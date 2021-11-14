Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
KORONAVİRÜS
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına ilişkin tüm gelişmeler
https://tr.sputniknews.com/20211114/samsun-valiligi-ilimize-girebilmek-icin-asi-zorunlulugu-getirildigi-haberleri-dogru-degil-1050794468.html
Samsun Valiliği: 'İlimize girebilmek için aşı zorunluluğu getirildiği’ haberleri doğru değil
Samsun Valiliği: 'İlimize girebilmek için aşı zorunluluğu getirildiği’ haberleri doğru değil
Samsun Valiliği tarafından yapılan açıklamada, ‘2 doz aşısı olmayan Samsun’a alınmayacak’ başlıklı haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, "Çıkan... 14.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-14T23:08+0300
2021-11-14T23:08+0300
koronavirüs
samsun
valilik
koronavirüs
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/0e/1050794309_0:28:641:388_1920x0_80_0_0_db1914f48eebf6533d7482a0c141996e.jpg
Samsun İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Vekili Şevket Cinbir başkanlığında Kovid-19 salgınının yeni varyantlarının Türkiye’ye girişinin önlenmesi amacıyla İçişleri Bakanlığı’nın 13 Kasım 2021 tarihli genelgesi doğrultusunda alınması gereken tedbirleri görüştü. Samsun İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, yeni tedbirlerin 15 Kasım’dan itibaren Samsun’da uygulanmasına karar verdi ve genelgede yer alan tedbirler yayınlandı. 81 ilin valiliklerine de gönderilen genelgede yer alan tedbirler, ‘2 doz aşısı olmayan Samsun’a alınmayacak’ başlığıyla gündeme gelince sosyal medyada tartışma konusu oldu.'Genelge doğrultusunda kararlar alındı'Konuyla ilgili Samsun Valiliği’nden yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada, "Bazı ulusal basın yayın organlarında ‘2 doz aşısı olmayan Samsun’a alınmayacak’ başlığıyla çıkan haberlerde, haber başlıklarının vatandaşlarımız tarafından ‘ilimize gerek yurt dışından gerekse yurt içinden gelecek olanların aşısı olmadan ilimize alınmayacağı, ilimize girebilmek için aşı zorunluluğu getirildiği’ şeklinde anlaşılması üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur. Samsun İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuz, Kovid-19 salgınının yeni varyantlarının ülkemize girişinin önlenmesi amacıyla İçişleri Bakanlığı’nın 13 Kasım 2021 tarih ve E-89780865-153-18513 sayılı genelgesi doğrultusunda tüm illerimizde olduğu gibi ilimizde de 13 Kasım 2021 tarihinde toplanarak gelen genelge doğrultusunda kararlar almıştır. Bazı ulusal basın yayın organlarında, ‘2 doz aşısı olmayan Samsun’a alınmayacak’ başlığıyla çıkan haberler nedeniyle, ‘ilimize gelecek olan tüm vatandaşlarımıza aşı zorunluluğu getirildiği veya aşısı olmayanların ilimize alınmayacağı’ şeklinde yanlış anlaşılmalar meydana gelmiştir. Çıkan haberlerin içeriği okunduğunda böyle bir durumun söz konusu olmadığı, haber başlıkları ile haberin içeriğinin uyuşmadığı, haber başlığının çarpıtıldığı net bir şekilde görülecektir” denildi.
https://tr.sputniknews.com/20211114/samsunda-koronavirusle-mucadele-kapsaminda-yeni-yasak-karari-1050783475.html
samsun
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/0e/1050794309_0:0:517:388_1920x0_80_0_0_f673e3af2e7966d6249df505305f9177.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
samsun, valilik, koronavirüs

Samsun Valiliği: 'İlimize girebilmek için aşı zorunluluğu getirildiği’ haberleri doğru değil

23:08 14.11.2021
© DHASamsun Valiliği’nden aşı açıklaması
Samsun Valiliği’nden aşı açıklaması - Sputnik Türkiye, 1920, 14.11.2021
© DHA
Abone ol
Samsun Valiliği tarafından yapılan açıklamada, ‘2 doz aşısı olmayan Samsun’a alınmayacak’ başlıklı haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, "Çıkan haberlerin içeriği okunduğunda böyle bir durumun söz konusu olmadığı, haber başlıkları ile haberin içeriğinin uyuşmadığı, haber başlığının çarpıtıldığı net bir şekilde görülecektir” denildi.
Samsun İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Vekili Şevket Cinbir başkanlığında Kovid-19 salgınının yeni varyantlarının Türkiye’ye girişinin önlenmesi amacıyla İçişleri Bakanlığı’nın 13 Kasım 2021 tarihli genelgesi doğrultusunda alınması gereken tedbirleri görüştü. Samsun İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, yeni tedbirlerin 15 Kasım’dan itibaren Samsun’da uygulanmasına karar verdi ve genelgede yer alan tedbirler yayınlandı. 81 ilin valiliklerine de gönderilen genelgede yer alan tedbirler, ‘2 doz aşısı olmayan Samsun’a alınmayacak’ başlığıyla gündeme gelince sosyal medyada tartışma konusu oldu.

'Genelge doğrultusunda kararlar alındı'

Konuyla ilgili Samsun Valiliği’nden yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada, "Bazı ulusal basın yayın organlarında ‘2 doz aşısı olmayan Samsun’a alınmayacak’ başlığıyla çıkan haberlerde, haber başlıklarının vatandaşlarımız tarafından ‘ilimize gerek yurt dışından gerekse yurt içinden gelecek olanların aşısı olmadan ilimize alınmayacağı, ilimize girebilmek için aşı zorunluluğu getirildiği’ şeklinde anlaşılması üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur. Samsun İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuz, Kovid-19 salgınının yeni varyantlarının ülkemize girişinin önlenmesi amacıyla İçişleri Bakanlığı’nın 13 Kasım 2021 tarih ve E-89780865-153-18513 sayılı genelgesi doğrultusunda tüm illerimizde olduğu gibi ilimizde de 13 Kasım 2021 tarihinde toplanarak gelen genelge doğrultusunda kararlar almıştır. Bazı ulusal basın yayın organlarında, ‘2 doz aşısı olmayan Samsun’a alınmayacak’ başlığıyla çıkan haberler nedeniyle, ‘ilimize gelecek olan tüm vatandaşlarımıza aşı zorunluluğu getirildiği veya aşısı olmayanların ilimize alınmayacağı’ şeklinde yanlış anlaşılmalar meydana gelmiştir. Çıkan haberlerin içeriği okunduğunda böyle bir durumun söz konusu olmadığı, haber başlıkları ile haberin içeriğinin uyuşmadığı, haber başlığının çarpıtıldığı net bir şekilde görülecektir” denildi.
Pfizer - koronavirüs aşısı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.11.2021
Samsun'da koronavirüsle mücadele kapsamında yeni yasak kararı
13:22
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
DünSezgin Baran Korkmaz’ın dava açtığı CHP’li Başarır: Yavuz hırsız ev sahibini bastırır
Dünİsrail’den 5-11 yaş grubuna Kovid-19 aşı onayı
DünAbdurrahman Dilipak: Altıncı aşıyla çip takacaklar
DünTarkan'dan kadın cinayetlerine tepki: Bu böyle gitmez
DünSağlık çalışanlarını darp ettikten sonra serbest bırakılan saldırgan, tekrar gözaltına alındı
DünSamsun Valiliği: 'İlimize girebilmek için aşı zorunluluğu getirildiği’ haberleri doğru değil
DünAtilla Yayla: CHP kapatılmalı
Dünİran'ın tek başına 12 Avrupa ülkesi kadar doğal gaz tükettiği açıklandı
DünÜmraniye'de zincirleme kaza: 1'i ağır 8 yaralı
DünBulgaristan'da cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kaldı
DünCumhurbaşkanı Erdoğan: ABD, S-400'leri iade edin diyor, başımızın çaresine bakacağız
DünUkrayna ordusunun ‘göçmenleri yok ederiz’ açıklamasına Rusya’dan yorum: Ukrayna Avrupa’dır
DünLugansk: Ukrayna ordusunun ateş açması sonucu gaz boru hattı zarar gördü
DünAK Partili Veysel Eroğlu: Bizim bildiklerimizi bilseniz yerinizde duramazsınız
DünCHP Sözcüsü Öztrak’tan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a: 'Kitap okumayan, ekonominin kitabını yazamaz'
DünAnkara'da freni boşalan kamyon araçları ezdi
DünBBC, trans aktivistleri kızdırdı: Gazetecilik duygularınızı incitebilir, buna alışmalısınız
DünTürkiye'de son 24 saatte 21 bin 624 kişinin testi pozitif çıktı, 189 kişi yaşamını yitirdi
DünErmenistan: Azerbaycan ile sınır bölgesinde yoğun çatışma yaşandı
DünTHY, 4 ülkeye uçuşları durdurdu