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İran'ın tek başına 12 Avrupa ülkesi kadar doğal gaz tükettiği açıklandı
İran'ın tek başına 12 Avrupa ülkesi kadar doğal gaz tükettiği açıklandı
İran Petrol Bakan Yardımcısı Mecid Çegini, ülkesinde tüketilen doğal gaz miktarının 12 Avrupa ülkesinin tüketimine eşit olduğunu söyledi. 14.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-14T22:21+0300
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Çegini, İran devlet medyasında yer alan açıklamasında ülkesindeki doğal gaz tüketimiyle ilgili bilgi verdi.Doğal gaz tedarikinde 3. sırada yer alan İran'ın ABD, Rusya ve Çin'den sonra bu enerjiyi en fazla tüketen ülke olduğunu aktaran Çegini, şöyle devam etti:Çegini, İran'da toplam 25 milyon abonenin bulunduğunu ve günlük tüketilen doğal gaz miktarının geçen seneye göre 90 milyon metreküp artarak 480 milyon metreküpe çıktığına dikkati çekerek, bu nedenle santrallerde kısıtlamalara gittiklerini ve ihraç edilen doğal gaz miktarını da azaltacaklarını söyledi.
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avrupa, iran, doğalgaz

İran'ın tek başına 12 Avrupa ülkesi kadar doğal gaz tükettiği açıklandı

22:21 14.11.2021
© AFP 2021İran'ın Assaluyeh doğalgaz tesisi
İran'ın Assaluyeh doğalgaz tesisi - Sputnik Türkiye, 1920, 14.11.2021
© AFP 2021
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İran Petrol Bakan Yardımcısı Mecid Çegini, ülkesinde tüketilen doğal gaz miktarının 12 Avrupa ülkesinin tüketimine eşit olduğunu söyledi.
Çegini, İran devlet medyasında yer alan açıklamasında ülkesindeki doğal gaz tüketimiyle ilgili bilgi verdi.
Doğal gaz tedarikinde 3. sırada yer alan İran'ın ABD, Rusya ve Çin'den sonra bu enerjiyi en fazla tüketen ülke olduğunu aktaran Çegini, şöyle devam etti:
"Ülkemizde tüketilen doğal gaz miktarı Avrupa'nın zengin 12 ülkesine denk. Bu oranlar enerji ve özellikle de doğal gaz tüketimiyle ilgili endişelerimizin neden arttığını ortaya koyuyor."
Çegini, İran'da toplam 25 milyon abonenin bulunduğunu ve günlük tüketilen doğal gaz miktarının geçen seneye göre 90 milyon metreküp artarak 480 milyon metreküpe çıktığına dikkati çekerek, bu nedenle santrallerde kısıtlamalara gittiklerini ve ihraç edilen doğal gaz miktarını da azaltacaklarını söyledi.
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