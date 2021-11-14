https://tr.sputniknews.com/20211114/nebraskada-hayvanat-bahcesindeki-3-kar-leopari-koronavirusten-oldu-1050788212.html

Nebraska'da hayvanat bahçesindeki 3 kar leoparı koronavirüsten öldü

Nebraska'da hayvanat bahçesindeki 3 kar leoparı koronavirüsten öldü

ABD’deki Lincoln Çocuk Hayvanat Bahçesi’nde üç kar leoparı koronavirüs nedeniyle öldü. 14.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-14T16:34+0300

2021-11-14T16:34+0300

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koronavirüs

kar leoparı

abd

nebraska

ölüm

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ABD’nin Nebraska eyaletindeki Lincoln Çocuk Hayvanat Bahçesi'nde yaşayan üç kar leoparının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle öldüğü açıklandı.Hayvanat bahçesi yönetimi yaptığı açıklamada, koronavirüs semptomları gösteren Ranney, Everest ve Makalu isimli üç kar leoparına geçen ay yapılan koronavirüs testinin pozitif çıktığını ve çalışanların hayvanların iyileşmesi için çok çalıştığını söyledi.Ölen üç kar leoparının hayvanat bahçesindeki tek koronavirüse yakalanan hayvan olmadığı da ortaya çıktı. 13 Ekim’de hayvanat bahçesi yönetimi tarafından yapılan açıklamada, kar leoparlarının yanında Sumatran kaplanlarının da koronavirüs testlerinin pozitif çıktığı duyurulmuştu.Hayvan bakıcıları, solunum yolu hastalıklarını da içerebilen ‘kedigillerde virüsle uyumlu semptomlar gözlemledikten’ sonra burun sürüntüsü ve dışkı örnekleri toplayarak, kar leoparı ve kaplanlardaki ‘İkincil enfeksiyonu önlemek için steroidler ve antibiyotiklerle’ tedavi uyguladıklarını belirtirken, hayvanların aşı olup olmadığı açıklanmadı.Hayvanlar arasındaki korona virüs vakaları yaygın olarak ABD genelinde ortaya çıkarken, Denver Hayvanat Bahçesi'nde dünyadaki ilk iki benekli sırtlan ve birçok hayvanın da Kovid-19’a yakalandığı öğrenildi. Yakın zamanda bildirilen diğer vakalar arasında Nebraska, Omaha'daki kaplanlar, St Louis'deki Afrika aslanları, kar leoparları, jaguarlar ve kaplanlar ve Honolulu'daki aslanlar yer alıyor.Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, hayvanların insanlara koronavirüs bulaştırma riskinin düşük olduğunu ancak insanların virüsü hayvanlara yayabileceğini belirtirken, evcil hayvanlar ve hayvanat bahçelerinde yaşayan hayvanlar arasındaki vakaların dünya çapında belgelendiği öğrenildi. Bu yaz hayvanat bahçesindeki hayvanlara Zoetis tarafından geliştirilen deneysel korona virüs aşısı yapılmaya başlanmıştı.

https://tr.sputniknews.com/20211027/abddeki-hayvanat-bahcelerinde-koronavirus-alarmi-delta-varyanti-aslanlari-vurdu-1050245891.html

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