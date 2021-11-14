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Ukrayna ordusunun ‘göçmenleri yok ederiz’ açıklamasına Rusya’dan yorum: Ukrayna Avrupa’dır
Ukrayna ordusunun ‘göçmenleri yok ederiz’ açıklamasına Rusya’dan yorum: Ukrayna Avrupa’dır
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Ukrayna ordusunun ülkeye girmeye çalışan göçmenlerin yok edileceği şeklindeki açıklamasına, kısmen Ukraynaca... 14.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-14T20:48+0300
2021-11-14T20:48+0300
dünya
avrupa
rusya
ukrayna
mariya zaharova
göçmen
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna ordusunun ülkeye girmeye çalışan göçmenlerin yok edileceği şeklindeki açıklamasına, Telegram kanalından yaptığı bir paylaşımda kısmen Ukraynaca kullanarak "Doğru, Ukrayna Rusya değil, Avrupa’dır" yanıtını verdi.Zaharova, “Yok etmeyi öğrenmişler. El alışkanlığı var. Doğru, Ukrayna Rusya değil, Avrupa’dır” ifadelerini kullandı.Daha önce Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne bağlı 61. Ayrı Piyade Avcı Tugayının basın dairesinden yapılan açıklamada, hiç kimsenin göçmen kisvesi altında ülkeye giremeyeceği vurgulanarak, ‘Bu kişiler birliklerimiz tarafından yok edilecek’ denilmişti.Daha önce Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Aleksey Danilov, Kiev’in yasadışı göçmenlerin sınırı geçme girişimlerine uygun yanıt vereceğini, bunun için yeterli güce ve araca sahip olduğunu açıklamıştı.Ukrayna İçişleri Bakanlığı Yardımcısı Yevgeniy Yenin ise ülke sınırlarının korunması için yaklaşık 8 bin 500 askerin görevde olacağını duyurmuştu.
https://tr.sputniknews.com/20211113/putin-rusyanin-belarus-polonya-sinirindaki-gocmen-kriziyle-hicbir-ilgisi-yok-1050762582.html
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avrupa, rusya, ukrayna, mariya zaharova, göçmen

Ukrayna ordusunun ‘göçmenleri yok ederiz’ açıklamasına Rusya’dan yorum: Ukrayna Avrupa’dır

20:48 14.11.2021
© Fotoğraf : Rusya Dışişleri Bakanlığı / Fotoğraf bankasına girMariya Zaharova
Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 14.11.2021
© Fotoğraf : Rusya Dışişleri Bakanlığı
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Ukrayna ordusunun ülkeye girmeye çalışan göçmenlerin yok edileceği şeklindeki açıklamasına, kısmen Ukraynaca kullanarak ‘Doğru, Ukrayna Rusya değil, Avrupa’dır’ diye karşılık verdi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna ordusunun ülkeye girmeye çalışan göçmenlerin yok edileceği şeklindeki açıklamasına, Telegram kanalından yaptığı bir paylaşımda kısmen Ukraynaca kullanarak "Doğru, Ukrayna Rusya değil, Avrupa’dır" yanıtını verdi.
Zaharova, “Yok etmeyi öğrenmişler. El alışkanlığı var. Doğru, Ukrayna Rusya değil, Avrupa’dır” ifadelerini kullandı.
Daha önce Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne bağlı 61. Ayrı Piyade Avcı Tugayının basın dairesinden yapılan açıklamada, hiç kimsenin göçmen kisvesi altında ülkeye giremeyeceği vurgulanarak, ‘Bu kişiler birliklerimiz tarafından yok edilecek’ denilmişti.
Daha önce Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Aleksey Danilov, Kiev’in yasadışı göçmenlerin sınırı geçme girişimlerine uygun yanıt vereceğini, bunun için yeterli güce ve araca sahip olduğunu açıklamıştı.
Ukrayna İçişleri Bakanlığı Yardımcısı Yevgeniy Yenin ise ülke sınırlarının korunması için yaklaşık 8 bin 500 askerin görevde olacağını duyurmuştu.
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 13.11.2021
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