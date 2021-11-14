Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20211114/sezgin-baran-korkmazin-dava-actigi-chpli-basarir-yavuz-hirsiz-ev-sahibini-bastirir-1050795414.html
Sezgin Baran Korkmaz’ın dava açtığı CHP’li Başarır: Yavuz hırsız ev sahibini bastırır
Sezgin Baran Korkmaz’ın dava açtığı CHP’li Başarır: Yavuz hırsız ev sahibini bastırır
Uluslararası kara para aklama suçundan hem Türkiye'de hem de ABD'de yargılanan ve ABD'nin talebiyle Avusturya'da tutuklu bulunan Sezgin Baran Korkmaz'ın dava... 14.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-14T23:56+0300
2021-11-14T23:56+0300
türkiye
chp
uğur dündar
milletvekili
sezgin baran korkmaz
ali mahir başarır
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/1d/1043311371_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_44c0844abb3a3c5cc6c61c2647c3c96a.jpg
Uluslararası kara para aklama suçundan hem Türkiye'de hem de ABD'de yargılanan ve ABD'nin talebiyle Avusturya'da tutuklu bulunan Sezgin Baran Korkmaz, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ve gazeteci Uğur Dündar’a manevi tazminat davası açtı. CHP’li Başarır, “Bir ülkede yargı görevini yapmazsa ya da yargı görevini tamamlamazsa yavuz hırsız ev sahibini bastırır” dedi.Gazete Duvar'ın aktardığı habere göre; Sezgin Baran Korkmaz’ın “küçük düşürüldüğü” gerekçesiyle dava açtığını belirten CHP’li Başarır, “Peki Sezgin Baran Korkmaz ve onunla bu ülkede iş tutanlar, ona yargıda kalkan olanlar, siz bizim ülkemizi küçük düşürmediniz mi? Biz, Sezgin Baran Korkmaz’ı daha ne kadar küçültebiliriz ki? Eğer bir ülkede yargı görevini yapmazsa ya da yargı görevini yapıp tamamlamazsa yavuz hırsız ev sahibini bastırır” sözlerini dile getirdi.'Bu kişi bize dava açma cesaretinde bulunuyor'Korkmaz’ın şu an yurt dışında tutuklu bulunduğunu söyleyen CHP’li Başarır, “Ülkemizde gördük ki Sezgin Baran Korkmaz’ın mal varlığındaki tedbiri kaldırdılar, yurt dışına çıkış yasağını kaldırdılar. Sezgin Baran Korkmaz baktı ki kendisiyle iş tutan bir sürü insana dava bile açmadılar, ben dava açayım dedi, Uğur Dündar’a, Ali Mahir Başarır’a. Nasıl bir dönemde yaşıyoruz. Bunu duyduğumda inanamadım. Bu kişi bize dava açma cesaretinde bulunuyor. MASAK raporunu, hakkındaki iddiaları görmüyor herhâlde hiç kimse. O MASAK raporunu Uğur Dündar yazmadı, ben yazmadım. Kara para aklama suçunu işlediğine dair o raporu biz ortaya koymadık. İşte benim ülkemde yargı görevini yapmazsa, Sezgin Baran Korkmaz’da siyasetçiye, gazeteciye dava açacak cesareti kendinde bulur. Yazıklar olsun” dedi.
https://tr.sputniknews.com/20211111/sezgin-baran-korkmaz-ugur-dundara-dava-acti-1050703175.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/1d/1043311371_127:0:775:486_1920x0_80_0_0_f8b1fb3e4fae6dfd98de12158d567580.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
chp, uğur dündar, milletvekili, sezgin baran korkmaz, ali mahir başarır

Sezgin Baran Korkmaz’ın dava açtığı CHP’li Başarır: Yavuz hırsız ev sahibini bastırır

23:56 14.11.2021
© AAAli Mahir Başarır
Ali Mahir Başarır - Sputnik Türkiye, 1920, 14.11.2021
© AA
Abone ol
Uluslararası kara para aklama suçundan hem Türkiye'de hem de ABD'de yargılanan ve ABD'nin talebiyle Avusturya'da tutuklu bulunan Sezgin Baran Korkmaz'ın dava açtığı CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır "Eğer bir ülkede yargı görevini yapmazsa ya da yargı görevini yapıp tamamlamazsa yavuz hırsız ev sahibini bastırır" dedi.
Uluslararası kara para aklama suçundan hem Türkiye'de hem de ABD'de yargılanan ve ABD'nin talebiyle Avusturya'da tutuklu bulunan Sezgin Baran Korkmaz, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ve gazeteci Uğur Dündar’a manevi tazminat davası açtı. CHP’li Başarır, “Bir ülkede yargı görevini yapmazsa ya da yargı görevini tamamlamazsa yavuz hırsız ev sahibini bastırır” dedi.
Gazete Duvar'ın aktardığı habere göre; Sezgin Baran Korkmaz’ın “küçük düşürüldüğü” gerekçesiyle dava açtığını belirten CHP’li Başarır, “Peki Sezgin Baran Korkmaz ve onunla bu ülkede iş tutanlar, ona yargıda kalkan olanlar, siz bizim ülkemizi küçük düşürmediniz mi? Biz, Sezgin Baran Korkmaz’ı daha ne kadar küçültebiliriz ki? Eğer bir ülkede yargı görevini yapmazsa ya da yargı görevini yapıp tamamlamazsa yavuz hırsız ev sahibini bastırır” sözlerini dile getirdi.

'Bu kişi bize dava açma cesaretinde bulunuyor'

Korkmaz’ın şu an yurt dışında tutuklu bulunduğunu söyleyen CHP’li Başarır, “Ülkemizde gördük ki Sezgin Baran Korkmaz’ın mal varlığındaki tedbiri kaldırdılar, yurt dışına çıkış yasağını kaldırdılar. Sezgin Baran Korkmaz baktı ki kendisiyle iş tutan bir sürü insana dava bile açmadılar, ben dava açayım dedi, Uğur Dündar’a, Ali Mahir Başarır’a. Nasıl bir dönemde yaşıyoruz. Bunu duyduğumda inanamadım. Bu kişi bize dava açma cesaretinde bulunuyor. MASAK raporunu, hakkındaki iddiaları görmüyor herhâlde hiç kimse. O MASAK raporunu Uğur Dündar yazmadı, ben yazmadım. Kara para aklama suçunu işlediğine dair o raporu biz ortaya koymadık. İşte benim ülkemde yargı görevini yapmazsa, Sezgin Baran Korkmaz’da siyasetçiye, gazeteciye dava açacak cesareti kendinde bulur. Yazıklar olsun” dedi.
Sezgin Baran Korkmaz - Sputnik Türkiye, 1920, 11.11.2021
TÜRKİYE
Sezgin Baran Korkmaz, Uğur Dündar’a dava açtı
11 Kasım, 15:54
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
DünSezgin Baran Korkmaz’ın dava açtığı CHP’li Başarır: Yavuz hırsız ev sahibini bastırır
Dünİsrail’den 5-11 yaş grubuna Kovid-19 aşı onayı
DünAbdurrahman Dilipak: Altıncı aşıyla çip takacaklar
DünTarkan'dan kadın cinayetlerine tepki: Bu böyle gitmez
DünSağlık çalışanlarını darp ettikten sonra serbest bırakılan saldırgan, tekrar gözaltına alındı
DünSamsun Valiliği: 'İlimize girebilmek için aşı zorunluluğu getirildiği’ haberleri doğru değil
DünAtilla Yayla: CHP kapatılmalı
Dünİran'ın tek başına 12 Avrupa ülkesi kadar doğal gaz tükettiği açıklandı
DünÜmraniye'de zincirleme kaza: 1'i ağır 8 yaralı
DünBulgaristan'da cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kaldı
DünCumhurbaşkanı Erdoğan: ABD, S-400'leri iade edin diyor, başımızın çaresine bakacağız
DünUkrayna ordusunun ‘göçmenleri yok ederiz’ açıklamasına Rusya’dan yorum: Ukrayna Avrupa’dır
DünLugansk: Ukrayna ordusunun ateş açması sonucu gaz boru hattı zarar gördü
DünAK Partili Veysel Eroğlu: Bizim bildiklerimizi bilseniz yerinizde duramazsınız
DünCHP Sözcüsü Öztrak’tan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a: 'Kitap okumayan, ekonominin kitabını yazamaz'
DünAnkara'da freni boşalan kamyon araçları ezdi
DünBBC, trans aktivistleri kızdırdı: Gazetecilik duygularınızı incitebilir, buna alışmalısınız
DünTürkiye'de son 24 saatte 21 bin 624 kişinin testi pozitif çıktı, 189 kişi yaşamını yitirdi
DünErmenistan: Azerbaycan ile sınır bölgesinde yoğun çatışma yaşandı
DünTHY, 4 ülkeye uçuşları durdurdu