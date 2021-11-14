https://tr.sputniknews.com/20211114/ukrayna-ordusunun-gocmenleri-yok-ederiz-aciklamasina-rusyadan-yorum-ukrayna-avrupadir-1050792858.html

Ukrayna ordusunun ‘göçmenleri yok ederiz’ açıklamasına Rusya’dan yorum: Ukrayna Avrupa’dır

Ukrayna ordusunun ‘göçmenleri yok ederiz’ açıklamasına Rusya’dan yorum: Ukrayna Avrupa’dır

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Ukrayna ordusunun ülkeye girmeye çalışan göçmenlerin yok edileceği şeklindeki açıklamasına, kısmen Ukraynaca... 14.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-14T20:48+0300

2021-11-14T20:48+0300

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rusya

ukrayna

mariya zaharova

göçmen

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna ordusunun ülkeye girmeye çalışan göçmenlerin yok edileceği şeklindeki açıklamasına, Telegram kanalından yaptığı bir paylaşımda kısmen Ukraynaca kullanarak "Doğru, Ukrayna Rusya değil, Avrupa’dır" yanıtını verdi.Zaharova, “Yok etmeyi öğrenmişler. El alışkanlığı var. Doğru, Ukrayna Rusya değil, Avrupa’dır” ifadelerini kullandı.Daha önce Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne bağlı 61. Ayrı Piyade Avcı Tugayının basın dairesinden yapılan açıklamada, hiç kimsenin göçmen kisvesi altında ülkeye giremeyeceği vurgulanarak, ‘Bu kişiler birliklerimiz tarafından yok edilecek’ denilmişti.Daha önce Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Aleksey Danilov, Kiev’in yasadışı göçmenlerin sınırı geçme girişimlerine uygun yanıt vereceğini, bunun için yeterli güce ve araca sahip olduğunu açıklamıştı.Ukrayna İçişleri Bakanlığı Yardımcısı Yevgeniy Yenin ise ülke sınırlarının korunması için yaklaşık 8 bin 500 askerin görevde olacağını duyurmuştu.

https://tr.sputniknews.com/20211113/putin-rusyanin-belarus-polonya-sinirindaki-gocmen-kriziyle-hicbir-ilgisi-yok-1050762582.html

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