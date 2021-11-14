https://tr.sputniknews.com/20211114/istanbulda-karsisinin-taksisiyim-diyerek-yolcu-almayan-araclara-trafikten-men-1050782665.html

İstanbul'da 'Karşının taksisiyim' diyerek yolcu almayan araçlara trafikten men

İstanbul'da 'Karşının taksisiyim' diyerek yolcu almayan araçlara trafikten men

İstanbul Üsküdar’da yapılan denetimde ‘Karşının taksisiyim’ diyerek yolcu almadığı tespit edilen 7 taksi şoförüne toplam 9 bin 373 lira idari para cezası... 14.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-14T12:39+0300

2021-11-14T12:39+0300

2021-11-14T13:03+0300

taksi

para cezası

türkiye

istanbul

trafik

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/0e/1050782573_0:175:576:499_1920x0_80_0_0_33574f00c64a3c559bad4c460774d1ed.jpg

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 13 Kasım tarihinde sosyal medyada ve ulusal basında yer alan görüntülerde Üsküdar ilçesi Altunizade mevkiinde bir taksi şoförünün ‘Karşının taksisiyim’ diyerek yolcu seçtiği ve video çeken yolcuya hakaret ettiğinin görülmesi üzerine harekete geçti.Söz konusu bölgede denetim yapan sivil trafik ekipleri, yolcuları araçlarına kabul etmedikleri tespit edilen ticari taksiler hakkında tutanak tanzim etti.İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından da çalışma ruhsatlarının askıya alınması sağlanarak, her taksi şoförüne ayrı ayrı olmak üzere Karayolları Trafik Kanunu’nun EK2/5 (İlgili belediye tarafından verilmiş çalışma izninin süresi bittiği halde belediye sınırları dahilinde yolcu taşımak) maddesine istinaden bin 339 lira idari para cezası kesildi.Yapılan sivil denetimde yolcu almadığı ve yolcu seçtiği tespit edilen 6 adet ticari taksi 3 gün, bir ticari taksi ise kayıtsız şoför çalıştırması nedeniyle 13 gün süre ile trafikten men edildi.

https://tr.sputniknews.com/20211114/istanbulda-bir-taksici-karsiya-gecme-gerekcesiyle-aracina-almadigi-gazeteciye-saldirdi-1050776992.html

türkiye

istanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

taksi, para cezası, istanbul, trafik