https://tr.sputniknews.com/20211114/thy-4-ulkeye-ucuslari-durdurdu-1050791124.html
THY, 4 ülkeye uçuşları durdurdu
THY, 4 ülkeye uçuşları durdurdu
Türk Hava Yolları, Brezilya, Güney Afrika, Nepal ve Sri Lanka uçuşlarını 15 Kasım'dan itibaren durdurduğunu açıkladı. 14.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-14T19:29+0300
2021-11-14T19:29+0300
2021-11-14T19:29+0300
türkiye
brezilya
thy
nepal
sri lanka
uçuş
türk hava yolları (thy)
uçuş yasağı
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Türk Hava Yolları, Brezilya, Güney Afrika, Nepal ve Sri Lanka uçuşlarını 15 Kasım'dan itibaren durdurduğunu açıkladı.Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Değerli misafirlerimiz; Kovid_19 tedbirleri kapsamında Brezilya, Güney Afrika, Nepal ve Sri Lanka uçuşlarımız 15 Kasım (bu gece) saat 00:00 itibarıyla ikinci bir bildirime kadar durdurulmuştur. Seyahat sağlığı ve güvenliği Türk Hava Yolları için en öncelikli konudur" ifadelerini kullandı
https://tr.sputniknews.com/20211114/thy-ogretmenleri-yurt-icinde-yuzde-20-indirimli-ucuracak-1050783577.html
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brezilya
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brezilya, thy, nepal, sri lanka, uçuş, türk hava yolları (thy), uçuş yasağı
THY, 4 ülkeye uçuşları durdurdu
Türk Hava Yolları, Brezilya, Güney Afrika, Nepal ve Sri Lanka uçuşlarını 15 Kasım'dan itibaren durdurduğunu açıkladı.
Türk Hava Yolları, Brezilya, Güney Afrika, Nepal ve Sri Lanka uçuşlarını 15 Kasım'dan itibaren durdurduğunu açıkladı.
Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Değerli misafirlerimiz; Kovid_19 tedbirleri kapsamında Brezilya, Güney Afrika, Nepal ve Sri Lanka uçuşlarımız 15 Kasım (bu gece) saat 00:00 itibarıyla ikinci bir bildirime kadar durdurulmuştur. Seyahat sağlığı ve güvenliği Türk Hava Yolları için en öncelikli konudur" ifadelerini kullandı