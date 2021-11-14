https://tr.sputniknews.com/20211114/imamoglu-karsu-ile-mutfaga-girdi-uc-cesit-yemek-yapti-1050787318.html

Ekrem İmamoğlu, Karsu ile mutfağa girdi: Jahrein'in eleştirisine CHP'den yanıt geldi

Ekrem İmamoğlu, Karsu ile mutfağa girdi: Jahrein'in eleştirisine CHP'den yanıt geldi

İBB Başkanı İmamoğlu, şarkıcı Karsu Dönmez ile yemek yaptı. 14.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-14T16:10+0300

2021-11-14T16:10+0300

2021-11-14T16:23+0300

ekrem imamoğlu

türkiye

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

cumhuriyet halk partisi (chp)

jahrein

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun YouTube hesabında yayınlanan videoda ünlü şarkıcı ile İBB Başkanı sigara böreği, humus ve salata yaptı.Jahrein tepki gösterdi, CHP konuyu açıklığa kavuşturduOnline yayın platformu Twitch'in en çok bilinen isimleri arasında yer alan 'Jahrein' lakaplı Ahmet Sonuç, İmamoğlu'nun yemek formatlı yayınını eleştirerek 'Niye?' diye sordu.Yaptığı eleştiri üzerine tepki alan 'Jahrein', ikinci bir paylaşım yaparak kendisine gelen tepkilere "Bu videonun prodüksiyonunun İBB bütçesinden ödendiğini ve bu bütçenin İstanbul gibi bir şehirde illa ki daha faydalı bir yerde harcanabileceğini düşünemeyen fanboyların elinden oy alma hakkının alınması lazım gerçekten. Az fanboyluk, daha fazla vatandaşlık bilinci pls. Tşk" ifadeleriyle yanıt verdi.'Karsu bu videoda para almadan bulunmuş'Attığı tweetin ardından CHP'nin kendisine ulaştığını ve konuya ilişkin açıklama yaptığını belirten 'Jahrein' "CHP'den ulaştılar. Karsu bu videoda para almadan bulunmuş. Ekip İmamoğlu'nun kendi PR ekibiymiş. Sadece nohutu İBB'den almışlar. (mutfaktan) Halkın parasıyla 1 kase humus yenmiş. Afiyet olsun. Cevap verdiğiniz için teşekkür ederim. İçim rahatladı. Gerisi önemli değil" dedi.

https://tr.sputniknews.com/20211102/jahrein-olarak-bilinen-ahmet-sonuc-kara-para-aklama-olayi-icin-ifade-vermeye-cagrildi-1050390800.html

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ekrem imamoğlu, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), cumhuriyet halk partisi (chp), jahrein