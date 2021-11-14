https://tr.sputniknews.com/20211114/iranin-tek-basina-12-avrupa-ulkesi-kadar-dogal-gaz-tukettigi-aciklandi-1050793700.html

İran'ın tek başına 12 Avrupa ülkesi kadar doğal gaz tükettiği açıklandı

İran'ın tek başına 12 Avrupa ülkesi kadar doğal gaz tükettiği açıklandı

İran Petrol Bakan Yardımcısı Mecid Çegini, ülkesinde tüketilen doğal gaz miktarının 12 Avrupa ülkesinin tüketimine eşit olduğunu söyledi. 14.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-14T22:21+0300

2021-11-14T22:21+0300

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Çegini, İran devlet medyasında yer alan açıklamasında ülkesindeki doğal gaz tüketimiyle ilgili bilgi verdi.Doğal gaz tedarikinde 3. sırada yer alan İran'ın ABD, Rusya ve Çin'den sonra bu enerjiyi en fazla tüketen ülke olduğunu aktaran Çegini, şöyle devam etti:Çegini, İran'da toplam 25 milyon abonenin bulunduğunu ve günlük tüketilen doğal gaz miktarının geçen seneye göre 90 milyon metreküp artarak 480 milyon metreküpe çıktığına dikkati çekerek, bu nedenle santrallerde kısıtlamalara gittiklerini ve ihraç edilen doğal gaz miktarını da azaltacaklarını söyledi.

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avrupa, iran, doğalgaz