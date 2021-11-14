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Kenan Doğulu'dan Fatih Terim paylaşımı: 'Grande Imparatore'
Kenan Doğulu'dan Fatih Terim paylaşımı: 'Grande Imparatore'
Galatasaraylı şarkıcı Kenan Doğulu'dan sürpriz Fatih Terim paylaşımı geldi. Ünlü isim 'Grande İmparator' notunu düştüğü paylaşımda Fatih Terim'le yeni çekilmiş... 14.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-14T13:45+0300
2021-11-14T13:45+0300
2021-11-14T13:46+0300
fatih terim
spor
galatasaray
futbol
kenan doğulu
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Galatasaraylı olduğu bilinen ünlü pop sanatçısı Kenan Doğulu, Sarı-Kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim'le fotoğraf paylaştı.Ünlü isim, Terim'le fotoğrafına 'Grande İmparator' notunu düştü.
https://tr.sputniknews.com/20211107/fatih-terim-bu-sene-kaybettigimiz-puanlara-baktikca-bazi-seyleri-hak-ediyoruz-1050565255.html
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fatih terim, galatasaray, futbol, kenan doğulu
Kenan Doğulu'dan Fatih Terim paylaşımı: 'Grande Imparatore'
13:45 14.11.2021 (güncellendi: 13:46 14.11.2021)
Galatasaraylı şarkıcı Kenan Doğulu'dan sürpriz Fatih Terim paylaşımı geldi. Ünlü isim 'Grande İmparator' notunu düştüğü paylaşımda Fatih Terim'le yeni çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı.
Galatasaraylı olduğu bilinen ünlü pop sanatçısı Kenan Doğulu, Sarı-Kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim'le fotoğraf paylaştı.
Ünlü isim, Terim'le fotoğrafına 'Grande İmparator' notunu düştü.