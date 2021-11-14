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https://tr.sputniknews.com/20211114/torbacidan-rayli-sistem-kablolari-temas-ettirince-zula-ortaya-cikti-1050780402.html
Torbacıdan raylı sistem: Kabloları temas ettirince zula ortaya çıktı
Torbacıdan raylı sistem: Kabloları temas ettirince zula ortaya çıktı
Yunus polisi, Gayrettepe’de şüphe üzerine durdurdukları bir otomobilin vites bölümündeki kabloları birbirine temas ettirince uyuşturucu zulasını ortaya... 14.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-14T10:33+0300
2021-11-14T10:39+0300
beşiktaş
torbacı
türkiye
silah
uyuşturucu
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Uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışmalarına hız kesmeden devam eden Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, başarılı bir çalışmaya daha imza attı. Gayrettepe’de uygulama yapan Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı yunus polisi, şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Araçtan inen sürücü A.B.’nin üst aramasını ve Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgusunu yapan Beşiktaş polisi, herhangi bir olumsuzluğa rastlamadı. Ancak araçtan uyuşturucu kokusu gelmesi üzerine şüphelenen polis ekipleri, araçta detaylı arama yapmaya başladı.Torbacının raylı zula sisteminden uyuşturucu fışkırdıAracın içerisinde arama yapan polis ekiplerinin dikkatini vites topuzundaki orijinalinden farklı olan kabloları çekti. Farklı kabloları deneme yanılma yöntemiyle birbirine temas ettiren yunus polisi, gördüğü manzara karşısında şaştı kaldı. Kabloların temas etmesiyle radyonun üst bölümünün raylı bir sistemle açıldığı ortaya çıktı. Zulanın içerisine bakan ekipler, ruhsatsız tabanca, şarjör, 42 adet mermi, 14 parça satışa hazır uyuşturucu madde, cep telefonu ve uyuşturucu ticaretinden elde edilen bin 630 lira ele geçirdi. Yapılan aramalar ise kameralara yansıdı.Beşiktaş polisinin yakaladığı torbacı tutuklandıAramaların tamamlanmasının ardından Beşiktaş polisi, gözaltına aldığı A.B.’yi ele geçirilen uyuşturucu maddeler, tabanca ve diğer bulunanlarla birlikte Beşiktaş Polis Merkezi Amirliğine teslim etti. Emniyette ifadesi alınarak sorgulanan torbacı, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece ‘uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticaretini yapmak’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
https://tr.sputniknews.com/20211024/besiktasta-torbacinin-miknatisli-canta-oyunu-polis-ozel-zulada-marihuana-ele-gecirdi-1050121286.html
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beşiktaş, torbacı, silah, uyuşturucu

Torbacıdan raylı sistem: Kabloları temas ettirince zula ortaya çıktı

10:33 14.11.2021 (güncellendi: 10:39 14.11.2021)
© İHABeşiktaş'ta torbacıdan raylı sistemle açılan zula
Beşiktaş'ta torbacıdan raylı sistemle açılan zula - Sputnik Türkiye, 1920, 14.11.2021
© İHA
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Yunus polisi, Gayrettepe’de şüphe üzerine durdurdukları bir otomobilin vites bölümündeki kabloları birbirine temas ettirince uyuşturucu zulasını ortaya çıkarttı. Radyonun arka bölümünde raylı sistemle açılan zuladan çok miktarda uyuşturucu ve tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan torbacı ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışmalarına hız kesmeden devam eden Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, başarılı bir çalışmaya daha imza attı.
Gayrettepe’de uygulama yapan Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı yunus polisi, şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Araçtan inen sürücü A.B.’nin üst aramasını ve Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgusunu yapan Beşiktaş polisi, herhangi bir olumsuzluğa rastlamadı.
Ancak araçtan uyuşturucu kokusu gelmesi üzerine şüphelenen polis ekipleri, araçta detaylı arama yapmaya başladı.

Torbacının raylı zula sisteminden uyuşturucu fışkırdı

Aracın içerisinde arama yapan polis ekiplerinin dikkatini vites topuzundaki orijinalinden farklı olan kabloları çekti. Farklı kabloları deneme yanılma yöntemiyle birbirine temas ettiren yunus polisi, gördüğü manzara karşısında şaştı kaldı. Kabloların temas etmesiyle radyonun üst bölümünün raylı bir sistemle açıldığı ortaya çıktı.
Zulanın içerisine bakan ekipler, ruhsatsız tabanca, şarjör, 42 adet mermi, 14 parça satışa hazır uyuşturucu madde, cep telefonu ve uyuşturucu ticaretinden elde edilen bin 630 lira ele geçirdi. Yapılan aramalar ise kameralara yansıdı.

Beşiktaş polisinin yakaladığı torbacı tutuklandı

Aramaların tamamlanmasının ardından Beşiktaş polisi, gözaltına aldığı A.B.’yi ele geçirilen uyuşturucu maddeler, tabanca ve diğer bulunanlarla birlikte Beşiktaş Polis Merkezi Amirliğine teslim etti. Emniyette ifadesi alınarak sorgulanan torbacı, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece ‘uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticaretini yapmak’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Beşiktaş’ta torbacının mıknatıslı çanta oyunu: Polis özel zulada 'marihuana' ele geçirdi - Sputnik Türkiye, 1920, 24.10.2021
TÜRKİYE
Beşiktaş’ta torbacının mıknatıslı çanta oyunu: Polis özel zulada 'marihuana' ele geçirdi
24 Ekim, 09:56
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