https://tr.sputniknews.com/20211114/karadenize-atilan-copler-balikci-barinaklarina-birikiyor-her-firtina-sonrasi-manzara-bu-1050782984.html

Karadeniz'e atılan çöpler balıkçı barınaklarına birikiyor: 'Her fırtına sonrası manzara bu'

Karadeniz'e atılan çöpler balıkçı barınaklarına birikiyor: 'Her fırtına sonrası manzara bu'

Rize’de dere ve denizlere atılan çöpler, fırtınalı havalarda dalgaların etkisiyle sürüklenerek biriktiği balıkçı barınaklarında kirliliğe yol açıyor. Yüzeydeki... 14.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-14T12:58+0300

2021-11-14T12:58+0300

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rize

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Doğu Karadeniz'de derelere atılan çöpler, taşkınlarla sürüklenerek denize ulaşıyor.Denizlerde kirliliğe yol açan atıklar da fırtınalı havalarda dalgaların etkisiyle balıkçı barınaklarına birikiyor.Rize'de İslampaşa Balıkçı Barınağı'nda deniz yüzeyi dalgaların sürüklediği çöplerle doldu. Yüzeydeki çöpler, balıkçıların da tekneleriyle denize açılamalarını engelliyor.'Kayıklarımızı dışarıya çıkartamıyoruz'Balıkçı barınağında kayıkhane sahibi Sefer Alan, şunları söyledi:Balıkçı Hüseyin Huylu ise “Fırtına olduğu zaman burası çöple doluyor. Poşetler pervanelere takıldığı için kayıkları küreklerle dışarıya çıkartıyoruz. İki gündür çöpler burada, tekrar denize taşınmalarını bekliyoruz. Ne yapacağımızı bilmiyoruz” diye konuştu.

https://tr.sputniknews.com/20211112/1050739002.html

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rize, çöp