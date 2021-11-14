https://tr.sputniknews.com/20211114/peruda-500-yil-oncesinden-kalma-toplu-mezar-bulundu-kalbi-oyulmus-cocuklar-bulundu-1050786367.html

Peru'da 500 yıl öncesinden kalma toplu mezar bulundu

Peru'da 500 yıl öncesinden kalma toplu mezar bulundu

Peru’nun antik şehri Chan Chan'da 25 -30 iskeletten oluşan toplu bir mezar ortaya çıkarıldı. Güney Amerika'nın Kolomb öncesi çağının en büyük kentinde bulunan... 14.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-14T15:47+0300

2021-11-14T15:47+0300

2021-11-14T16:02+0300

peru

antik kent

yaşam

kalp

çocuk

mezar

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Kalıntılar, sadece 32 metrekare büyüklüğünde küçük bir alanda keşfedildi.Reuters’a konuşan arkeolog Jorge Menese, bu toplumun, insanları kurban etmesiyle tanınmasına rağmen, bölgede buna dair hiçbir kanıt olmadığını söyledi.Ancak araştırmacılar ilerleyen zamanlarda her bir kişinin ölüm nedenini belirlemek için ayrı ayrı testler yapmayı planlıyor.Bununla birlikte, Çimu, milattan sonra 900'de Peru topraklarında Moçe kültürünün kalıntılarından ortaya çıkan İnka İmparatorluğu öncesi bir kültürdü.Bu eski insanlar, Güney Amerika ülkesinde, Pasifik Okyanusu ve And Dağları arasındaki 32 ve 160 kilometre uzunluğundaki bir çöl şeridinde yaşıyorlardı.Çoğu iskelet 30 yaşından küçük kadınlara aitDiğer taraftan, antik kent ve çevresinde bulunan toplu mezarların birçok insanın kurban edilmesinin bir sonucuydu, ancak arkeolog Menese, bu 25 ile 30 iskeletin konumunun, kişilerin öldükten kısa bir süre sonra gömüldüklerini gösterdiğini belirtiyor.Arkeolog Sinthya Cueva, bölgede çekilen bir videoda, kalıntıların kadın, erkek ve çocuklara ait olmasına rağmen çoğunun 30 yaşından küçük kadınlar olduğunu söyledi.Toplu kurbanBunların yanı sıra, Çimu imparatorluğu, özellikle 2019'da ortaya çıkarılan ve dünyanın gördüğü en büyük insan kurbanları mezarlarıyla ünlü bir yer.Bu tarihte, 200'den fazla yavru lama ve insana ait kalıntı, günümüzde artık müridi bulunmayan bir dinin tanrılarını yatıştırmak için topluca kurban edilmiş olarak bulundu.Bu korkunç ayinde çocukların ve yavru hayvanların çoğunun kalbi de oyulmuştu. Çocukların yaşları ise 5 ve 14 arasında değişiyordu.Yavru lama ve insan kalıntılarının analizi, kuzey kıyı Peru'daki Çimu uygarlığının zirvesine, yani yaklaşık Milattan Sonra 1450'ye tarihlendi.‘Daha önce böyle bir şey görmemiştik’Tulane Üniversitesi antropoloji profesörü John Verano da konu hakkında şunları söyledi:Antik Peru’daki Çimu insanları kimdi ?‘Çimular’, günümüzdeki kuzey Peru topraklarında Kolomb öncesi bir Güney Amerikalı Kızılderili halkını ve kültürünü tanımlamak için kullanılıyor.Günümüzde, Çimuca konuşan hiç kimse bulunmuyor.

https://tr.sputniknews.com/20210330/peruda-3-bin-200-yillik-tapinak-kesfedildi-1044145910.html

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peru, antik kent, kalp, çocuk, mezar