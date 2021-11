https://tr.sputniknews.com/20211114/iranin-guneyinde-65-buyuklugunde-deprem-1050786336.html

İran'ın güneyinde 6.4 ve 6.3 büyüklüğünde iki deprem

İran'ın güneyinde 6.4 ve 6.3 büyüklüğünde iki deprem

İran'da deprem bu kez güneydeki Bender Abbas kentinin yakınlarını vururken, İran medyasına göre bölgede art arda 6.4 ve 6.3 büyüklüğünde iki deprem meydana... 14.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-14T15:35+0300

2021-11-14T15:35+0300

2021-11-14T16:43+0300

dünya

iran

deprem

güney

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102366/45/1023664581_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_6af31cac900017d4dd39cc36c37f7cd6.jpg

Depremler ülkesi İran, bu kez Hürmüzgan eyaletinde, Basra Körfezi'nin girişindeki stratejik liman kenti Bender Abbas yakınından sarsıldı. Reuters ilkin Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi'ne (EMSC) göre güneydeki Bender Abbas kentinden yaklaşık 47 km uzaklıkta 6.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Başta depremle ilgili '6.1 büyüklüğünde ve 10 km derinlikte' açıklaması yapan EMSC, daha sonra depremin büyüklüğünü yükseltti. İlk etapta 'can kaybı yok' açıklamasıArdından Reuters, İran devlet televizyonunun haberine göre Bender Abbas'a yakın bölgede iki güçlü deprem meydana geldiğini duyurdu. Devlet televizyonunun yerel yetkililere dayandırdığı haberinde, "İran'ın güneyi 6.3 ve 6.4 büyüklüğünde iki deprem sarsıldı. Şu ana kadar herhangi bir can kaybı veya yaralı yok" denildi.İki deprem bir dakika arayla gerçekleştiAA, Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi'nin açıklamasını haberleştirdi.Habere göre merkez üssü Hürmüzgan eyaletine bağlı Keşm ilçesi olan deprem yerel saatle 15.36'da kaydedildi. 6.4 büyüklüğünde depremin 18 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi. Habere göre ardından Hürmüzgan eyaletinde 6.3 büyüklüğünde ikinci deprem meydana geldi. Merkez üssü yine Keşm ilçesi'nin Laft bölgesi olan deprem, yerel saatle 15.37'de kaydedildi. Depremin 10 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.'Elektrik direği düşerek can aldı'Yerel medyada yer alan haberlere göre, deprem sonucu elektrik direğinin düşmesi nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti. Aynı bölgedeki 6.4 büyüklüğündeki depremden 1 dakika sonra meydana gelen depremden çevre eyaletlerin de etkilendiği belirtildi.EMSC'nin Twitter hesabındaki güncellenen paylaşımda, 'İran'ın güneyinde, Bender Abbas'ın 62 km kuzeybatısında 6.3 büyüklüğünde deprem' açıklaması yapıldı.

iran

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

iran, deprem, güney