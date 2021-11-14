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İstanbul'da bir taksici, 'karşıya geçme' gerekçesiyle aracına almadığı gazeteciye saldırdı
İstanbul'da bir taksici, 'karşıya geçme' gerekçesiyle aracına almadığı gazeteciye saldırdı
Üsküdar’da taksiye binmek isteyen gazeteci Fırat Fıstık, taksi şoförü tarafından 'karşıya geçme' gerekçesiyle araca alınmayınca taksiciyle tartıştı. Taksici... 14.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-14T00:36+0300
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türkiye
istanbul
taksici
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Alınan bilgiye göre olay, dün gece saat 01.15 sıralarında Üsküdar Altunizade'de meydana geldi. İddiaya göre evine gitmek üzere taksiye binmek isteyen gazeteci Fırat Fıstık, taksiciler tarafından 'karşıya geçme' gerekçesiyle taksiye alınmadı. Taksiciyle tartışırken görüntü almaya çalışan gazetecinin telefonuna taksici tarafından vuruldu, ardından küfürler savruldu. O anlar gazetecinin cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Taksiye alınmadığı için 35 dakika yürüyen gazetecinin, daha sonra başka bir yerden taksiye binerek evine ulaştığı öğrenildi. Öte yandan gazetecinin görüntüleri sosyal medyada paylaşmasının ardından taksiciye sosyal medya kullanıcıları tarafından tepki gösterildi.
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istanbul, taksici

İstanbul'da bir taksici, 'karşıya geçme' gerekçesiyle aracına almadığı gazeteciye saldırdı

00:36 14.11.2021
© AYKUT ZOR - CEM GÜNEY KILIÇÜsküdar’da taksiye binmek isteyen gazeteci Fırat Fıstık, taksi şoförü tarafından 'karşıya geçme' gerekçesiyle araca alınmayınca taksiciyle tartıştı. Taksici, görüntü almaya çalışan gazetecinin telefonuna vurarak küfürler etti. O anlar gazetecinin cep telefonuna saniye saniye yansıdı.
Üsküdar’da taksiye binmek isteyen gazeteci Fırat Fıstık, taksi şoförü tarafından 'karşıya geçme' gerekçesiyle araca alınmayınca taksiciyle tartıştı. Taksici, görüntü almaya çalışan gazetecinin telefonuna vurarak küfürler etti. O anlar gazetecinin cep telefonuna saniye saniye yansıdı. - Sputnik Türkiye, 1920, 14.11.2021
© AYKUT ZOR - CEM GÜNEY KILIÇ
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Üsküdar’da taksiye binmek isteyen gazeteci Fırat Fıstık, taksi şoförü tarafından 'karşıya geçme' gerekçesiyle araca alınmayınca taksiciyle tartıştı. Taksici, görüntü almaya çalışan gazetecinin telefonuna vurarak küfürler etti. O anlar gazetecinin cep telefonuna saniye saniye yansıdı.
Alınan bilgiye göre olay, dün gece saat 01.15 sıralarında Üsküdar Altunizade'de meydana geldi. İddiaya göre evine gitmek üzere taksiye binmek isteyen gazeteci Fırat Fıstık, taksiciler tarafından 'karşıya geçme' gerekçesiyle taksiye alınmadı.
Taksiciyle tartışırken görüntü almaya çalışan gazetecinin telefonuna taksici tarafından vuruldu, ardından küfürler savruldu.
O anlar gazetecinin cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
Taksiye alınmadığı için 35 dakika yürüyen gazetecinin, daha sonra başka bir yerden taksiye binerek evine ulaştığı öğrenildi.
Öte yandan gazetecinin görüntüleri sosyal medyada paylaşmasının ardından taksiciye sosyal medya kullanıcıları tarafından tepki gösterildi.
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