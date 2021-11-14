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THY, öğretmenleri yurt içinde yüzde 20 indirimli uçuracak
THY, öğretmenleri yurt içinde yüzde 20 indirimli uçuracak
THY, düzenlediği özel kampanya kapsamında öğretmenler ve beraberinde seyahat edecek aile üyelerine yurt içi uçuşlarda yüzde 20 indirim uygulayacak. 14.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-14T13:22+0300
2021-11-14T13:25+0300
türk hava yolları
türkiye
indirim
öğretmen
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Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, küresel havacılık tarihinin en büyük krizi Kovid-19 pandemisi nedeniyle gökyüzünden uzun bir süre ayrı kalan Türk Hava Yolları, başarılı geri dönüşünü misafirlerine sunduğu uçuş kampanyalarıyla taçlandırıyor.Bayrak taşıyıcı havayolunun 24 Kasım Öğretmenler Günü’ne özel düzenlediği kampanyada, öğretmenler ve beraberinde seyahat edecek aile üyeleri yüzde 20 indirim ayrıcalığına sahip olacak.Kampanya Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olarak görev yapan öğretmenler ve aileleri ile Yükseköğretim Kurulu'na (YÖK) bağlı üniversitelerde görev yapan öğretim üyeleri ve ailelerini kapsıyor.Yurt içi uçuşlarda geçerli indirimden yararlanmak isteyen öğretmenler 24 Nisan 2022'ye kadar satın alacakları biletler ile yine bu tarihe kadar yapacakları uçuşlarda yüzde 20 indirimli seyahat edebilecek.Kampanya şartlarıKampanyadan yararlanabilmek için Miles&amp;Smiles üyeliği zorunlu olacağından THY internet sitesi üzerinden Miles&amp;Smiles üyeliği yoksa oluşturulması, söz konusu üyelik hesabından kimlik numarası girilmesi ve 'Kişisel Bilgilerim' kısmında 'Öğretmen' alanının işaretlenmesi gerekiyor.Kampanya THY'nin resmi web sitesi ve mobil uygulama ücretleri olmakla birlikte bilet satış ofisleri ve acentelerde değişiklik gösterebiliyor. Yolcular, kampanyayla ilgili ayrıntılı bilgilere 'www.turkishairlines.com' internet adresinden, '444 0 849' numaralı çağrı merkezi veya satış ofislerinden ulaşılabiliyor.THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Pandemide, biz gökyüzünde misafirlerimizden onlarsa sınıflarında öğrencilerinden ayrı kalmıştı. Tedbirleri aldık, geçen yıl buruk geçen 24 Kasım'ı bu yıl hep birlikte kutluyoruz. Türk Hava Yolları olarak öğretmenlerimize ve ailelerine özel yüzde 20 indirim sunuyoruz" ifadelerini kullandı.
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türk hava yolları, indirim, öğretmen

THY, öğretmenleri yurt içinde yüzde 20 indirimli uçuracak

13:22 14.11.2021 (güncellendi: 13:25 14.11.2021)
© AATürk Hava Yolları, uçak
Türk Hava Yolları, uçak - Sputnik Türkiye, 1920, 14.11.2021
© AA
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THY, düzenlediği özel kampanya kapsamında öğretmenler ve beraberinde seyahat edecek aile üyelerine yurt içi uçuşlarda yüzde 20 indirim uygulayacak.
Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, küresel havacılık tarihinin en büyük krizi Kovid-19 pandemisi nedeniyle gökyüzünden uzun bir süre ayrı kalan Türk Hava Yolları, başarılı geri dönüşünü misafirlerine sunduğu uçuş kampanyalarıyla taçlandırıyor.
Bayrak taşıyıcı havayolunun 24 Kasım Öğretmenler Günü’ne özel düzenlediği kampanyada, öğretmenler ve beraberinde seyahat edecek aile üyeleri yüzde 20 indirim ayrıcalığına sahip olacak.
Kampanya Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olarak görev yapan öğretmenler ve aileleri ile Yükseköğretim Kurulu'na (YÖK) bağlı üniversitelerde görev yapan öğretim üyeleri ve ailelerini kapsıyor.
Yurt içi uçuşlarda geçerli indirimden yararlanmak isteyen öğretmenler 24 Nisan 2022'ye kadar satın alacakları biletler ile yine bu tarihe kadar yapacakları uçuşlarda yüzde 20 indirimli seyahat edebilecek.

Kampanya şartları

Kampanyadan yararlanabilmek için Miles&Smiles üyeliği zorunlu olacağından THY internet sitesi üzerinden Miles&Smiles üyeliği yoksa oluşturulması, söz konusu üyelik hesabından kimlik numarası girilmesi ve 'Kişisel Bilgilerim' kısmında 'Öğretmen' alanının işaretlenmesi gerekiyor.
Kampanya THY'nin resmi web sitesi ve mobil uygulama ücretleri olmakla birlikte bilet satış ofisleri ve acentelerde değişiklik gösterebiliyor. Yolcular, kampanyayla ilgili ayrıntılı bilgilere 'www.turkishairlines.com' internet adresinden, '444 0 849' numaralı çağrı merkezi veya satış ofislerinden ulaşılabiliyor.
THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Pandemide, biz gökyüzünde misafirlerimizden onlarsa sınıflarında öğrencilerinden ayrı kalmıştı. Tedbirleri aldık, geçen yıl buruk geçen 24 Kasım'ı bu yıl hep birlikte kutluyoruz. Türk Hava Yolları olarak öğretmenlerimize ve ailelerine özel yüzde 20 indirim sunuyoruz" ifadelerini kullandı.
THY-Türk Hava Yolları - Sputnik Türkiye, 1920, 03.11.2021
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