https://tr.sputniknews.com/20211114/thy-4-ulkeye-ucuslari-durdurdu-1050791124.html

THY, 4 ülkeye uçuşları durdurdu

THY, 4 ülkeye uçuşları durdurdu

Türk Hava Yolları, Brezilya, Güney Afrika, Nepal ve Sri Lanka uçuşlarını 15 Kasım'dan itibaren durdurduğunu açıkladı. 14.11.2021, Sputnik Türkiye

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türkiye

brezilya

thy

nepal

sri lanka

uçuş

türk hava yolları (thy)

uçuş yasağı

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Türk Hava Yolları, Brezilya, Güney Afrika, Nepal ve Sri Lanka uçuşlarını 15 Kasım'dan itibaren durdurduğunu açıkladı.Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Değerli misafirlerimiz; Kovid_19 tedbirleri kapsamında Brezilya, Güney Afrika, Nepal ve Sri Lanka uçuşlarımız 15 Kasım (bu gece) saat 00:00 itibarıyla ikinci bir bildirime kadar durdurulmuştur. Seyahat sağlığı ve güvenliği Türk Hava Yolları için en öncelikli konudur" ifadelerini kullandı

https://tr.sputniknews.com/20211114/thy-ogretmenleri-yurt-icinde-yuzde-20-indirimli-ucuracak-1050783577.html

türkiye

brezilya

nepal

sri lanka

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brezilya, thy, nepal, sri lanka, uçuş, türk hava yolları (thy), uçuş yasağı