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Sağlık çalışanlarını darp ettikten sonra serbest bırakılan saldırgan, tekrar gözaltına alındı
Sağlık çalışanlarını darp ettikten sonra serbest bırakılan saldırgan, tekrar gözaltına alındı
Malatya’da hastanenin acil servisinde bir doktor ile sağlık çalışanını darp ettikten sonra yakalanıp sevk edildiği mahkemece serbest bırakılan şahıs... 14.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-14T23:09+0300
2021-11-14T23:09+0300
türkiye
malatya
gözaltı
sağlıkta şiddet
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Edinilen bilgilere göre, dün gece saatlerinde Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde meydana gelen olayda alkollü olduğu belirtilen H.A.İ.'ye getirildiği acil serviste doktor Abdullah Ercan ile koordinatör Yunus Karayılan tarafından müdahale edilmek istendi. Hastane acilini birbirine katan H.A.İ., doktor ve hastane koordinatörünü darp ederek yaraladı. Arbedede koordinatör Karayılan'ın kolu kırılırken, Dr. Ercan ise vücudunun çeşitli bölgelerine aldığı darbeler sonucu yaralandı.Olay sonrası gözaltına alınan H.A.İ. polis merkezindeki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Cumhuriyet Başsavcılığı şüphelinin serbest kalmasına itiraz etti. Mahkeme şüpheli hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı verirken, Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine verilen kararla H.A.İ. tekrar yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli H.A.İ.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
türkiye
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malatya, gözaltı, sağlıkta şiddet

Sağlık çalışanlarını darp ettikten sonra serbest bırakılan saldırgan, tekrar gözaltına alındı

23:09 14.11.2021
© İHA / HASAN ERYILMAZMalatya’da hastanenin acil servisinde bir doktor ile sağlık çalışanını darp ettikten sonra yakalanıp sevk edildiği mahkemece serbest bırakılan şahıs, Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine tekrar gözaltına alındı.
Malatya’da hastanenin acil servisinde bir doktor ile sağlık çalışanını darp ettikten sonra yakalanıp sevk edildiği mahkemece serbest bırakılan şahıs, Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine tekrar gözaltına alındı. - Sputnik Türkiye, 1920, 14.11.2021
© İHA / HASAN ERYILMAZ
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Malatya’da hastanenin acil servisinde bir doktor ile sağlık çalışanını darp ettikten sonra yakalanıp sevk edildiği mahkemece serbest bırakılan şahıs, Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine tekrar gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre, dün gece saatlerinde Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde meydana gelen olayda alkollü olduğu belirtilen H.A.İ.'ye getirildiği acil serviste doktor Abdullah Ercan ile koordinatör Yunus Karayılan tarafından müdahale edilmek istendi. Hastane acilini birbirine katan H.A.İ., doktor ve hastane koordinatörünü darp ederek yaraladı. Arbedede koordinatör Karayılan'ın kolu kırılırken, Dr. Ercan ise vücudunun çeşitli bölgelerine aldığı darbeler sonucu yaralandı.
Olay sonrası gözaltına alınan H.A.İ. polis merkezindeki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Cumhuriyet Başsavcılığı şüphelinin serbest kalmasına itiraz etti. Mahkeme şüpheli hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı verirken, Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine verilen kararla H.A.İ. tekrar yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli H.A.İ.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
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