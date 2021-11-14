https://tr.sputniknews.com/20211114/saglik-calisanlarini-darp-ettikten-sonra-serbest-birakilan-saldirgan-tekrar-gozaltina-alindi-1050794605.html

Sağlık çalışanlarını darp ettikten sonra serbest bırakılan saldırgan, tekrar gözaltına alındı

Sağlık çalışanlarını darp ettikten sonra serbest bırakılan saldırgan, tekrar gözaltına alındı

Malatya’da hastanenin acil servisinde bir doktor ile sağlık çalışanını darp ettikten sonra yakalanıp sevk edildiği mahkemece serbest bırakılan şahıs... 14.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-14T23:09+0300

2021-11-14T23:09+0300

2021-11-14T23:09+0300

türkiye

malatya

gözaltı

sağlıkta şiddet

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Edinilen bilgilere göre, dün gece saatlerinde Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde meydana gelen olayda alkollü olduğu belirtilen H.A.İ.'ye getirildiği acil serviste doktor Abdullah Ercan ile koordinatör Yunus Karayılan tarafından müdahale edilmek istendi. Hastane acilini birbirine katan H.A.İ., doktor ve hastane koordinatörünü darp ederek yaraladı. Arbedede koordinatör Karayılan'ın kolu kırılırken, Dr. Ercan ise vücudunun çeşitli bölgelerine aldığı darbeler sonucu yaralandı.Olay sonrası gözaltına alınan H.A.İ. polis merkezindeki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Cumhuriyet Başsavcılığı şüphelinin serbest kalmasına itiraz etti. Mahkeme şüpheli hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı verirken, Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine verilen kararla H.A.İ. tekrar yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli H.A.İ.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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malatya, gözaltı, sağlıkta şiddet