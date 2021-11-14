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Nebraska'da hayvanat bahçesindeki 3 kar leoparı koronavirüsten öldü
Nebraska'da hayvanat bahçesindeki 3 kar leoparı koronavirüsten öldü
ABD’deki Lincoln Çocuk Hayvanat Bahçesi’nde üç kar leoparı koronavirüs nedeniyle öldü. 14.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-14T16:34+0300
2021-11-14T16:35+0300
koronavirüs
kar leoparı
abd
nebraska
ölüm
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ABD’nin Nebraska eyaletindeki Lincoln Çocuk Hayvanat Bahçesi'nde yaşayan üç kar leoparının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle öldüğü açıklandı.Hayvanat bahçesi yönetimi yaptığı açıklamada, koronavirüs semptomları gösteren Ranney, Everest ve Makalu isimli üç kar leoparına geçen ay yapılan koronavirüs testinin pozitif çıktığını ve çalışanların hayvanların iyileşmesi için çok çalıştığını söyledi.Ölen üç kar leoparının hayvanat bahçesindeki tek koronavirüse yakalanan hayvan olmadığı da ortaya çıktı. 13 Ekim’de hayvanat bahçesi yönetimi tarafından yapılan açıklamada, kar leoparlarının yanında Sumatran kaplanlarının da koronavirüs testlerinin pozitif çıktığı duyurulmuştu.Hayvan bakıcıları, solunum yolu hastalıklarını da içerebilen ‘kedigillerde virüsle uyumlu semptomlar gözlemledikten’ sonra burun sürüntüsü ve dışkı örnekleri toplayarak, kar leoparı ve kaplanlardaki ‘İkincil enfeksiyonu önlemek için steroidler ve antibiyotiklerle’ tedavi uyguladıklarını belirtirken, hayvanların aşı olup olmadığı açıklanmadı.Hayvanlar arasındaki korona virüs vakaları yaygın olarak ABD genelinde ortaya çıkarken, Denver Hayvanat Bahçesi'nde dünyadaki ilk iki benekli sırtlan ve birçok hayvanın da Kovid-19’a yakalandığı öğrenildi. Yakın zamanda bildirilen diğer vakalar arasında Nebraska, Omaha'daki kaplanlar, St Louis'deki Afrika aslanları, kar leoparları, jaguarlar ve kaplanlar ve Honolulu'daki aslanlar yer alıyor.Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, hayvanların insanlara koronavirüs bulaştırma riskinin düşük olduğunu ancak insanların virüsü hayvanlara yayabileceğini belirtirken, evcil hayvanlar ve hayvanat bahçelerinde yaşayan hayvanlar arasındaki vakaların dünya çapında belgelendiği öğrenildi. Bu yaz hayvanat bahçesindeki hayvanlara Zoetis tarafından geliştirilen deneysel korona virüs aşısı yapılmaya başlanmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20211027/abddeki-hayvanat-bahcelerinde-koronavirus-alarmi-delta-varyanti-aslanlari-vurdu-1050245891.html
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kar leoparı, abd, nebraska, ölüm

Nebraska'da hayvanat bahçesindeki 3 kar leoparı koronavirüsten öldü

16:34 14.11.2021 (güncellendi: 16:35 14.11.2021)
© AP PhotoSan Diego'da bir hayvanat bahçesinde kar leoparı
San Diego'da bir hayvanat bahçesinde kar leoparı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.11.2021
© AP Photo
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ABD’deki Lincoln Çocuk Hayvanat Bahçesi’nde üç kar leoparı koronavirüs nedeniyle öldü.
ABD’nin Nebraska eyaletindeki Lincoln Çocuk Hayvanat Bahçesi'nde yaşayan üç kar leoparının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle öldüğü açıklandı.
Hayvanat bahçesi yönetimi yaptığı açıklamada, koronavirüs semptomları gösteren Ranney, Everest ve Makalu isimli üç kar leoparına geçen ay yapılan koronavirüs testinin pozitif çıktığını ve çalışanların hayvanların iyileşmesi için çok çalıştığını söyledi.
© Lincoln Children's ZooDağ kedilerinin ‘hayvanat bahçesinin içindeki ve dışındaki tüm topluluk tarafından sevildiğini’ söyleyen yetkililer, “Bu kayıp kalp kırıcı ve hepimiz çok kederliyiz” dedi.
Dağ kedilerinin ‘hayvanat bahçesinin içindeki ve dışındaki tüm topluluk tarafından sevildiğini’ söyleyen yetkililer, “Bu kayıp kalp kırıcı ve hepimiz çok kederliyiz” dedi. - Sputnik Türkiye, 1920, 14.11.2021
Dağ kedilerinin ‘hayvanat bahçesinin içindeki ve dışındaki tüm topluluk tarafından sevildiğini’ söyleyen yetkililer, “Bu kayıp kalp kırıcı ve hepimiz çok kederliyiz” dedi.
© Lincoln Children's Zoo
Ölen üç kar leoparının hayvanat bahçesindeki tek koronavirüse yakalanan hayvan olmadığı da ortaya çıktı. 13 Ekim’de hayvanat bahçesi yönetimi tarafından yapılan açıklamada, kar leoparlarının yanında Sumatran kaplanlarının da koronavirüs testlerinin pozitif çıktığı duyurulmuştu.
Hayvan bakıcıları, solunum yolu hastalıklarını da içerebilen ‘kedigillerde virüsle uyumlu semptomlar gözlemledikten’ sonra burun sürüntüsü ve dışkı örnekleri toplayarak, kar leoparı ve kaplanlardaki ‘İkincil enfeksiyonu önlemek için steroidler ve antibiyotiklerle’ tedavi uyguladıklarını belirtirken, hayvanların aşı olup olmadığı açıklanmadı.
© Lincoln Children's ZooHayvanat bahçesinden yapılan son açıklamada, "Sumatra kaplanları Axl ve Kumar görünüşte tamamen iyileştiler" denildi.
Hayvanat bahçesinden yapılan son açıklamada, Sumatra kaplanları Axl ve Kumar görünüşte tamamen iyileştiler denildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 14.11.2021
Hayvanat bahçesinden yapılan son açıklamada, "Sumatra kaplanları Axl ve Kumar görünüşte tamamen iyileştiler" denildi.
© Lincoln Children's Zoo
Hayvanlar arasındaki korona virüs vakaları yaygın olarak ABD genelinde ortaya çıkarken, Denver Hayvanat Bahçesi'nde dünyadaki ilk iki benekli sırtlan ve birçok hayvanın da Kovid-19’a yakalandığı öğrenildi. Yakın zamanda bildirilen diğer vakalar arasında Nebraska, Omaha'daki kaplanlar, St Louis'deki Afrika aslanları, kar leoparları, jaguarlar ve kaplanlar ve Honolulu'daki aslanlar yer alıyor.
Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, hayvanların insanlara koronavirüs bulaştırma riskinin düşük olduğunu ancak insanların virüsü hayvanlara yayabileceğini belirtirken, evcil hayvanlar ve hayvanat bahçelerinde yaşayan hayvanlar arasındaki vakaların dünya çapında belgelendiği öğrenildi. Bu yaz hayvanat bahçesindeki hayvanlara Zoetis tarafından geliştirilen deneysel korona virüs aşısı yapılmaya başlanmıştı.
Güney Afrika aslan - Sputnik Türkiye, 1920, 27.10.2021
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