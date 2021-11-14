Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20211114/tekirdagda-bir-genc-anne-ve-babasini-silahla-oldurup-intihar-etti-1050777876.html
Tekirdağ'da bir genç, anne ve babasını silahla öldürüp intihar etti
Tekirdağ'da bir genç, anne ve babasını silahla öldürüp intihar etti
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir genç, anne ve babasını silahla öldürdükten sonra intihar etti. 14.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-14T03:09+0300
2021-11-14T03:11+0300
türkiye
tekirdağ
cinayet
intihar
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/0e/1050777964_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_c881a4025d68586e29b1717ea0f77ae2.jpg
Alipaşa Mahallesi Yankı Sokak'ta yaşayan Ali Eren Arslankılıç (20), henüz belirlenemeyen nedenle annesi Nurhan (57) ve babası Ali Arslankılıç (60) ile tartışmaya başladı.Tartışmanın büyümesi üzerine Ali Eren Arslankılıç, emekli albay olan babasının beylik tabancasını alarak önce anne ve babasına, ardından da kendi başına ateş etti.İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Sağlık ekibi, Nurhan ve Ali Arslankılıç'ın olay yerinde öldüğünü belirledi.Ambulansla Çorlu Devlet Hastanesine kaldırılan Ali Eren Arslankılıç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Cumhuriyet savcısı ve polisin incelemesinin ardından cesetler Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı da olay yerine gelerek bilgi aldı.
türkiye
tekirdağ
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/0e/1050777964_66:0:1133:800_1920x0_80_0_0_7d26d88974eb345dbcbd373a579e2a54.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
tekirdağ, cinayet, intihar

Tekirdağ'da bir genç, anne ve babasını silahla öldürüp intihar etti

03:09 14.11.2021 (güncellendi: 03:11 14.11.2021)
© AA / Süleyman Coşkun BozyelTekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir genç, anne ve babasını silahla öldürdükten sonra intihar etti. Polis olay yerinde inceleme yaptı.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir genç, anne ve babasını silahla öldürdükten sonra intihar etti. Polis olay yerinde inceleme yaptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 14.11.2021
© AA / Süleyman Coşkun Bozyel
Abone ol
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir genç, anne ve babasını silahla öldürdükten sonra intihar etti.
Alipaşa Mahallesi Yankı Sokak'ta yaşayan Ali Eren Arslankılıç (20), henüz belirlenemeyen nedenle annesi Nurhan (57) ve babası Ali Arslankılıç (60) ile tartışmaya başladı.
Tartışmanın büyümesi üzerine Ali Eren Arslankılıç, emekli albay olan babasının beylik tabancasını alarak önce anne ve babasına, ardından da kendi başına ateş etti.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibi, Nurhan ve Ali Arslankılıç'ın olay yerinde öldüğünü belirledi.
Ambulansla Çorlu Devlet Hastanesine kaldırılan Ali Eren Arslankılıç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Cumhuriyet savcısı ve polisin incelemesinin ardından cesetler Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı da olay yerine gelerek bilgi aldı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
03:52Fransa'da Sarı Yelekler, protestoların 3. yılı kutlamalarına hazırlık için sokaklara çıktı
03:37Muharrem İnce: Muhalefetin görevi proje üretmektir, hesap sormak yargının işidir
03:09Tekirdağ'da bir genç, anne ve babasını silahla öldürüp intihar etti
02:32Düğündeki kavgada otomobili insanların üzerine sürdü: 6 yaralı
02:08BM İklim Değişikliği Konferansı'nda anlaşmaya varıldı
01:49Suudi Arabistan: İran ile görüşmeleri sürdüreceğiz
01:20'Seks işçiliği yapan öğrenciler için eğitim fırsatı' sunan üniversite, tepkiye yol açtı
00:49Azerbaycan ve Ermenistan savunma bakanlarından karşılıklı ‘ateş açma’ suçlamaları
00:36İstanbul'da bir taksici, 'karşıya geçme' gerekçesiyle aracına almadığı gazeteciye saldırdı
00:33BM Genel Sekreteri Guterres: Hala iklim felaketinin kapısını çalıyoruz
00:22Belarus sınırında görev yapan Polonyalı asker hayatını kaybetti
00:13Filipinler'de devlet başkanının kızı, başkan yardımcısı adayı oldu
DünNYT: ABD, Suriye'de IŞİD'le mücadele sırasında yaklaşık 70 kişilik sivil bir grubu vurdu
DünSırbistan lideri Vucic: Putin ile gaz fiyatları konusunda görüş birliğine varmayı umuyorum
DünBakan Soylu: Kılıçdaroğlu bize neyin hesabını soracaksın?
DünAvustralya Savunma Bakanı: ABD'nin Tayvan'ı Çin'e karşı savunmasını destekleyeceğiz
DünCebelitarık Teknik Direktörü Julio Ribas: Türkiye bizden üstündü
DünRusya: İdlib’de militanların saldırısında 2 Suriyeli asker hayatını kaybetti
DünTürkiye genelindeki 112 acil çağrı merkezleri 89 milyon çağrıyı yanıtladı
DünRus Dışişleri: ABD'nin Rusya'ya yönelik suçlamaları giderek daha agresif hale geliyor