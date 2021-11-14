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Putin: Binlerce göçmenin, sınırlarına dayanmasına sebep olan koşulları AB kendisi yarattı
Putin: Binlerce göçmenin, sınırlarına dayanmasına sebep olan koşulları AB kendisi yarattı
Rusya Devlet Başkanı Putin, Belarus-Polonya sınırındaki göçmen krizine ilişkin, ‘binlerce insanın AB sınırlarına gitmesine neden olan koşulları Avrupa’nın... 14.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-14T14:00+0300
2021-11-14T14:52+0300
dünya
rusya
polonya
belarus
vladimir putin
göçmen krizi
aeroflot
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Rusya lideri Vladimir Putin, Rossiya-1 televizyonuna demecinde, Rus havayolu şirketi Aeroflot’un Belarus-Polonya sınırında giden göçmenlerin buraya ulaşmasında rolü olduğu yönündeki suçlamalarla ilgili olarak, “Bununla kesinlikle hiçbir ilgimiz yok, kesinlikle yok” dedi. Putin şöyle devam etti: “Peki niçin birileri böyle diyor? Bu onların vicdanına kalmış bir şey. Yapmak istedikleri şey, sorunlarını, ağrıyan bir baştan sağlıklı bir başa aktarmak. Bu olanların suçlusu kendileri.”AB’nin Belarus-Polonya sınırındaki gerilim sebebiyle Minsk dahil başka tarafları suçlamasının politik, askeri ve ekonomik nedenleri olduğunu kaydeden Rusya Devlet Başkanı, “Binlerce, hatta yüz binlerce insanın (sınıra) gitmesine sebep olan koşulları kendileri (AB) yarattı. Şimdi de olup bitenin sorumluluğunu kendileri üstlerinden atmak için suçlu arayışına girdiler” ifadelerini kullandı. 'Aeroflot havayolu şirketimizin bu olanlarla ne ilgisi var?' “Aeroflot havayolu şirketimizin bu olanlarla ne ilgisi var? Aeroflot’un bir uçağı birini bir yere mi götürmüş?” diye soran Putin, “Herhalde birileri bir uçak aracılığıyla üçüncü ülkeler üstünden buraya gitmiş olabilir. Bizim bununla ne ilgimiz var? Bir defa daha söylüyorum: şu an olan olayların sorumluluğunu üstünden atma arzusudur bu” vurgusunu yaptı.‘Rusya, Belarus-Polonya sınırındaki krizin çözümlenmesine yardım etmeye hazır’ Rusya lideri, ülkesinin, AB sınırlarındaki krizin planlayıcısı olduğuna ilişkin suçlamalar hakkındaysa şunları söyledi: “Polonya-Belarus sınırında neler olduğunu basından öğrendim, bu konuyu (Belarus Devlet Başkanı Aleksandr) Lukaşenko ile daha önce hiçbir zaman görüşmedim. Sadece krizin ortaya çıkmasından sonra onunla (Lukaşenko) iki defa telefonda görüştüm.” Putin, “Bu nedenle bize yöneltilen suçlamaları duyunca herkese şunu söylemek istiyorum: Kendi iç sorunlarınızla ilgileniniz, kendi yetkili birimleriniz tarafından çözümlenmesi gereken kendi sorunlarınızı başkalarının üstüne atmayınız” dedi. Rusya Devlet Başkanı bunun yanında, “Fakat bununla beraber, burada bize bağlı olan bir şeyler varsa, sorunun çözümüne katkı sağlamaya hazırız” diye ekledi.
https://tr.sputniknews.com/20211113/putin-rusyanin-belarus-polonya-sinirindaki-gocmen-kriziyle-hicbir-ilgisi-yok-1050762582.html
https://tr.sputniknews.com/20211111/aeroflot-gocmenleri-belarus-polonya-sinirina-tasidigi-iddialarini-yalanladi-1050693600.html
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rusya, polonya, belarus, vladimir putin, göçmen krizi, aeroflot

Putin: Binlerce göçmenin, sınırlarına dayanmasına sebep olan koşulları AB kendisi yarattı

14:00 14.11.2021 (güncellendi: 14:52 14.11.2021)
© REUTERS / KACPER PEMPELPolonya- Belarus sınırındaki göçmenler
Polonya- Belarus sınırındaki göçmenler - Sputnik Türkiye, 1920, 14.11.2021
© REUTERS / KACPER PEMPEL
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Rusya Devlet Başkanı Putin, Belarus-Polonya sınırındaki göçmen krizine ilişkin, ‘binlerce insanın AB sınırlarına gitmesine neden olan koşulları Avrupa’nın kendisinin yarattığını’ söyledi ve Brüksel’in, sorumluluktan sıyrılmak adına bu konuda başka taraflara çeşitli suçlamalar yönelttiğini belirtti.
Rusya lideri Vladimir Putin, Rossiya-1 televizyonuna demecinde, Rus havayolu şirketi Aeroflot’un Belarus-Polonya sınırında giden göçmenlerin buraya ulaşmasında rolü olduğu yönündeki suçlamalarla ilgili olarak, “Bununla kesinlikle hiçbir ilgimiz yok, kesinlikle yok” dedi.
Putin şöyle devam etti: “Peki niçin birileri böyle diyor? Bu onların vicdanına kalmış bir şey. Yapmak istedikleri şey, sorunlarını, ağrıyan bir baştan sağlıklı bir başa aktarmak. Bu olanların suçlusu kendileri.”
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 13.11.2021
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Putin: Rusya’nın Belarus-Polonya sınırındaki göçmen kriziyle hiçbir ilgisi yok
Dün, 11:09
AB’nin Belarus-Polonya sınırındaki gerilim sebebiyle Minsk dahil başka tarafları suçlamasının politik, askeri ve ekonomik nedenleri olduğunu kaydeden Rusya Devlet Başkanı, “Binlerce, hatta yüz binlerce insanın (sınıra) gitmesine sebep olan koşulları kendileri (AB) yarattı. Şimdi de olup bitenin sorumluluğunu kendileri üstlerinden atmak için suçlu arayışına girdiler” ifadelerini kullandı.

'Aeroflot havayolu şirketimizin bu olanlarla ne ilgisi var?'

“Aeroflot havayolu şirketimizin bu olanlarla ne ilgisi var? Aeroflot’un bir uçağı birini bir yere mi götürmüş?” diye soran Putin, “Herhalde birileri bir uçak aracılığıyla üçüncü ülkeler üstünden buraya gitmiş olabilir. Bizim bununla ne ilgimiz var? Bir defa daha söylüyorum: şu an olan olayların sorumluluğunu üstünden atma arzusudur bu” vurgusunu yaptı.
Polonya- Belarus sınırı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.11.2021
Aeroflot 'göçmenleri Belarus-Polonya sınırına taşıdığı' iddialarını yalanladı
11 Kasım, 12:16

‘Rusya, Belarus-Polonya sınırındaki krizin çözümlenmesine yardım etmeye hazır’

Rusya lideri, ülkesinin, AB sınırlarındaki krizin planlayıcısı olduğuna ilişkin suçlamalar hakkındaysa şunları söyledi: “Polonya-Belarus sınırında neler olduğunu basından öğrendim, bu konuyu (Belarus Devlet Başkanı Aleksandr) Lukaşenko ile daha önce hiçbir zaman görüşmedim. Sadece krizin ortaya çıkmasından sonra onunla (Lukaşenko) iki defa telefonda görüştüm.”
Putin, “Bu nedenle bize yöneltilen suçlamaları duyunca herkese şunu söylemek istiyorum: Kendi iç sorunlarınızla ilgileniniz, kendi yetkili birimleriniz tarafından çözümlenmesi gereken kendi sorunlarınızı başkalarının üstüne atmayınız” dedi. Rusya Devlet Başkanı bunun yanında, “Fakat bununla beraber, burada bize bağlı olan bir şeyler varsa, sorunun çözümüne katkı sağlamaya hazırız” diye ekledi.
polonya belarus göçmen - Sputnik Türkiye, 1920, 09.11.2021
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Putin’le Lukaşenko, Belarus-Polonya sınırındaki durumu görüştü
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