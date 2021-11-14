https://tr.sputniknews.com/20211114/rusya-turkiyenin-5-nesil-savas-ucagini-gelistirmesine-yardim-etme-konusunda-gorusmeler-yapiyoruz--1050781068.html

Rusya: Türkiye’nin 5. nesil savaş uçağını geliştirmesine yardım etme konusunda görüşmeler yapıyoruz

Rusya: Türkiye’nin 5. nesil savaş uçağını geliştirmesine yardım etme konusunda görüşmeler yapıyoruz

Rusya’nın Federal Askeri-Teknik İşbirliği Servisi’nin (FSVTS) Direktörü Dmitriy Şugayev, Türkiye’yle, ülkenin 5. nesil savaş uçağını geliştirmesine yardım etme... 14.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-14T11:01+0300

2021-11-14T11:01+0300

2021-11-14T11:03+0300

savunma

rusya

rosoboronexport

dmitriy şugayev

s400

f35

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FSVTS Direktörü Şugayev, Dubai Airshow havacılık fuarı kapsamında Sputnik haber ajansına yaptığı açıklamalarında, “Rusya, (kendi 5. nesil savaş uçağını geliştirmesi konusunda) Türkiye Cumhuriyeti’ne yardım etmeye hazır olduğunu defalarca ifade etti, şu an için bu proje konusunda görüşme aşamasında bulunuyoruz” dedi. Türkiye daha önce, bir NATO ülkesi olmasına karşın Rusya’dan S-400 savunma sistemleri aldığı gerekçesi ile F-35 programından çıkarılmıştı. ABD ile bu uçakların ortak üretimini içeren programdan çıkarılması ardından Ankara, ‘kendi savaş uçağını yapma’ kararı almıştı. ‘Yeni S-400 tedariki konusunda görüşmelerimiz sürüyor’ Bunun yanında Şugayev, Türkiye’ye yeni bir parti S-400 hava savunma sistemi tedarik edilmesini içeren anlaşmanın ne zaman imzalanabileceğini düşündüğü sorusu üzerine, “Modern askeri Rus ürünlerinin tedariki ve beraber silah geliştirilmesi konularında görüşmelerimiz devam ediyor” cevabını verdi. Daha önce Rusya’nın askeri ihracat şirketi Rosoboronexport’un Başkanı Aleksandr Miheyev, Türkiye’ye yeni S-400 bataryaları tedarikini içeren yeni anlaşmanın bu sene bitmeden imzalanabileceğini kaydetmişti. Türkiye şimdiye dek Rusya’dan dört S-400 bataryası satın aldı. Söz konusu tedariki içeren anlaşmanın 2.5 milyar dolar değerinde olduğu biliniyor. Rosoboronexport yetkilileri, Ekim 2019’daki açıklamalarında hava savunma sisteminin roketler dahil tüm parçalarını Türkiye’ye teslim ederek, anlaşmanın şartlarını belirlenen zamandan daha önce yerine getirdiklerini belirtti. Türkiye’ye birinci parti S-400 sistemi tedarikini içeren anlaşmada opsiyon da bulunuyor. Bu, Türkiye’nin ikinci partiyi satın almak istemesi hâlinde bu ülkeye teslimata öncelik verileceği anlamına geliyor.

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