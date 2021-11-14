https://tr.sputniknews.com/20211114/hakaret-ve-tehditle-suclanan-supheli-uzlasmayla-kiz-ogrencilere-10-bin-lira-burs-verecek-1050785793.html

Hakaret ve tehditle suçlanan şüpheli uzlaşmayla kız öğrencilere 10 bin lira burs verecek

Hakaret ve tehditle suçlanan şüpheli uzlaşmayla kız öğrencilere 10 bin lira burs verecek

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca 'hakaret' ve 'basit tehdit' suçlarından yürütülen soruşturma, şüphelinin 5 öğrenciye 2 biner lira burs vermesi şeklindeki... 14.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-14T15:07+0300

2021-11-14T15:07+0300

2021-11-14T15:10+0300

burs

uzlaşma

türkiye

öğrenci

hakaret

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Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Alternatif Çözümler Daire Başkanlığı'nca onarıcı adalet sistemi kapsamında ceza hukuku anlaşmazlıklarında uygulanan uzlaştırma, toplumsal uzlaşı kültürünün güçlenmesine de katkı sağlıyor. Yargı reformuyla daha etkin hale getirilen uzlaştırma ile taraflar mahkemeye gitmeden el sıkışarak anlaşıyor.Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, şüpheli Muhammet Başal hakkında, müşteki Erkan Güneş'e yönelik 'hakaret' ve 'basit tehdit' suçlarından yürütülen soruşturma dosyası Uzlaştırma Bürosuna gönderildi. Anadolu Adliyesi Uzlaştırma Bürosu'nca görevlendirilen uzlaştırmacı Özge Fidan’ın görüştüğü taraflar, uzlaşma teklifini kabul edince müzakere yapıldı. Müşteki Güneş, şüpheliyle uzlaşmak için üniversitede okuyan 5 kız öğrenciye 2 biner liradan toplam 10 bin lira burs vermesini istedi. Şüpheli Başal'ın bu teklifi kabul etmesi üzerine taraflar arasında uzlaşma sağlandı.Uzlaşma sonucunda savcılıkça dosya hakkında kovuşturmaya yer olmadığı kararı verildi.'Bu uzlaşma örnek oldu'Uzlaşmayla sonuçlanan dosya hakkında basın mensuplarına açıklama yapan Uzlaştırma Bürosu Cumhuriyet Savcısı Cengiz Apaydın, dosyanın kamuoyuna örnek teşkil edecek şekilde sonuçlandığını söyledi.Suçla bozulan toplumsal barışın uzlaşmayla tekrar sağlandığını, bunun uzlaşma kurumunun gelişmesi ve farkındalık açısından örnek oluşturduğunu dile getiren Apaydın, "Uzlaşma, asıl ivmeyi 2016-2017 yılındaki yasa ve yönetmelik değişiklikleriyle kazandı. 2016'da 15 bin dosya uzlaşmayla sonuçlandı. Bu rakam 2020'de 222 bine kadar çıktı. Biz uzlaşmada büyük bir başarı elde ettik" ifadelerini kullandı.Apaydın, uzlaşma konusunda toplumsal barışa daha güzel örneklerle katkı sunmayı umduklarını kaydetti.Başarı oranı yüzde 83Ceza hukuku uyuşmazlıklarında ilk kez 1 Haziran 2005’te uygulanan ve 2016’da gözden geçirilerek yeniden revize edilen uzlaştırma, 1 Ocak 2017’den itibaren Türkiye genelinde etkin ve yaygın bir şekilde uygulanıyor.Uzlaştırmaya tabi suçlar kapsamında çözüme kavuşan dosya sayısı bugün itibariyle 1 milyon 80 bin 442’ye ulaştı. Müzakeresi tamamlanan dosyalarda uzlaşma başarı oranı yüzde 83 oldu. Hem mağdur ve müşteki hem de şüphelilerin memnuniyetini en üst düzeye çeken ve toplumsal uzlaşma kültürüne katkı sağlayan uygulama sayesinde mağdurlar suç nedeniyle uğramış oldukları zararları maddi ya da manevi olarak hızlı bir şekilde telafi ediyor.

https://tr.sputniknews.com/20210721/adalet-bakanligi-uzlastirma-verilerini-acikladi-1045021034.html

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burs, uzlaşma, öğrenci, hakaret