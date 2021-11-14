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İstanbul Bağcılar'da binada patlama: 6 kişi kurtarıldı
İstanbul Bağcılar'da binada patlama: 6 kişi kurtarıldı
Bağcılar'da bir binada patlama meydana geldi. Patlamanın nedeni henüz belirlenemezken, mahsur kalan 6 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı. 14.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-14T09:10+0300
2021-11-14T09:24+0300
türkiye
bağcılar
patlama
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İstanbul Bağcılar'da bir dairede patlama meydana geldi, 6 kişi itfaiye tarafından kurtarıldı. 3 katlı apartmanın son katındaki dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama yaşandı. Patlamanın ardından dairede yangın çıktı. Patlamanın şiddetiyle dairenin ön cephesinden kopan parçalar caddeye yayılırken, olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis güvenlik önlemi alırken, binada mahsur kalan 6 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Patlamanın ardından çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Ekiplerin bölgedeki çalışma ve incelemeleri sürüyor.
türkiye
bağcılar
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bağcılar, patlama

İstanbul Bağcılar'da binada patlama: 6 kişi kurtarıldı

09:10 14.11.2021 (güncellendi: 09:24 14.11.2021)
© AA / İbrahim Halil AktürkBağcılar'da binada patlama
Bağcılar'da binada patlama - Sputnik Türkiye, 1920, 14.11.2021
© AA / İbrahim Halil Aktürk
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Bağcılar'da bir binada patlama meydana geldi. Patlamanın nedeni henüz belirlenemezken, mahsur kalan 6 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
İstanbul Bağcılar'da bir dairede patlama meydana geldi, 6 kişi itfaiye tarafından kurtarıldı. 3 katlı apartmanın son katındaki dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama yaşandı. Patlamanın ardından dairede yangın çıktı.
Patlamanın şiddetiyle dairenin ön cephesinden kopan parçalar caddeye yayılırken, olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis güvenlik önlemi alırken, binada mahsur kalan 6 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Patlamanın ardından çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.
Ekiplerin bölgedeki çalışma ve incelemeleri sürüyor.
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