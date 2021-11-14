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'Seks işçiliği yapan öğrenciler için eğitim fırsatı' sunan üniversite, tepkiye yol açtı
'Seks işçiliği yapan öğrenciler için eğitim fırsatı' sunan üniversite, tepkiye yol açtı
İngiltere'deki Durham Üniversitesi, seks işçisi olarak çalışan öğrencilere eğitim vermek için bir program hazırladı. Üniversitenin bu programı, tepki çekti. 14.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-14T01:20+0300
2021-11-14T01:20+0300
dünya
ingiltere
üniversite
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Independent Türkçe'nin haberine göre, Durham kentindeki üniversitenin öğrenci birliği, "seks sektöründe bulunan öğrenciler için eğitim fırsatı" sunulduğuna dair tüm öğrencilere ve çalışanlara bir e-posta gönderdi.Chronicle'ın 12 Kasım tarihli haberine göre metinde seks işçiliği yapan öğrencilerin "desteğe ulaşmakta hiçbir sorun yaşamaması gerektiği" belirtilirken, eğitimin önyargılardan bağımsız şekilde bilgi ve tavsiye sunmayı hedeflediği ifade edildi.E-postada eğitimlerin, seks endüstrisinde çalışan kişilere destek sağlayan uzmanlar tarafından verileceği de belirtildi.Öğrenci birliğinin metninde, "Seks işçiliğini teşvik etmeyi değil, öğrencilerimizi desteklemeyi amaçlıyoruz. Toplumsal yaftalamaların, risk altında olan ve ihtiyaç duyduğu desteğe erişmeye çalışan öğrencilerin önünde engel oluşturmamasını sağlamayı hedefliyoruz" dendi.Öte yandan Birleşik Krallık Yüksek Eğitimden Sorumlu Bakan Yardımcısı Michelle Donelan, üniversitenin kararını eleştirerek bunun "kadınları sömüren tehlikeli bir sektörü meşru hale getirdiğini" savundu.Donelan, "Böyle bir şey yapan herhangi bir üniversite, öğrencilerini koruma görevini yerine getiremiyor demektir. Sömürülen kadınlara destek verilmesi kesinlikle önemli. Fakat bu eğitim cinselliğin satılmasını normalleştiriyor. Böyle bir şeyin bizim üniversitelerimizde yeri yok" ifadelerini kullandı.Üniversiteden yapılan açıklamadaysa eğitim projesinin öğrencilerin güvenliğini sağlamak için yapıldığı, çalışmanın öğrencilerden gelen talepler doğrultusunda ve üniversitenin ilgili birimlerine danışılarak hazırlandığı belirtildi.
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ingiltere, üniversite

'Seks işçiliği yapan öğrenciler için eğitim fırsatı' sunan üniversite, tepkiye yol açtı

01:20 14.11.2021
© AAÜniversite- Öğrenci
Üniversite- Öğrenci - Sputnik Türkiye, 1920, 14.11.2021
© AA
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İngiltere'deki Durham Üniversitesi, seks işçisi olarak çalışan öğrencilere eğitim vermek için bir program hazırladı. Üniversitenin bu programı, tepki çekti.
Independent Türkçe'nin haberine göre, Durham kentindeki üniversitenin öğrenci birliği, "seks sektöründe bulunan öğrenciler için eğitim fırsatı" sunulduğuna dair tüm öğrencilere ve çalışanlara bir e-posta gönderdi.
Chronicle'ın 12 Kasım tarihli haberine göre metinde seks işçiliği yapan öğrencilerin "desteğe ulaşmakta hiçbir sorun yaşamaması gerektiği" belirtilirken, eğitimin önyargılardan bağımsız şekilde bilgi ve tavsiye sunmayı hedeflediği ifade edildi.
E-postada eğitimlerin, seks endüstrisinde çalışan kişilere destek sağlayan uzmanlar tarafından verileceği de belirtildi.
Öğrenci birliğinin metninde, "Seks işçiliğini teşvik etmeyi değil, öğrencilerimizi desteklemeyi amaçlıyoruz. Toplumsal yaftalamaların, risk altında olan ve ihtiyaç duyduğu desteğe erişmeye çalışan öğrencilerin önünde engel oluşturmamasını sağlamayı hedefliyoruz" dendi.
Öte yandan Birleşik Krallık Yüksek Eğitimden Sorumlu Bakan Yardımcısı Michelle Donelan, üniversitenin kararını eleştirerek bunun "kadınları sömüren tehlikeli bir sektörü meşru hale getirdiğini" savundu.
Donelan, "Böyle bir şey yapan herhangi bir üniversite, öğrencilerini koruma görevini yerine getiremiyor demektir. Sömürülen kadınlara destek verilmesi kesinlikle önemli. Fakat bu eğitim cinselliğin satılmasını normalleştiriyor. Böyle bir şeyin bizim üniversitelerimizde yeri yok" ifadelerini kullandı.
Üniversiteden yapılan açıklamadaysa eğitim projesinin öğrencilerin güvenliğini sağlamak için yapıldığı, çalışmanın öğrencilerden gelen talepler doğrultusunda ve üniversitenin ilgili birimlerine danışılarak hazırlandığı belirtildi.
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