https://tr.sputniknews.com/20211114/ermenistan-azerbaycan-ile-sinir-bolgesinde-yogun-catisma-yasandi-1050791260.html
Ermenistan: Azerbaycan ile sınır bölgesinde yoğun çatışma yaşandı
Ermenistan: Azerbaycan ile sınır bölgesinde yoğun çatışma yaşandı
Ermenistan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan ordusunun bugün Ermenistan sınırının doğu yönünde (Geğarkunik bölgesi) konumsal ilerleme sağlamaya çalıştığını... 14.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-14T19:33+0300
2021-11-14T19:33+0300
2021-11-14T19:33+0300
dünya
ermenistan
azerbaycan
ordu
asker
çatışma
sınır
gerginlik
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Ermenistan Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açılmada, Azerbaycan ordusunun bugün Ermenistan sınırının doğu yönünde konumsal ilerleme sağlamaya çalıştığı, bölgedeki gerilimin sürdüğü belirtildi.Açıklamada, “14 Kasım günü saat 13.00'te Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri, Ermenistan-Azerbaycan sınırının doğu yönünde konumsal ilerleme sağlamaya çalıştı. Yoğun bir çatışma başladı. Ermeni askerleri, düşmanın bu topraklara yerleşme girişimlerini engelledi” ifadelerine yer verildi.Bölgedeki gerginliğin sürdüğüne dikkat çekilen açıklamada, “Şu anda Rus tarafının arabuluculuğu ile durumu çözmeye yönelik müzakereler sürüyor. Ermeni tarafında yaralanan olmadı” denildi.Azerbaycan ordusu 12-13 Mayıs tarihlerinde Sünik ve Geğarkunik bölgelerinde Ermenistan topraklarına girmişti. Ermenistan, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü’ne (KGAÖ) başvurmuş, Başbakan Nikol Paşinyan da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den yardım istemişti.12 Haziran'da Paşinyan, Moskova ile Ermenistan'ın doğusundan güneyine doğru Azerbaycan sınırı boyunca Rus sınır muhafızlarının konuşlandırılması konusunu görüştüklerini açıklamıştı.
https://tr.sputniknews.com/20211114/azerbaycan-ve-ermenistan-savunma-bakanlarindan-karsilikli-ates-acma-suclamalari-1050777122.html
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ermenistan, azerbaycan, ordu, asker, çatışma, sınır, gerginlik
Ermenistan: Azerbaycan ile sınır bölgesinde yoğun çatışma yaşandı
Ermenistan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan ordusunun bugün Ermenistan sınırının doğu yönünde (Geğarkunik bölgesi) konumsal ilerleme sağlamaya çalıştığını, bölgedeki gerilimin sürdüğünü bildirdi.
Ermenistan Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açılmada, Azerbaycan ordusunun bugün Ermenistan sınırının doğu yönünde konumsal ilerleme sağlamaya çalıştığı, bölgedeki gerilimin sürdüğü belirtildi.
Açıklamada, “14 Kasım günü saat 13.00'te Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri, Ermenistan-Azerbaycan sınırının doğu yönünde konumsal ilerleme sağlamaya çalıştı. Yoğun bir çatışma başladı. Ermeni askerleri, düşmanın bu topraklara yerleşme girişimlerini engelledi” ifadelerine yer verildi.
Bölgedeki gerginliğin sürdüğüne dikkat çekilen açıklamada, “Şu anda Rus tarafının arabuluculuğu ile durumu çözmeye yönelik müzakereler sürüyor. Ermeni tarafında yaralanan olmadı” denildi.
Azerbaycan ordusu 12-13 Mayıs tarihlerinde Sünik ve Geğarkunik bölgelerinde Ermenistan topraklarına girmişti. Ermenistan, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü’ne (KGAÖ) başvurmuş, Başbakan Nikol Paşinyan da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den yardım istemişti.
12 Haziran'da Paşinyan, Moskova ile Ermenistan'ın doğusundan güneyine doğru Azerbaycan sınırı boyunca Rus sınır muhafızlarının konuşlandırılması konusunu görüştüklerini açıklamıştı.