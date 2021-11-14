https://tr.sputniknews.com/20211114/izmirde-uc-heykele-saldiri-1050783969.html

İzmir'de 3 heykele saldırı

İzmir'de 3 heykele saldırı

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluğundaki 3 parktaki heykeller saldırıya uğradı. Bayraklı'daki yalıçapkını heykeli ve Bostanlı'daki bronz boğa heykeline... 14.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-14T13:31+0300

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izmir

saldırı

heykel

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İzmir'de 3 parktaki 3 heykel saldırıların hedefi oldu. Bayraklı'daki parka 2002'de yerleştirilen, bakır dövme tekniğiyle yapılmış yalıçapkını heykeli, zarar gördüğü için İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından kaldırıldı.3. Uluslararası İzmir Heykel Çalıştayı kapsamında 2015'te bronz malzemeden yapılan Bostanlı'daki boğa heykeli de parçalara ayrıldığı için ekiplerce bulunduğu yerden alındı. Bayraklı sahilindeki boğa heykeline yönelik parçalayarak çalma girişimi ise çevredekiler sayesinde önlendi. Her üç olayda da saldırganlar yakalanamazken, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin sorumlu personeli şikayetçi oldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin zarar gören iki heykelin yerine yenilerini yerleştireceği belirtildi.

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izmir, saldırı, heykel