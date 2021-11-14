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Kağıthane’de bozulan trafik ışıkları kazaya neden oldu: Araçlar birbirine girdi
Kağıthane’de bozulan trafik ışıkları kazaya neden oldu: Araçlar birbirine girdi
Kağıthane’de trafik ışıklarının çalışmaması nedeniyle her iki yoldan seyreden araçlar birbiriyle çarpıştı. Kaza anı kameralara yansırken, araçlarda ise maddi... 14.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-14T05:59+0300
2021-11-14T06:02+0300
türkiye
istanbul
kağıthane
trafik ışıkları
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Kaza, 10 Kasım günü saat 09.00 sıralarında Kağıthane İmrahor Caddesi Sütlüce Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafik ışıklarının çalışmadığı kavşakta 3 araç aynı anda geçiş yapmak istedi. Geçiş yapmaya çalışan araçlardan biri önce önündeki beyaz araca ve daha sonra kayarak onun arkasındaki siyah araca çarptı. Trafik ışıklarının arızalı olduğu esnada kontrolsüz bir şekilde geçiş yapmaya çalışan araç sürücülerinin yaptığı kazada yaralanan olmazken, araçlarda ise maddi hasar meydana geldi. Kaza anı ise araç içi kamerasına yansıdı.
türkiye
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istanbul, kağıthane, trafik ışıkları

Kağıthane’de bozulan trafik ışıkları kazaya neden oldu: Araçlar birbirine girdi

05:59 14.11.2021 (güncellendi: 06:02 14.11.2021)
© İHA / DOĞAN CAN CESUR - ONUR DURSUKağıthane’de trafik ışıklarının çalışmaması nedeniyle her iki yoldan seyreden araçlar birbiriyle çarpıştı. Kaza anı kameralara yansırken, araçlarda ise maddi hasar meydana geldi.
Kağıthane’de trafik ışıklarının çalışmaması nedeniyle her iki yoldan seyreden araçlar birbiriyle çarpıştı. Kaza anı kameralara yansırken, araçlarda ise maddi hasar meydana geldi. - Sputnik Türkiye, 1920, 14.11.2021
© İHA / DOĞAN CAN CESUR - ONUR DURSU
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Kağıthane’de trafik ışıklarının çalışmaması nedeniyle her iki yoldan seyreden araçlar birbiriyle çarpıştı. Kaza anı kameralara yansırken, araçlarda ise maddi hasar meydana geldi.
Kaza, 10 Kasım günü saat 09.00 sıralarında Kağıthane İmrahor Caddesi Sütlüce Kavşağı'nda meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, trafik ışıklarının çalışmadığı kavşakta 3 araç aynı anda geçiş yapmak istedi. Geçiş yapmaya çalışan araçlardan biri önce önündeki beyaz araca ve daha sonra kayarak onun arkasındaki siyah araca çarptı.
Trafik ışıklarının arızalı olduğu esnada kontrolsüz bir şekilde geçiş yapmaya çalışan araç sürücülerinin yaptığı kazada yaralanan olmazken, araçlarda ise maddi hasar meydana geldi. Kaza anı ise araç içi kamerasına yansıdı.
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