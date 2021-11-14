https://tr.sputniknews.com/20211114/istanbul-bagcilarda-3-katli-binada-patlama-1050779034.html

İstanbul Bağcılar'da binada patlama: 6 kişi kurtarıldı

İstanbul Bağcılar'da binada patlama: 6 kişi kurtarıldı

Bağcılar'da bir binada patlama meydana geldi. Patlamanın nedeni henüz belirlenemezken, mahsur kalan 6 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı. 14.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-14T09:10+0300

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türkiye

bağcılar

patlama

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İstanbul Bağcılar'da bir dairede patlama meydana geldi, 6 kişi itfaiye tarafından kurtarıldı. 3 katlı apartmanın son katındaki dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama yaşandı. Patlamanın ardından dairede yangın çıktı. Patlamanın şiddetiyle dairenin ön cephesinden kopan parçalar caddeye yayılırken, olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis güvenlik önlemi alırken, binada mahsur kalan 6 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Patlamanın ardından çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Ekiplerin bölgedeki çalışma ve incelemeleri sürüyor.

türkiye

bağcılar

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bağcılar, patlama