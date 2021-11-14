https://tr.sputniknews.com/20211114/ukrayna-ordusunun-gocmenleri-yok-ederiz-aciklamasina-rusyadan-yorum-ukrayna-avrupadir-1050792858.html
Ukrayna ordusunun ‘göçmenleri yok ederiz’ açıklamasına Rusya’dan yorum: Ukrayna Avrupa’dır
Ukrayna ordusunun ‘göçmenleri yok ederiz’ açıklamasına Rusya’dan yorum: Ukrayna Avrupa’dır
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Ukrayna ordusunun ülkeye girmeye çalışan göçmenlerin yok edileceği şeklindeki açıklamasına, kısmen Ukraynaca... 14.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-14T20:48+0300
2021-11-14T20:48+0300
2021-11-14T20:48+0300
dünya
avrupa
rusya
ukrayna
mariya zaharova
göçmen
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/1a/1045062610_0:0:2829:1592_1920x0_80_0_0_bb06f0a23d3041858f644095991ee0b1.jpg
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna ordusunun ülkeye girmeye çalışan göçmenlerin yok edileceği şeklindeki açıklamasına, Telegram kanalından yaptığı bir paylaşımda kısmen Ukraynaca kullanarak "Doğru, Ukrayna Rusya değil, Avrupa’dır" yanıtını verdi.Zaharova, “Yok etmeyi öğrenmişler. El alışkanlığı var. Doğru, Ukrayna Rusya değil, Avrupa’dır” ifadelerini kullandı.Daha önce Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne bağlı 61. Ayrı Piyade Avcı Tugayının basın dairesinden yapılan açıklamada, hiç kimsenin göçmen kisvesi altında ülkeye giremeyeceği vurgulanarak, ‘Bu kişiler birliklerimiz tarafından yok edilecek’ denilmişti.Daha önce Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Aleksey Danilov, Kiev’in yasadışı göçmenlerin sınırı geçme girişimlerine uygun yanıt vereceğini, bunun için yeterli güce ve araca sahip olduğunu açıklamıştı.Ukrayna İçişleri Bakanlığı Yardımcısı Yevgeniy Yenin ise ülke sınırlarının korunması için yaklaşık 8 bin 500 askerin görevde olacağını duyurmuştu.
https://tr.sputniknews.com/20211113/putin-rusyanin-belarus-polonya-sinirindaki-gocmen-kriziyle-hicbir-ilgisi-yok-1050762582.html
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/1a/1045062610_34:0:2763:2047_1920x0_80_0_0_cbcf69d5ff95a4a209cd52f392e2a117.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
avrupa, rusya, ukrayna, mariya zaharova, göçmen
Ukrayna ordusunun ‘göçmenleri yok ederiz’ açıklamasına Rusya’dan yorum: Ukrayna Avrupa’dır
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Ukrayna ordusunun ülkeye girmeye çalışan göçmenlerin yok edileceği şeklindeki açıklamasına, kısmen Ukraynaca kullanarak ‘Doğru, Ukrayna Rusya değil, Avrupa’dır’ diye karşılık verdi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna ordusunun ülkeye girmeye çalışan göçmenlerin yok edileceği şeklindeki açıklamasına, Telegram kanalından yaptığı bir paylaşımda kısmen Ukraynaca kullanarak "Doğru, Ukrayna Rusya değil, Avrupa’dır" yanıtını verdi.
Zaharova, “Yok etmeyi öğrenmişler. El alışkanlığı var. Doğru, Ukrayna Rusya değil, Avrupa’dır” ifadelerini kullandı.
Daha önce Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne bağlı 61. Ayrı Piyade Avcı Tugayının basın dairesinden yapılan açıklamada, hiç kimsenin göçmen kisvesi altında ülkeye giremeyeceği vurgulanarak, ‘Bu kişiler birliklerimiz tarafından yok edilecek’ denilmişti.
Daha önce Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Aleksey Danilov, Kiev’in yasadışı göçmenlerin sınırı geçme girişimlerine uygun yanıt vereceğini, bunun için yeterli güce ve araca sahip olduğunu açıklamıştı.
Ukrayna İçişleri Bakanlığı Yardımcısı Yevgeniy Yenin ise ülke sınırlarının korunması için yaklaşık 8 bin 500 askerin görevde olacağını duyurmuştu.