerde Kur'an Öğretimi Programı' başlattık
13:56Lukaşenko: Polonya sınırındaki göçmenleri eve dönmeleri için ikna etmeye çalışıyoruz
13:53Kütahya'da türbe sanılan yer, arkeolojik kazıda boş çıktı: 'Yıllardır dua ediyorduk'
13:47Andy-Ar'ın kurucusu Acar'dan 'Ömer'in Yolu' sloganına gelen eleştirilere yanıt
13:46Türk Telekom, AKM'nin ana destekçisi oldu, opera salonuna adı verildi
13:42Lugansk: Kiev'in Bayraktar TB2'lerle ilgili açıklamaları bir politikanın tezahürü
13:35İstanbul surları dijitale aktarıldı
13:31İstanbul'da mahalle kavgası: Biri ağır 4 kişi yaralandı, birçok işyerinde hasar meydana geldi
13:30Fransa'daki ilkokullarda maske takmak zorunlu hale geldi
13:29Muhtar, hastane otoparkında kendini vurdu
13:28Elmalı davasında karar: Üç sanığa beraat
13:25AK Parti'de sürpriz görev değişimi
13:21AK Partili Tamer: Asgari ücret 4 bin TL’nin altında olmamalı
13:18iPhone 13 Pro Max, 80 milyon yıllık T-rex dişi kullanılarak tasarlandı
13:17Ürdün-İran Kadınlar Kupası maçında erkek kaleci iddiası FIFA'da
13:07Cezaevinden 'Kovid-19 izniyle' çıkan mahkumlardan eylem: Dönmek istemiyoruz
13:04Rostec Başkanı, ‘Putin’in limuzininin’ markasını taşıyan Aurus Business Jet’in fiyatını açıkladı
13:00Harry Styles kozmetik sektörüne girdi: Oje seti çıkardı