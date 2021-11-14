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Türkiye
Erdoğan: Ekonominin kitabını yazdık, yazmaya devam ediyoruz
https://tr.sputniknews.com/20211114/soylu-bazilari-fazla-gelirle-az-is-yapiyor-ve-kabahati-de-hukumete-bulmaya-calisiyorlar-1050785149.html
Soylu: Bazıları fazla gelirle az iş yapıyor ve kabahati de hükümete bulmaya çalışıyorlar
Soylu: Bazıları fazla gelirle az iş yapıyor ve kabahati de hükümete bulmaya çalışıyorlar
Adıyaman'da konuşan İçişleri Bakanı Soylu, "Milyarlarca lira her belediyeye nasıl gidiyorsa her siyasi partinin belediyesine de aynı şekilde gidiyor ama hizmet... 14.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-14T14:24+0300
2021-11-14T14:24+0300
adıyaman
süleyman soylu
belediye
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adıyaman Valiliği'ni ziyaret ederek, ​​​​​​​İl Özel İdaresi Meclis Toplantısı'na katıldı. Burada meclis üyelerine seslenen Soylu, 20 yıldır Türkiye'nin altyapı yatırımlarının önemli bir noktaya geldiğini söyledi: "Huzur olan yerde yatırım var, huzur olan yerde eğitim var. Huzur olan yerde sağlık, umut, gelecek var. Biz 21. yüzyılın başında Sayın Cumhurbaşkanımızın riyasetinde büyük devrimler gerçekleştirdik. Kimsenin aklına gelmeyecek, hayalinden geçmeyecek işleri yaptık. Kimsenin zihninde bile tartışamayacağı dönüşümleri, gelişimleri ve devrimleri gerçekleştirdik. Ret, inkar ve asimilasyon politikalarının tamamını Sayın Cumhurbaşkanımız, milletimizden aldığı güç ve burada tam da ülkemizin olması gerektiği gibi elinin tersiyle itti ve bu ülkede hem birliği hem de kardeşliği oluşturdu. Bütün bunlarla birlikte elbette ki hem yatırım hem kardeşlik hem de gelecek ikliminin oluştuğu bir Türkiye tablosuyla karşı karşıyayız." Soylu, etraflarındaki coğrafyayı bu duruma düşürenin Batı olduğunu vurgulayarak 'Orta Doğu, Kafkasya, Orta Asya ve Balkanlar'ı bir şekilde kaosun içerisine düşürmek, bazılarını savaş ve çatışma cenderesinin içerisine düşürebilmek için ellerinden geleni yaptıklarını ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yönetimindeki Türkiye'nin bu duruma düşmediğini' ifade etti. Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Tunceli'den Şırnak'a kadar, Diyarbakır'ın köylerinden Hakkari'nin köylerine kadar, buralarda köylerin boşaltılması söz konusuydu. Şimdi tam tersi oldu. İnsanlar köylerine tekrar geri dönmeye başladı. Bu bizim eski Türkiye'den yeni Türkiye'ye geçişimizdeki en büyük avantajlardan birisi olarak önümüzde durmaktadır. Yani biz geriye gitmiyoruz, tam tersi. Avrupa ve Batı ile olan makasımızı tam 300 yıldır açtılar. Şimdi biz bunu yavaş yavaş kapıyoruz ve gelecek nesillere altyapısı güçlü bir Türkiye bırakıyoruz. Yolları, barajları, üniversiteleri, 81 vilayetimizde üniversite var, savunma sanayisi, Türkiye'nin her tarafında üretimi olan ve bütün bunlarla birlikte özgürlüğünü, hürriyetini, demokrasisini o günden bugüne kadar daha ileri getirmiş bir Türkiye bırakıyoruz gelecek nesillerimize. Etrafımızdaki coğrafyayla ve dünyayla aramızdaki makası kendi lehimize kapatıyoruz. Bu bizim için önemli. Bizim yapmamız ve sizin yapmanız gereken 2023, 2053, 2071 hedeflerimiz var. Bunlar bakidir, biz bu hedeflerimize doğru yürüyeceğiz." Soylu, bazen haksızlıklarla karşılaştıklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti: "Seçimler oluyor, belediyeler çok doğal olarak parti değiştiriyorlar. Diyorlar ki 'Beni engelliyorlar.' Nasıl engelliyoruz? Paranda bir kesinti var mı? Hiçbir kesinti yok. Milyarlarca lira her belediyeye nasıl gidiyorsa her siyasi partinin belediyesine de aynı şekilde gidiyor ama hizmet edememesinin bir mazeretini ortaya koyabilmek, yatırım yapamamasının bir mazeretini ortaya koyabilmek için kolaylığa kaçanlar var. Siz az gelirle fazla iş yapıyorsunuz. Bazıları fazla gelirle az iş yapıyor ve kabahati de hükümete bulmaya çalışıyorlar. Senin parandan kesinti yapılıyor mu? Yok böyle bir şey. Tam tersi fazlasıyla geliyor."
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adıyaman, süleyman soylu, belediye

Soylu: Bazıları fazla gelirle az iş yapıyor ve kabahati de hükümete bulmaya çalışıyorlar

14:24 14.11.2021
© AA / Adsız Günebakanİçişleri Bakanı Süleyman Soylu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu - Sputnik Türkiye, 1920, 14.11.2021
© AA / Adsız Günebakan
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Adıyaman'da konuşan İçişleri Bakanı Soylu, "Milyarlarca lira her belediyeye nasıl gidiyorsa her siyasi partinin belediyesine de aynı şekilde gidiyor ama hizmet edememesinin bir mazeretini ortaya koyabilmek, yatırım yapamamasının bir mazeretini ortaya koyabilmek için kolaylığa kaçanlar var" dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adıyaman Valiliği'ni ziyaret ederek, ​​​​​​​İl Özel İdaresi Meclis Toplantısı'na katıldı.
Burada meclis üyelerine seslenen Soylu, 20 yıldır Türkiye'nin altyapı yatırımlarının önemli bir noktaya geldiğini söyledi: "Huzur olan yerde yatırım var, huzur olan yerde eğitim var. Huzur olan yerde sağlık, umut, gelecek var. Biz 21. yüzyılın başında Sayın Cumhurbaşkanımızın riyasetinde büyük devrimler gerçekleştirdik. Kimsenin aklına gelmeyecek, hayalinden geçmeyecek işleri yaptık. Kimsenin zihninde bile tartışamayacağı dönüşümleri, gelişimleri ve devrimleri gerçekleştirdik. Ret, inkar ve asimilasyon politikalarının tamamını Sayın Cumhurbaşkanımız, milletimizden aldığı güç ve burada tam da ülkemizin olması gerektiği gibi elinin tersiyle itti ve bu ülkede hem birliği hem de kardeşliği oluşturdu. Bütün bunlarla birlikte elbette ki hem yatırım hem kardeşlik hem de gelecek ikliminin oluştuğu bir Türkiye tablosuyla karşı karşıyayız."
Soylu, etraflarındaki coğrafyayı bu duruma düşürenin Batı olduğunu vurgulayarak 'Orta Doğu, Kafkasya, Orta Asya ve Balkanlar'ı bir şekilde kaosun içerisine düşürmek, bazılarını savaş ve çatışma cenderesinin içerisine düşürebilmek için ellerinden geleni yaptıklarını ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yönetimindeki Türkiye'nin bu duruma düşmediğini' ifade etti.
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Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Tunceli'den Şırnak'a kadar, Diyarbakır'ın köylerinden Hakkari'nin köylerine kadar, buralarda köylerin boşaltılması söz konusuydu. Şimdi tam tersi oldu. İnsanlar köylerine tekrar geri dönmeye başladı. Bu bizim eski Türkiye'den yeni Türkiye'ye geçişimizdeki en büyük avantajlardan birisi olarak önümüzde durmaktadır. Yani biz geriye gitmiyoruz, tam tersi. Avrupa ve Batı ile olan makasımızı tam 300 yıldır açtılar. Şimdi biz bunu yavaş yavaş kapıyoruz ve gelecek nesillere altyapısı güçlü bir Türkiye bırakıyoruz. Yolları, barajları, üniversiteleri, 81 vilayetimizde üniversite var, savunma sanayisi, Türkiye'nin her tarafında üretimi olan ve bütün bunlarla birlikte özgürlüğünü, hürriyetini, demokrasisini o günden bugüne kadar daha ileri getirmiş bir Türkiye bırakıyoruz gelecek nesillerimize. Etrafımızdaki coğrafyayla ve dünyayla aramızdaki makası kendi lehimize kapatıyoruz. Bu bizim için önemli. Bizim yapmamız ve sizin yapmanız gereken 2023, 2053, 2071 hedeflerimiz var. Bunlar bakidir, biz bu hedeflerimize doğru yürüyeceğiz."
Soylu, bazen haksızlıklarla karşılaştıklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti: "Seçimler oluyor, belediyeler çok doğal olarak parti değiştiriyorlar. Diyorlar ki 'Beni engelliyorlar.' Nasıl engelliyoruz? Paranda bir kesinti var mı? Hiçbir kesinti yok. Milyarlarca lira her belediyeye nasıl gidiyorsa her siyasi partinin belediyesine de aynı şekilde gidiyor ama hizmet edememesinin bir mazeretini ortaya koyabilmek, yatırım yapamamasının bir mazeretini ortaya koyabilmek için kolaylığa kaçanlar var. Siz az gelirle fazla iş yapıyorsunuz. Bazıları fazla gelirle az iş yapıyor ve kabahati de hükümete bulmaya çalışıyorlar. Senin parandan kesinti yapılıyor mu? Yok böyle bir şey. Tam tersi fazlasıyla geliyor."
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