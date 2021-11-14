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Fransa'da Sarı Yelekler, protestoların 3. yılı kutlamalarına hazırlık için sokaklara çıktı
Fransa'da Sarı Yelekler, protestoların 3. yılı kutlamalarına hazırlık için sokaklara çıktı
Fransa’da Sarı Yelekler protestolarında 3. yıl dönümünü kutlamak için hazırlık yürüyüşü gerçekleştirdi. 14.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-14T03:52+0300
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fransa
sarı yelekler
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Fransa'da Sarı Yelekler bir kez daha sokakları ele geçirdi. Sarı Yelekler hareketinin 20 Kasım’da yapılacak 3. yıl dönümü kutlamalarına hazırlık kapsamında başta başkent Paris olmak üzere ülkenin birkaç farklı kentinde yürüyüş düzenlendi. Polisin sıkı güvenlik önlemleri altında gerçekleştirilen yürüyüşe katılım geniş olurken, güvenlik önlemleri çerçevesinde birden çok metro istasyonunu kapatıldı. Sarı Yeleklere valilik tarafından verilen gösteri izni, geniş cadde ve bulvarlar yerine dar sokaklarla sınırlandırıldı. Sarı Yeleklerin gösteri yaptığı güzergah üzerinde sağa ve sola açılan sokak başları polis tarafından bariyerlerle kapatılarak göstericilerin ara sokaklara girip iş yerlerine zarar vermesi önlenmiş oldu.Yürüyüş güzergahında tedbir olarak polis minibüsleri konuşlandırılırken, çok sayıda polis görevlendirilmesi ve alınan sıkı önlemler göstericilere gözdağı verilmesi olarak yorumlandı.Sarı Yelekler yürüyüş güzergahı üzerinde bulunan işyeri ve dükkan sahipleri ve çalışanlardan destek talep ederek, “Biz sizler için yürüyoruz” ifadelerini kullandı. Göstericiler, esnafın bir bölümünden destek bulurken, ulaşımı aksattıkları için tepki de çektiler.
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fransa, sarı yelekler

Fransa'da Sarı Yelekler, protestoların 3. yılı kutlamalarına hazırlık için sokaklara çıktı

03:52 14.11.2021
© İHA / TANSU SARITAYLIFransa’da Sarı Yelekler protestolarında 3. yıl dönümünü kutlamak için hazırlık yürüyüşü gerçekleştirdi.
Fransa’da Sarı Yelekler protestolarında 3. yıl dönümünü kutlamak için hazırlık yürüyüşü gerçekleştirdi. - Sputnik Türkiye, 1920, 14.11.2021
© İHA / TANSU SARITAYLI
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Fransa’da Sarı Yelekler protestolarında 3. yıl dönümünü kutlamak için hazırlık yürüyüşü gerçekleştirdi.

Fransa'da Sarı Yelekler bir kez daha sokakları ele geçirdi. Sarı Yelekler hareketinin 20 Kasım’da yapılacak 3. yıl dönümü kutlamalarına hazırlık kapsamında başta başkent Paris olmak üzere ülkenin birkaç farklı kentinde yürüyüş düzenlendi.
Polisin sıkı güvenlik önlemleri altında gerçekleştirilen yürüyüşe katılım geniş olurken, güvenlik önlemleri çerçevesinde birden çok metro istasyonunu kapatıldı. Sarı Yeleklere valilik tarafından verilen gösteri izni, geniş cadde ve bulvarlar yerine dar sokaklarla sınırlandırıldı. Sarı Yeleklerin gösteri yaptığı güzergah üzerinde sağa ve sola açılan sokak başları polis tarafından bariyerlerle kapatılarak göstericilerin ara sokaklara girip iş yerlerine zarar vermesi önlenmiş oldu.

Yürüyüş güzergahında tedbir olarak polis minibüsleri konuşlandırılırken, çok sayıda polis görevlendirilmesi ve alınan sıkı önlemler göstericilere gözdağı verilmesi olarak yorumlandı.

Sarı Yelekler yürüyüş güzergahı üzerinde bulunan işyeri ve dükkan sahipleri ve çalışanlardan destek talep ederek, “Biz sizler için yürüyoruz” ifadelerini kullandı. Göstericiler, esnafın bir bölümünden destek bulurken, ulaşımı aksattıkları için tepki de çektiler.
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