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Romanya ekibi FCSB'nin Başkanı Becali'den Galatasaray'a: 500 taksitle satılacak oyuncum yok
Romanya ekibi FCSB'nin Başkanı Becali'den Galatasaray'a: 500 taksitle satılacak oyuncum yok
Cicaldau ve Morutan'ı kadrosuna katan ve oyuncuların performansından memnun olan Galatasaray, gözünü yeni Rumen futbolculara dikti. FCSB Başkanı Becali... 14.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-14T12:29+0300
2021-11-14T12:36+0300
romanya
galatasaray
spor
tepki
transfer
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Romanya Ligi ekibi FCSB Başkanı Gigi Becali, Romanya'da katıldığı bir televizyon kanalında Galatasaray'a ateş püskürdü.'Kimseyi satmıyorum!'NTV’nin aktardığına göre Becali, sarı-kırmızılıların Morutan transferinde fazla taksit yaptırmasından dolayı, "Galatasaray şimdi de diğer oyuncumuz Octavian'ı istiyor. Benim 500 taksitle satılacak futbolcum yok. Kimseyi satmıyorum! Hiç kimseyi!" diye konuştu.Yaz transfer döneminde Romanya Ligi'nden Olimpiu Morutan ve Alex Cicaldau'yu transfer eden Galatasaray iki oyuncunun da performansından memnun oldu. Sarı-kırmızılılar gelecek transfer döneminde de 2 Rumen futbolcu ile kadrosunu güçlendirmek istiyor.Fatih Terim basın toplantısında Parma forması giyen Dennis Man'la ilgilendiklerini söylemişti. Galatasaray yönetimi ara dönemde Man için İtalyan ekibiyle tekrar temas kuracak. Sarı-kırmızılıların peşinde koştuğu diğer isim ise FCSB'de forma giyen 18 yaşındaki Octavian Popescu.
https://tr.sputniknews.com/20210824/galatasaray-morutanin-transferi-icin-gorusmelere-baslandigini-duyurdu-1048300087.html
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romanya, galatasaray, tepki, transfer

Romanya ekibi FCSB'nin Başkanı Becali'den Galatasaray'a: 500 taksitle satılacak oyuncum yok

12:29 14.11.2021 (güncellendi: 12:36 14.11.2021)
© AP PhotoGigi Becali
Gigi Becali - Sputnik Türkiye, 1920, 14.11.2021
© AP Photo
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Cicaldau ve Morutan'ı kadrosuna katan ve oyuncuların performansından memnun olan Galatasaray, gözünü yeni Rumen futbolculara dikti. FCSB Başkanı Becali, sarı-kırmızılıların Popescu ile ilgilendiğini söylerken "500 taksitle satacak oyuncum" yok diyerek çıkıştı.
Romanya Ligi ekibi FCSB Başkanı Gigi Becali, Romanya'da katıldığı bir televizyon kanalında Galatasaray'a ateş püskürdü.

'Kimseyi satmıyorum!'

NTV’nin aktardığına göre Becali, sarı-kırmızılıların Morutan transferinde fazla taksit yaptırmasından dolayı, "Galatasaray şimdi de diğer oyuncumuz Octavian'ı istiyor. Benim 500 taksitle satılacak futbolcum yok. Kimseyi satmıyorum! Hiç kimseyi!" diye konuştu.
Yaz transfer döneminde Romanya Ligi'nden Olimpiu Morutan ve Alex Cicaldau'yu transfer eden Galatasaray iki oyuncunun da performansından memnun oldu. Sarı-kırmızılılar gelecek transfer döneminde de 2 Rumen futbolcu ile kadrosunu güçlendirmek istiyor.
Fatih Terim basın toplantısında Parma forması giyen Dennis Man'la ilgilendiklerini söylemişti. Galatasaray yönetimi ara dönemde Man için İtalyan ekibiyle tekrar temas kuracak. Sarı-kırmızılıların peşinde koştuğu diğer isim ise FCSB'de forma giyen 18 yaşındaki Octavian Popescu.
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