https://tr.sputniknews.com/20211114/rusyanin-askeri-ihracat-sirketi-turkiye-ile-s-400-isbirligine-devam-etmeye-haziriz-1050784933.html

Rusya’nın askeri ihracat şirketi: Türkiye ile S-400 işbirliğine devam etmeye hazırız

Rusya’nın askeri ihracat şirketi: Türkiye ile S-400 işbirliğine devam etmeye hazırız

Rusya’nın devlet askeri ihracat şirketi Rosoboronexport’un Direktörü Aleksandr Miheyev, ‘Rusya’nın Türk partnerleri ile S-400 savunma sistemleri konusunda... 14.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-14T14:12+0300

2021-11-14T14:12+0300

2021-11-14T14:13+0300

savunma

rusya

türkiye

rosoboronexport

aleksandr miheyev

s400

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Dubai Airshow havacılık fuarında gazetecilere açıklamalarda bulunan Rosoboronexport Direktörü Miheyev, Türkiye’ye yeni bir parti S-400 savunma sisteminin tedariki için ne zaman bir anlaşma imzalanabileceği ve yeni anlaşmanın teknoloji transferi içerip içermeyeceğine ilişkin soru karşısında şunları söyledi: “Rosoboronexport, S-400 sistemi konusunda işbirliğini sürdürmek de dahil olmak üzere Türkiye ile ilişkilerini geliştirmeye hazır. Tüm kararları partnerimiz ile beraber alıyoruz ve kararlarımızı, tarafların hükümetlerarası anlaşmalarına ve sözleşmeler ile belirlenen sözleşmelerine dayandırıyoruz.” Miheyev ayrıca, Rosoboronexport’un, Türkiye’ye S-400 sistemleri teslim etmesini içeren ilk anlaşmayı ‘Türk tarafının herhangi bir şikayeti olmadan yerine getirdiğini’ belirtti ve “Eminim ki yeni bir sözleşme üstünde nihai olarak anlaşılması hâlinde Türk tarafı bunu duyuracaktır” diye ekledi. “Rosoboronexport, Türkiye ile askeri-teknik işbirliği konusunda işbirliğini geliştiriyor. Endüstriyel ortaklık formatında çeşitli projeler üstünde de görüşmelerimiz oluyor” ifadelerini kullanan Miheyev, “Ülkenin hava savunmasının menfaatine olacak biçimde ilişkilerimizi geniş bir yelpazede geliştirmeye hazırız” vurgusunu yaptı. Türkiye şimdiye dek Rusya’dan dört S-400 bataryası satın aldı. Söz konusu tedariki içeren anlaşmanın 2.5 milyar dolar değerinde olduğu biliniyor. Rosoboronexport yetkilileri, Ekim 2019’daki açıklamalarında hava savunma sisteminin roketler dahil tüm parçalarını Türkiye’ye teslim ederek, anlaşmanın şartlarını belirlenen zamandan daha önce yerine getirdiklerini belirtti. Türkiye’ye birinci parti S-400 sistemi tedarikini içeren anlaşmada opsiyon da bulunuyor. Bu, Türkiye’nin ikinci partiyi satın almak istemesi hâlinde bu ülkeye teslimata öncelik verileceği anlamına geliyor.

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rusya, türkiye, rosoboronexport, aleksandr miheyev, s400