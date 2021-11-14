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https://tr.sputniknews.com/20211114/ulastirma-ve-altyapi-bakani-karaismailoglu-ilk-milli-ve-elektrikli-tren-kisa-sure-sonra-raylarda-1050789694.html
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: İlk milli ve elektrikli tren kısa süre sonra raylarda
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: İlk milli ve elektrikli tren kısa süre sonra raylarda
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, ilk milli elektrikli trenin çok kısa süre içerisinde raylarda olacağını duyurdu. 14.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-14T17:42+0300
2021-11-14T17:42+0300
türkiye
hızlı tren
ulaşım
yerli
ulaştırma ve altyapı bakanlığı
elektrikli araç
toplu ulaşım
adil karaismailoğlu
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye'nin yeşil kalkınma devrimi için Bakanlık vizyonunu ve bu kapsamdaki strateji ve projelerini paylaştı.Bakanlık olarak, yatırımlarını insan, yük ve veri hareketliliğini sağlayacak şekilde mobilite, lojistik, dijitalleşme odağında gerçekleştirdiklerine işaret eden Karaismailoğlu, bu kapsamda, çevreci, sürdürülebilir ulaşımı geniş bir perspektiften ele aldıklarını dile getirdi.'Yakın zamanda sahada uygulamalarını göreceğiz'Karaismailoğlu, yeni teknolojiler, demir yolu yatırımları ve çevreci yeni nesil araç kullanımlarının yaygınlaştırılması için gerekli adımları atmaya devam ettiklerini belirterek, "Sürdürülebilir ve akıllı taşımacılık, yeşil liman, demir yolu taşımacılığının geliştirilmesi, yakıt tüketimi ve emisyonların azaltılması, mikro hareketlilik araçlarının yaygınlaştırılması için üst düzey strateji belgelerimizle yeşil kalkınma hedeflerimize hızlı adımlarla ilerliyoruz" ifadelerini kullandı.Bu kapsamda, "Ulaştırma ve Lojistik Ana Planı", "Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemleri Stratejisi ve Eylem Planı" ve "Sürdürülebilir, Akıllı Hareketlilik Stratejisi" ana çatıları altında eylem planlarını hazırladıklarına dikkati çeken Karaismailoğlu, şöyle konuştu: Trafikte alternatif araçlara yeşil ışıkKentlerde kısa, orta mesafe yolculukların yürüme, scooter, bisiklet ve toplu taşıma, uzun mesafe yolculukların paylaşımlı, elektrikli araçlar ve raylı sistemlerle yapılabileceği bir ulaştırma ağı tesis etmeye yönelik çalışmalarını sürdürdüklerinin altını çizen Karaismailoğlu, elektrikli araçların kullanımının artırılması için gerekli olan teknik ve idari altyapıya yönelik çalışmalar ve elektrikli araçlar için şarj istasyonlarının yaygınlaştırılmasına dönük çalışmaların da devam ettiğini bildirdi.'İlk milli ve elektrikli tren kısa süre sonra raylarda'Karaismailoğlu, yeşil dönüşüm vizyonunda demir yollarının da çok önemli bir yere sahip olduğuna işaret ederek, "Demir yollarımızın tamamını elektrikli sinyalli hale getirmek içinde çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor" dedi.Karaismailoğlu, Bakanlık olarak, kent içi ulaşımda da 312 kilometre raylı sistem yaptıklarını vurgulayarak, "Projelerimiz sadece kent içi ulaşım çalışmaları olmayıp, aynı zamanda içinde rekreasyon ve yürüme alanlarının olduğu çevreci sürdürülebilir projelerdir" dedi.Öte yandan, tasarım hızı saatte 176 kilometre, işletme hızı ise 160 kilometre olacak şekilde ilk milli ve yerli elektrikli tren üretimi için çalışmaları da tamamladıklarını anlatan Karaismailoğlu, "Trenlerimiz çok kısa süre içerisinde vatandaşlarımızın hizmetinde olacak" diye konuştu.Karaismailoğlu, ulaşım modları içinde demir yollarının, karbon emisyonunun azaltılmasında çok önemli bir ulaşım sistemi olduğunu belirterek, "Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarının (TCDD) 2025 yılına kadar tükettiği enerjinin yüzde 50’yi aşkın kısmını yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılayacağız. 2021 yılı itibarıyla, TCDD hatlarının 5 bin 753 kilometresi yani yüzde 45'i elektrikli hale getirildi" bilgisini paylaştı.
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hızlı tren, ulaşım, yerli, ulaştırma ve altyapı bakanlığı, elektrikli araç, toplu ulaşım, adil karaismailoğlu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: İlk milli ve elektrikli tren kısa süre sonra raylarda

17:42 14.11.2021
© AA Yüksek Hızlı Tren (YHT)
 Yüksek Hızlı Tren (YHT) - Sputnik Türkiye, 1920, 14.11.2021
© AA
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, ilk milli elektrikli trenin çok kısa süre içerisinde raylarda olacağını duyurdu.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye'nin yeşil kalkınma devrimi için Bakanlık vizyonunu ve bu kapsamdaki strateji ve projelerini paylaştı.
Bakanlık olarak, yatırımlarını insan, yük ve veri hareketliliğini sağlayacak şekilde mobilite, lojistik, dijitalleşme odağında gerçekleştirdiklerine işaret eden Karaismailoğlu, bu kapsamda, çevreci, sürdürülebilir ulaşımı geniş bir perspektiften ele aldıklarını dile getirdi.

'Yakın zamanda sahada uygulamalarını göreceğiz'

Karaismailoğlu, yeni teknolojiler, demir yolu yatırımları ve çevreci yeni nesil araç kullanımlarının yaygınlaştırılması için gerekli adımları atmaya devam ettiklerini belirterek, "Sürdürülebilir ve akıllı taşımacılık, yeşil liman, demir yolu taşımacılığının geliştirilmesi, yakıt tüketimi ve emisyonların azaltılması, mikro hareketlilik araçlarının yaygınlaştırılması için üst düzey strateji belgelerimizle yeşil kalkınma hedeflerimize hızlı adımlarla ilerliyoruz" ifadelerini kullandı.
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Bu kapsamda, "Ulaştırma ve Lojistik Ana Planı", "Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemleri Stratejisi ve Eylem Planı" ve "Sürdürülebilir, Akıllı Hareketlilik Stratejisi" ana çatıları altında eylem planlarını hazırladıklarına dikkati çeken Karaismailoğlu, şöyle konuştu:
"Bakanlığın 2019-2023 Stratejik Planı’nda tüm ulaşım modlarının entegrasyonunu sağlayacak ulaşım altyapılarının planlı bir şekilde hayata geçirilmesi, ulusal ve uluslararası yük taşımacılığında kombine yük taşımacılığı imkanlarının ve kent içi ulaşım altyapısının geliştirilmesine katkı sağlanmasını hedefliyoruz. Bakanlığımız tarafından çalışmaları devam eden 'Sürdürülebilir, Akıllı Hareketlilik Stratejisi ve Eylem Planı' ile ulaşım sistemlerinin mevcut ve gelecekte ortaya çıkabilecek ihtiyaçlara uygun hale getirilmesi, ulaşım odaklı karbon emisyonunun azaltılarak sürdürülebilir, çevreci ulaşım türlerinin teşvik edilmesini teminen strateji ve politikalar, yakın zamanda sahada uygulamalarını göreceğimiz projelerimiz olacak."

Trafikte alternatif araçlara yeşil ışık

Kentlerde kısa, orta mesafe yolculukların yürüme, scooter, bisiklet ve toplu taşıma, uzun mesafe yolculukların paylaşımlı, elektrikli araçlar ve raylı sistemlerle yapılabileceği bir ulaştırma ağı tesis etmeye yönelik çalışmalarını sürdürdüklerinin altını çizen Karaismailoğlu, elektrikli araçların kullanımının artırılması için gerekli olan teknik ve idari altyapıya yönelik çalışmalar ve elektrikli araçlar için şarj istasyonlarının yaygınlaştırılmasına dönük çalışmaların da devam ettiğini bildirdi.

'İlk milli ve elektrikli tren kısa süre sonra raylarda'

Karaismailoğlu, yeşil dönüşüm vizyonunda demir yollarının da çok önemli bir yere sahip olduğuna işaret ederek, "Demir yollarımızın tamamını elektrikli sinyalli hale getirmek içinde çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor" dedi.
Karaismailoğlu, Bakanlık olarak, kent içi ulaşımda da 312 kilometre raylı sistem yaptıklarını vurgulayarak, "Projelerimiz sadece kent içi ulaşım çalışmaları olmayıp, aynı zamanda içinde rekreasyon ve yürüme alanlarının olduğu çevreci sürdürülebilir projelerdir" dedi.
Öte yandan, tasarım hızı saatte 176 kilometre, işletme hızı ise 160 kilometre olacak şekilde ilk milli ve yerli elektrikli tren üretimi için çalışmaları da tamamladıklarını anlatan Karaismailoğlu, "Trenlerimiz çok kısa süre içerisinde vatandaşlarımızın hizmetinde olacak" diye konuştu.
Karaismailoğlu, ulaşım modları içinde demir yollarının, karbon emisyonunun azaltılmasında çok önemli bir ulaşım sistemi olduğunu belirterek, "Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarının (TCDD) 2025 yılına kadar tükettiği enerjinin yüzde 50’yi aşkın kısmını yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılayacağız. 2021 yılı itibarıyla, TCDD hatlarının 5 bin 753 kilometresi yani yüzde 45'i elektrikli hale getirildi" bilgisini paylaştı.
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