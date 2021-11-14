Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20211114/peruda-500-yil-oncesinden-kalma-toplu-mezar-bulundu-kalbi-oyulmus-cocuklar-bulundu-1050786367.html
Peru'da 500 yıl öncesinden kalma toplu mezar bulundu
Peru'da 500 yıl öncesinden kalma toplu mezar bulundu
Peru’nun antik şehri Chan Chan'da 25 -30 iskeletten oluşan toplu bir mezar ortaya çıkarıldı. Güney Amerika'nın Kolomb öncesi çağının en büyük kentinde bulunan... 14.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-14T15:47+0300
2021-11-14T16:02+0300
peru
antik kent
yaşam
kalp
çocuk
mezar
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/0e/1050786636_0:0:949:533_1920x0_80_0_0_8b3ea54a5e5832edddbac9e5734cd070.jpg
Kalıntılar, sadece 32 metrekare büyüklüğünde küçük bir alanda keşfedildi.Reuters’a konuşan arkeolog Jorge Menese, bu toplumun, insanları kurban etmesiyle tanınmasına rağmen, bölgede buna dair hiçbir kanıt olmadığını söyledi.Ancak araştırmacılar ilerleyen zamanlarda her bir kişinin ölüm nedenini belirlemek için ayrı ayrı testler yapmayı planlıyor.Bununla birlikte, Çimu, milattan sonra 900'de Peru topraklarında Moçe kültürünün kalıntılarından ortaya çıkan İnka İmparatorluğu öncesi bir kültürdü.Bu eski insanlar, Güney Amerika ülkesinde, Pasifik Okyanusu ve And Dağları arasındaki 32 ve 160 kilometre uzunluğundaki bir çöl şeridinde yaşıyorlardı.Çoğu iskelet 30 yaşından küçük kadınlara aitDiğer taraftan, antik kent ve çevresinde bulunan toplu mezarların birçok insanın kurban edilmesinin bir sonucuydu, ancak arkeolog Menese, bu 25 ile 30 iskeletin konumunun, kişilerin öldükten kısa bir süre sonra gömüldüklerini gösterdiğini belirtiyor.Arkeolog Sinthya Cueva, bölgede çekilen bir videoda, kalıntıların kadın, erkek ve çocuklara ait olmasına rağmen çoğunun 30 yaşından küçük kadınlar olduğunu söyledi.Toplu kurbanBunların yanı sıra, Çimu imparatorluğu, özellikle 2019'da ortaya çıkarılan ve dünyanın gördüğü en büyük insan kurbanları mezarlarıyla ünlü bir yer.Bu tarihte, 200'den fazla yavru lama ve insana ait kalıntı, günümüzde artık müridi bulunmayan bir dinin tanrılarını yatıştırmak için topluca kurban edilmiş olarak bulundu.Bu korkunç ayinde çocukların ve yavru hayvanların çoğunun kalbi de oyulmuştu. Çocukların yaşları ise 5 ve 14 arasında değişiyordu.Yavru lama ve insan kalıntılarının analizi, kuzey kıyı Peru'daki Çimu uygarlığının zirvesine, yani yaklaşık Milattan Sonra 1450'ye tarihlendi.‘Daha önce böyle bir şey görmemiştik’Tulane Üniversitesi antropoloji profesörü John Verano da konu hakkında şunları söyledi:Antik Peru’daki Çimu insanları kimdi ?‘Çimular’, günümüzdeki kuzey Peru topraklarında Kolomb öncesi bir Güney Amerikalı Kızılderili halkını ve kültürünü tanımlamak için kullanılıyor.Günümüzde, Çimuca konuşan hiç kimse bulunmuyor.
https://tr.sputniknews.com/20210330/peruda-3-bin-200-yillik-tapinak-kesfedildi-1044145910.html
peru
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/0e/1050786636_19:0:730:533_1920x0_80_0_0_e7ff8b27ae8b2c1fbfceaafcd340f99f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
peru, antik kent, kalp, çocuk, mezar

Peru'da 500 yıl öncesinden kalma toplu mezar bulundu

15:47 14.11.2021 (güncellendi: 16:02 14.11.2021)
© AFP 2021Peru’nun antik şehri Chan Chan'da Çimu kurban
Peru’nun antik şehri Chan Chan'da Çimu kurban - Sputnik Türkiye, 1920, 14.11.2021
© AFP 2021
Abone ol
Peru’nun antik şehri Chan Chan'da 25 -30 iskeletten oluşan toplu bir mezar ortaya çıkarıldı. Güney Amerika'nın Kolomb öncesi çağının en büyük kentinde bulunan mezar, tarihin bilinmeyenlerine ışık tuttu. Uzmanlar, Çimu halkının insanları kurban ettiğini ve çocukların kalbini oyduğunu aktardı.
Kalıntılar, sadece 32 metrekare büyüklüğünde küçük bir alanda keşfedildi.
Reuters’a konuşan arkeolog Jorge Menese, bu toplumun, insanları kurban etmesiyle tanınmasına rağmen, bölgede buna dair hiçbir kanıt olmadığını söyledi.
Ancak araştırmacılar ilerleyen zamanlarda her bir kişinin ölüm nedenini belirlemek için ayrı ayrı testler yapmayı planlıyor.
Bununla birlikte, Çimu, milattan sonra 900'de Peru topraklarında Moçe kültürünün kalıntılarından ortaya çıkan İnka İmparatorluğu öncesi bir kültürdü.
Bu eski insanlar, Güney Amerika ülkesinde, Pasifik Okyanusu ve And Dağları arasındaki 32 ve 160 kilometre uzunluğundaki bir çöl şeridinde yaşıyorlardı.
© AFP 2021Çimu kültürünün 14. yüzyılın ilk yarısında zirveye ulaştığı ve farklı sosyal hiyerarşi seviyelerine sahip karmaşık bir medeniyet geliştirdiği de düşünülüyor.
Çimu kültürünün 14. yüzyılın ilk yarısında zirveye ulaştığı ve farklı sosyal hiyerarşi seviyelerine sahip karmaşık bir medeniyet geliştirdiği de düşünülüyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 14.11.2021
Çimu kültürünün 14. yüzyılın ilk yarısında zirveye ulaştığı ve farklı sosyal hiyerarşi seviyelerine sahip karmaşık bir medeniyet geliştirdiği de düşünülüyor.
© AFP 2021

Çoğu iskelet 30 yaşından küçük kadınlara ait

Diğer taraftan, antik kent ve çevresinde bulunan toplu mezarların birçok insanın kurban edilmesinin bir sonucuydu, ancak arkeolog Menese, bu 25 ile 30 iskeletin konumunun, kişilerin öldükten kısa bir süre sonra gömüldüklerini gösterdiğini belirtiyor.
Arkeolog Sinthya Cueva, bölgede çekilen bir videoda, kalıntıların kadın, erkek ve çocuklara ait olmasına rağmen çoğunun 30 yaşından küçük kadınlar olduğunu söyledi.

Toplu kurban

Bunların yanı sıra, Çimu imparatorluğu, özellikle 2019'da ortaya çıkarılan ve dünyanın gördüğü en büyük insan kurbanları mezarlarıyla ünlü bir yer.
Bu tarihte, 200'den fazla yavru lama ve insana ait kalıntı, günümüzde artık müridi bulunmayan bir dinin tanrılarını yatıştırmak için topluca kurban edilmiş olarak bulundu.
Bu korkunç ayinde çocukların ve yavru hayvanların çoğunun kalbi de oyulmuştu. Çocukların yaşları ise 5 ve 14 arasında değişiyordu.
Yavru lama ve insan kalıntılarının analizi, kuzey kıyı Peru'daki Çimu uygarlığının zirvesine, yani yaklaşık Milattan Sonra 1450'ye tarihlendi.

‘Daha önce böyle bir şey görmemiştik’

Tulane Üniversitesi antropoloji profesörü John Verano da konu hakkında şunları söyledi:
“Bu mekanda antik dünyadaki çocuk kurbanları üzerine yeni bir bölüm açıyor. Bu keşif hepimize sürpriz oldu. Daha önce böyle bir şey görmemiştik. Tarihi kaynaklarda ya da kuzey kıyı Peru'da bu ölçekte çocuk ya da deve kurbanlarına dair hiçbir öneri yoktu. Bu yerleşim yerini tamamen kazabildiğimiz, multidisipliner bir alana ve malzemenin kazısını ve ön analizini yapacak laboratuvar ekibine sahip olduğumuz için şanslıydık.”

Antik Peru’daki Çimu insanları kimdi ?

‘Çimular’, günümüzdeki kuzey Peru topraklarında Kolomb öncesi bir Güney Amerikalı Kızılderili halkını ve kültürünü tanımlamak için kullanılıyor.
Günümüzde, Çimuca konuşan hiç kimse bulunmuyor.
Peru’da 3 bin 200 yıllık tapınak keşfedildi - Sputnik Türkiye, 1920, 30.03.2021
YAŞAM
Peru’da 3 bin 200 yıllık tapınak keşfedildi
30 Mart, 00:08
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
17:03Venezüella'da 12 bin kişilik orkestrayla rekor denemesi
16:57MetroPOLL Araştırma'nın kurucusu Sencar'dan meslektaşı Acar'a İYİ Parti eleştirisi
16:51Mersin'de kaybolan 3 yaşındaki çocuğu arama çalışmaları devam ediyor
16:34Nebraska'da hayvanat bahçesindeki 3 kar leoparı koronavirüsten öldü
16:10Ekrem İmamoğlu, Karsu ile mutfağa girdi: Jahrein'in eleştirisine CHP'den yanıt geldi
15:50Almanya'da 1912'de kurulan spor kulübü ismini 'Türkgücü Kirchheim' olarak değiştirdi
15:47Peru'da 500 yıl öncesinden kalma toplu mezar bulundu
15:35İran'ın güneyinde 6.4 ve 6.3 büyüklüğünde iki deprem
15:27Çalışma Bakanı Bilgin'den asgari ücret ve 3600 ek gösterge açıklaması: 'Enflasyona ezdirmeyeceğiz'
15:07Hakaret ve tehditle suçlanan şüpheli uzlaşmayla kız öğrencilere 10 bin lira burs verecek
15:00Erdoğan: Ekonominin kitabını evelallah yazdık, yazmaya devam ediyoruz
14:48FETÖ'nün ByLock'ta 'La Casa de Papel' yöntemiyle kimliklerini gizlediği ortaya çıktı
14:41Yavaş'tan hakaret içeren Başak Cengiz paylaşımına suç duyurusu
14:24Soylu: Bazıları fazla gelirle az iş yapıyor ve kabahati de hükümete bulmaya çalışıyorlar
14:12Rusya’nın askeri ihracat şirketi: Türkiye ile S-400 işbirliğine devam etmeye hazırız
14:04Alçı: Bugünkü rejim kafaya koyarsa, CHP'yi PKK ile işbirliği gibi bir gerekçe göstererek kapatır
14:00Putin: Binlerce göçmenin, sınırlarına dayanmasına sebep olan koşulları AB kendisi yarattı
13:51MHP Genel Başkan Yardımcısı Karakaya: Hükümetin ortağı değiliz ama ittifakız
13:45Kenan Doğulu'dan Fatih Terim paylaşımı: 'Grande Imparatore'
13:40En hızlı baştan çıkarıcı Bond: Kadınlarla yatağa girmesine 7-8 cümle yetiyor