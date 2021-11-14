https://tr.sputniknews.com/20211114/umraniyede-zincirleme-kaza-1i-agir-8-yarali-1050793514.html

Ümraniye'de zincirleme kaza: 1'i ağır 8 yaralı

Ümraniye'de zincirleme kaza: 1'i ağır 8 yaralı

İstanbul Ümraniye'de 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada 1'i ağır 8 kişi yaralandı. 14.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-14T22:04+0300

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türkiye

istanbul

trafik kazası

zincirleme kaza

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İstanbul Ümraniye'de Nato Yolu Caddesi ile Baraj Yolu Caddesi kavşağında, D.E. idaresindeki 34 LAJ 020 plakalı servis minibüsü, S.K. yönetimindeki 34 DCC 957 plakalı otomobil, Y.U.'nun kullandığı 34 ESU 53 plakalı otomobil ile sürücüleri henüz öğrenilemeyen 34 RB 3199 plakalı otomobil, 34 CZA 295 plakalı otomobil ve 41 FT 091 plakalı panelvan çarpıştı.Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Yaralanan 1'i ağır 8 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu. Araçların çekici yardımıyla kaldırılması ve belediye işçilerince yola kum dökülmesinin ardından kavşak yeniden trafiğe açıldı.

https://tr.sputniknews.com/20211112/bahcelievler-d-100de-zincirleme-kaza-trafik-tamamen-durdu-1050741904.html

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istanbul, trafik kazası, zincirleme kaza