https://tr.sputniknews.com/20211114/pamukkalede-discovery-channel-icin-belgesel-cekiliyor-1050783791.html

Pamukkale'de Discovery Channel için belgesel çekiliyor

Pamukkale'de Discovery Channel için belgesel çekiliyor

Türkiye Film Komisyonu Başkanı Sait Yardımcı, "Amacımız Türkiye'yi dünyanın önde gelen film mecraları arasına getirmek. Haliyle bu belgeseller serisi devam... 14.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-14T13:30+0300

2021-11-14T13:30+0300

2021-11-14T13:34+0300

pamukkale

nicolas cage

yaşam

discovery channel

belgesel

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/0e/1050783742_0:40:751:462_1920x0_80_0_0_056d2d5059cdb9b9001615c16c28a2ab.jpg

Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden olan ve UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Pamukkale'de ünlü belgesel kanalı Discovery Channel için belgesel çekiliyor.Hristiyanlık açısından kutsal kabul edilen yapılarıyla inanç turizmine de ev sahipliği yapan ve arkeolojik literatürde 'Kutsal Kent' olarak tanımlanan, travertenleri ve Hierapolis Antik Kenti ile ilgi gören Pamukkale, film yönetmenlerinin ilgi odağı olmayı sürdürüyor.Nicholas Cage'in de aralarında bulunduğu ünlü oyuncuların film çektiği Pamukkale'nin beyaz perdede daha çok yer alması ve Türkiye'nin tanıtım yüzü olması için çalışmalar devam ediyor.Pamukkale'de son olarak dünyaca ünlü belgesel kanallarından Discovery Channel, Hierapolis'te belgesel çekimleri yaptı.Discovery Science Channel'da 'Mysteries of the Abandoned' serisi kapsamında yayımlanacak belgesel filmin görüntü yönetmenliğini Abdurrahman İtik, kameramanlığını Bülent Kaya yapıyor.Organizasyonda yer alan Türkiye Film Komisyonu Başkanı Sait Yardımcı, Türkiye'nin eşsiz güzelliklerini yabancı film ve prodüksiyon ekipleriyle iş birliği yaparak tanıtmaya ve turizme katkı sunmaya çalıştıklarını söyledi.Yardımcı, bu belgeseller serisinin devam edeceğini ifade etti: Türkiye'nin diğer ülkelere nazaran çok daha büyük bir hazine üzerinde yer aldığına işaret eden Yardımcı, Pamukkale'nin dünyanın önemli turizm destinasyonları arasında bulunduğunu aktardı:

https://tr.sputniknews.com/20210723/cehennem-kapisinin-gizemi-cozuldu-1045034377.html

pamukkale

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

pamukkale, nicolas cage, discovery channel, belgesel