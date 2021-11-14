https://tr.sputniknews.com/20211114/tekirdagda-bir-genc-anne-ve-babasini-silahla-oldurup-intihar-etti-1050777876.html

Tekirdağ'da bir genç, anne ve babasını silahla öldürüp intihar etti

Tekirdağ'da bir genç, anne ve babasını silahla öldürüp intihar etti

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir genç, anne ve babasını silahla öldürdükten sonra intihar etti. 14.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-14T03:09+0300

2021-11-14T03:09+0300

2021-11-14T03:11+0300

türkiye

tekirdağ

cinayet

intihar

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Alipaşa Mahallesi Yankı Sokak'ta yaşayan Ali Eren Arslankılıç (20), henüz belirlenemeyen nedenle annesi Nurhan (57) ve babası Ali Arslankılıç (60) ile tartışmaya başladı.Tartışmanın büyümesi üzerine Ali Eren Arslankılıç, emekli albay olan babasının beylik tabancasını alarak önce anne ve babasına, ardından da kendi başına ateş etti.İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Sağlık ekibi, Nurhan ve Ali Arslankılıç'ın olay yerinde öldüğünü belirledi.Ambulansla Çorlu Devlet Hastanesine kaldırılan Ali Eren Arslankılıç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Cumhuriyet savcısı ve polisin incelemesinin ardından cesetler Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı da olay yerine gelerek bilgi aldı.

türkiye

tekirdağ

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tekirdağ, cinayet, intihar