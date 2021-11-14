https://tr.sputniknews.com/20211114/sezgin-baran-korkmazin-dava-actigi-chpli-basarir-yavuz-hirsiz-ev-sahibini-bastirir-1050795414.html

Sezgin Baran Korkmaz’ın dava açtığı CHP’li Başarır: Yavuz hırsız ev sahibini bastırır

Sezgin Baran Korkmaz’ın dava açtığı CHP’li Başarır: Yavuz hırsız ev sahibini bastırır

Uluslararası kara para aklama suçundan hem Türkiye'de hem de ABD'de yargılanan ve ABD'nin talebiyle Avusturya'da tutuklu bulunan Sezgin Baran Korkmaz'ın dava... 14.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-14T23:56+0300

2021-11-14T23:56+0300

2021-11-14T23:56+0300

türkiye

chp

uğur dündar

milletvekili

sezgin baran korkmaz

ali mahir başarır

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Uluslararası kara para aklama suçundan hem Türkiye'de hem de ABD'de yargılanan ve ABD'nin talebiyle Avusturya'da tutuklu bulunan Sezgin Baran Korkmaz, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ve gazeteci Uğur Dündar’a manevi tazminat davası açtı. CHP’li Başarır, “Bir ülkede yargı görevini yapmazsa ya da yargı görevini tamamlamazsa yavuz hırsız ev sahibini bastırır” dedi.Gazete Duvar'ın aktardığı habere göre; Sezgin Baran Korkmaz’ın “küçük düşürüldüğü” gerekçesiyle dava açtığını belirten CHP’li Başarır, “Peki Sezgin Baran Korkmaz ve onunla bu ülkede iş tutanlar, ona yargıda kalkan olanlar, siz bizim ülkemizi küçük düşürmediniz mi? Biz, Sezgin Baran Korkmaz’ı daha ne kadar küçültebiliriz ki? Eğer bir ülkede yargı görevini yapmazsa ya da yargı görevini yapıp tamamlamazsa yavuz hırsız ev sahibini bastırır” sözlerini dile getirdi.'Bu kişi bize dava açma cesaretinde bulunuyor'Korkmaz’ın şu an yurt dışında tutuklu bulunduğunu söyleyen CHP’li Başarır, “Ülkemizde gördük ki Sezgin Baran Korkmaz’ın mal varlığındaki tedbiri kaldırdılar, yurt dışına çıkış yasağını kaldırdılar. Sezgin Baran Korkmaz baktı ki kendisiyle iş tutan bir sürü insana dava bile açmadılar, ben dava açayım dedi, Uğur Dündar’a, Ali Mahir Başarır’a. Nasıl bir dönemde yaşıyoruz. Bunu duyduğumda inanamadım. Bu kişi bize dava açma cesaretinde bulunuyor. MASAK raporunu, hakkındaki iddiaları görmüyor herhâlde hiç kimse. O MASAK raporunu Uğur Dündar yazmadı, ben yazmadım. Kara para aklama suçunu işlediğine dair o raporu biz ortaya koymadık. İşte benim ülkemde yargı görevini yapmazsa, Sezgin Baran Korkmaz’da siyasetçiye, gazeteciye dava açacak cesareti kendinde bulur. Yazıklar olsun” dedi.

https://tr.sputniknews.com/20211111/sezgin-baran-korkmaz-ugur-dundara-dava-acti-1050703175.html

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