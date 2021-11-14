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https://tr.sputniknews.com/20211114/fetonun-bylockta-la-casa-de-papel-yontemiyle-kimliklerini-gizledigi-ortaya-cikti-1050785462.html
FETÖ'nün ByLock'ta 'La Casa de Papel' yöntemiyle kimliklerini gizlediği ortaya çıktı
FETÖ'nün ByLock'ta 'La Casa de Papel' yöntemiyle kimliklerini gizlediği ortaya çıktı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında bir ByLock kullanıcısından yola çıkılarak Dışişleri... 14.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-14T14:48+0300
2021-11-14T14:53+0300
bylock
türkiye
dışişleri bakanlığı
fetö
deşifre
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Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı bünyesinde oluşturulan ByLock Çalışma Grubu'nca yapılan analiz sonucu ‘429945’ ID numaralı ByLock hattının A.U.'ya ait olduğu tespit edildi.Söz konusu kişinin Dışişleri Bakanlığı’nda aktif görev yaptığının anlaşılmasının ardından KOM Daire Başkanlığı, bu bilgiyi Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne bildirdi.Ekiplerin çalışması sonucu şüpheli A.U'nun, 54 kişinin bulunduğu ‘Pazarlamacılar’ isimli ByLock grubuna üye olduğu ortaya çıkarıldı.İlk incelemeye göre gruptaki 5 ByLock hattının kime ait olduğu tespit edildi ancak geriye kalan 49 kullanıcının gerçek kimliklerine ulaşılamadı.Kimliklerin deşifresine yönelik analiz çalışmasına odaklanan uzmanlar, kullanıcıları tespit edilemeyen ByLock hatlarının profil ve yazışma içeriklerine yoğunlaştı.Uzun uğraşlar sonucu uzmanlar, kullanıcıların tamamına yakınının, ‘La Casa de Papel’ dizisindeki karakterler gibi rumuz olarak ülke başkentleri ya da başkentlerinden sonra en çok meşhur şehrinin ismini tercih ettiğini belirledi.ByLock analiz uzmanları, kullanıcıların, Türkiye'nin büyükelçilik ve konsolosluk gibi dış temsilciliklerinde görev alan kişiler olabileceği üzerinde durdu ve bu bilgiyi Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına bildirdi.Başsavcılık da Pazarlamacılar isimli gruptaki ByLock hesaplarının detaylı analizi ve kullanıcıların tespiti için talimat verdi.Kullanıcı profili ve yazışma içeriklerinden elde edilen bilgiler doğrultusunda Dışişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü ile koordineli çalışma yapıldı. Kısa bir süre sonra Pazarlamacılar grubundaki ByLock kullanıcıları tek tek deşifre edildi.Bu şekilde ortaya çıkarılan ByLock kullanıcıları arasında ‘daimi temsilcilik müsteşarı’, ‘ataşe’, ‘başkatip’ ve ‘katip’ gibi meslek grubundan isimler yer aldı.Başsavcılığın talimatıyla Ankara merkezli operasyonlarda yakalanan ByLock kullanıcıları hakkında ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan işlem yapıldı.
https://tr.sputniknews.com/20211109/bylockun-lisans-sahibi-tahliye-edildi-1050618691.html
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bylock, dışişleri bakanlığı, fetö, deşifre

FETÖ'nün ByLock'ta 'La Casa de Papel' yöntemiyle kimliklerini gizlediği ortaya çıktı

14:48 14.11.2021 (güncellendi: 14:53 14.11.2021)
© Fotoğraf : NetflixLa Casa De Papel'in 5. sezonunun yayın tarihi belli oldu
La Casa De Papel'in 5. sezonunun yayın tarihi belli oldu - Sputnik Türkiye, 1920, 14.11.2021
© Fotoğraf : Netflix
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında bir ByLock kullanıcısından yola çıkılarak Dışişleri Bakanlığı’nda üst düzey görevli 53 örgüt mensubu ile bir mahrem imam deşifre edildi.
Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı bünyesinde oluşturulan ByLock Çalışma Grubu'nca yapılan analiz sonucu ‘429945’ ID numaralı ByLock hattının A.U.'ya ait olduğu tespit edildi.
Söz konusu kişinin Dışişleri Bakanlığı’nda aktif görev yaptığının anlaşılmasının ardından KOM Daire Başkanlığı, bu bilgiyi Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne bildirdi.
Ekiplerin çalışması sonucu şüpheli A.U'nun, 54 kişinin bulunduğu ‘Pazarlamacılar’ isimli ByLock grubuna üye olduğu ortaya çıkarıldı.
İlk incelemeye göre gruptaki 5 ByLock hattının kime ait olduğu tespit edildi ancak geriye kalan 49 kullanıcının gerçek kimliklerine ulaşılamadı.
Kimliklerin deşifresine yönelik analiz çalışmasına odaklanan uzmanlar, kullanıcıları tespit edilemeyen ByLock hatlarının profil ve yazışma içeriklerine yoğunlaştı.
Uzun uğraşlar sonucu uzmanlar, kullanıcıların tamamına yakınının, ‘La Casa de Papel’ dizisindeki karakterler gibi rumuz olarak ülke başkentleri ya da başkentlerinden sonra en çok meşhur şehrinin ismini tercih ettiğini belirledi.
ByLock analiz uzmanları, kullanıcıların, Türkiye'nin büyükelçilik ve konsolosluk gibi dış temsilciliklerinde görev alan kişiler olabileceği üzerinde durdu ve bu bilgiyi Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına bildirdi.
Başsavcılık da Pazarlamacılar isimli gruptaki ByLock hesaplarının detaylı analizi ve kullanıcıların tespiti için talimat verdi.
Kullanıcı profili ve yazışma içeriklerinden elde edilen bilgiler doğrultusunda Dışişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü ile koordineli çalışma yapıldı. Kısa bir süre sonra Pazarlamacılar grubundaki ByLock kullanıcıları tek tek deşifre edildi.
Bu şekilde ortaya çıkarılan ByLock kullanıcıları arasında ‘daimi temsilcilik müsteşarı’, ‘ataşe’, ‘başkatip’ ve ‘katip’ gibi meslek grubundan isimler yer aldı.
Başsavcılığın talimatıyla Ankara merkezli operasyonlarda yakalanan ByLock kullanıcıları hakkında ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan işlem yapıldı.
ByLock - Sputnik Türkiye, 1920, 09.11.2021
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ByLock'un lisans sahibi tahliye edildi
9 Kasım, 13:17
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