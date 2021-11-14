https://tr.sputniknews.com/20211114/kagithanede-bozulan-trafik-isiklari-kazaya-neden-oldu-araclar-birbirine-girdi-1050778704.html

Kağıthane’de bozulan trafik ışıkları kazaya neden oldu: Araçlar birbirine girdi

Kağıthane’de bozulan trafik ışıkları kazaya neden oldu: Araçlar birbirine girdi

Kağıthane’de trafik ışıklarının çalışmaması nedeniyle her iki yoldan seyreden araçlar birbiriyle çarpıştı. Kaza anı kameralara yansırken, araçlarda ise maddi... 14.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-14T05:59+0300

2021-11-14T05:59+0300

2021-11-14T06:02+0300

türkiye

istanbul

kağıthane

trafik ışıkları

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Kaza, 10 Kasım günü saat 09.00 sıralarında Kağıthane İmrahor Caddesi Sütlüce Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafik ışıklarının çalışmadığı kavşakta 3 araç aynı anda geçiş yapmak istedi. Geçiş yapmaya çalışan araçlardan biri önce önündeki beyaz araca ve daha sonra kayarak onun arkasındaki siyah araca çarptı. Trafik ışıklarının arızalı olduğu esnada kontrolsüz bir şekilde geçiş yapmaya çalışan araç sürücülerinin yaptığı kazada yaralanan olmazken, araçlarda ise maddi hasar meydana geldi. Kaza anı ise araç içi kamerasına yansıdı.

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

istanbul, kağıthane, trafik ışıkları