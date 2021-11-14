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İstanbul'da 'Karşının taksisiyim' diyerek yolcu almayan araçlara trafikten men
İstanbul'da 'Karşının taksisiyim' diyerek yolcu almayan araçlara trafikten men
İstanbul Üsküdar’da yapılan denetimde ‘Karşının taksisiyim’ diyerek yolcu almadığı tespit edilen 7 taksi şoförüne toplam 9 bin 373 lira idari para cezası... 14.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-14T12:39+0300
2021-11-14T13:03+0300
taksi
para cezası
türkiye
istanbul
trafik
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Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 13 Kasım tarihinde sosyal medyada ve ulusal basında yer alan görüntülerde Üsküdar ilçesi Altunizade mevkiinde bir taksi şoförünün ‘Karşının taksisiyim’ diyerek yolcu seçtiği ve video çeken yolcuya hakaret ettiğinin görülmesi üzerine harekete geçti.Söz konusu bölgede denetim yapan sivil trafik ekipleri, yolcuları araçlarına kabul etmedikleri tespit edilen ticari taksiler hakkında tutanak tanzim etti.İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından da çalışma ruhsatlarının askıya alınması sağlanarak, her taksi şoförüne ayrı ayrı olmak üzere Karayolları Trafik Kanunu’nun EK2/5 (İlgili belediye tarafından verilmiş çalışma izninin süresi bittiği halde belediye sınırları dahilinde yolcu taşımak) maddesine istinaden bin 339 lira idari para cezası kesildi.Yapılan sivil denetimde yolcu almadığı ve yolcu seçtiği tespit edilen 6 adet ticari taksi 3 gün, bir ticari taksi ise kayıtsız şoför çalıştırması nedeniyle 13 gün süre ile trafikten men edildi.
https://tr.sputniknews.com/20211114/istanbulda-bir-taksici-karsiya-gecme-gerekcesiyle-aracina-almadigi-gazeteciye-saldirdi-1050776992.html
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taksi, para cezası, istanbul, trafik

İstanbul'da 'Karşının taksisiyim' diyerek yolcu almayan araçlara trafikten men

12:39 14.11.2021 (güncellendi: 13:03 14.11.2021)
© İHAİstanbul Üsküdar'da taksi denetimi
İstanbul Üsküdar'da taksi denetimi - Sputnik Türkiye, 1920, 14.11.2021
© İHA
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İstanbul Üsküdar’da yapılan denetimde ‘Karşının taksisiyim’ diyerek yolcu almadığı tespit edilen 7 taksi şoförüne toplam 9 bin 373 lira idari para cezası kesildi. 6 ticari taksi 3 gün, kayıtsız şoför çalıştıran bir ticari taksi ise 13 gün süreyle trafikten men edildi.
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 13 Kasım tarihinde sosyal medyada ve ulusal basında yer alan görüntülerde Üsküdar ilçesi Altunizade mevkiinde bir taksi şoförünün ‘Karşının taksisiyim’ diyerek yolcu seçtiği ve video çeken yolcuya hakaret ettiğinin görülmesi üzerine harekete geçti.
Söz konusu bölgede denetim yapan sivil trafik ekipleri, yolcuları araçlarına kabul etmedikleri tespit edilen ticari taksiler hakkında tutanak tanzim etti.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından da çalışma ruhsatlarının askıya alınması sağlanarak, her taksi şoförüne ayrı ayrı olmak üzere Karayolları Trafik Kanunu’nun EK2/5 (İlgili belediye tarafından verilmiş çalışma izninin süresi bittiği halde belediye sınırları dahilinde yolcu taşımak) maddesine istinaden bin 339 lira idari para cezası kesildi.
Yapılan sivil denetimde yolcu almadığı ve yolcu seçtiği tespit edilen 6 adet ticari taksi 3 gün, bir ticari taksi ise kayıtsız şoför çalıştırması nedeniyle 13 gün süre ile trafikten men edildi.
Üsküdar’da taksiye binmek isteyen gazeteci Fırat Fıstık, taksi şoförü tarafından 'karşıya geçme' gerekçesiyle araca alınmayınca taksiciyle tartıştı. Taksici, görüntü almaya çalışan gazetecinin telefonuna vurarak küfürler etti. O anlar gazetecinin cep telefonuna saniye saniye yansıdı. - Sputnik Türkiye, 1920, 14.11.2021
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İstanbul'da bir taksici, 'karşıya geçme' gerekçesiyle aracına almadığı gazeteciye saldırdı
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